AMD Ryzen AI 7 PRO 360 spottet

AMD Ryzen AI 7 PRO 360 bliver den første 8-kernede "Strix" APU med 3 Zen 5-kerner, 5 Zen 5C-kerner og en Radeon 880M iGPU.

16 sep. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

AMD Ryzen AI 7 PRO 360 APU er dukket op på Geekbench med 8 "Zen 5"-kerner og Radeon 880M iGPU. AMD's Strix Point-serie udvides, og vi ved nu, at Ryzen AI 7 PRO 360 findes. For nylig blev det rapporteret, at Lenovo arbejder på en PC med Copilot+-certificering, der vil indeholde en af de kommende Ryzen AI 300 PRO-chips. Nu er en model blevet opdaget på Geekbench.

Ifølge @Olrak29_(Everest) er denne APU blevet spottet på Geekbench med ydelsestal. Processoren blev testet på en platform kaldet 'AMD KoratPlus-STXKRK', hvor 'STX' sandsynligvis står for Strix Point, og 'KRK' står for Krackan Point, en variant af Strix Point til mainstream-markedet.

Denne Ryzen AI PRO 360 er en 8-kernet, 16-trådet processor med en basefrekvens på 2,00 GHz. Dens iGPU er en RDNA 3.5-baseret Radeon 880M med 12 Compute Units. Det betyder, at Ryzen AI PRO 360 sandsynligvis tilhører Strix Point-familien, hvor Krackan Point sigter mod lavt strømforbrug og budgetvenlige mobile CPU'er.

Tidligere har Strix Point-APU'erne hovedsageligt været brugt i gaming-bærbare computere. Ryzen AI 7 PRO 360 vil være en indgangsmodel med 3x Zen 5- og 5x Zen 5C-kerner, hvilket er lidt mindre end Ryzen AI 7 365, som har 4x Zen 5- og 6x Zen 5C-kerner. Mens Ryzen AI 7 365 vil have bedre ydeevne på grund af flere kerner, har begge CPU'er den samme Radeon 880M grafik, hvilket indikerer, at deres grafiske ydeevne vil være ens.

AMD forventes at præsentere Ryzen AI 300 PRO-chips den 10. oktober, og Strix Halo vil blive afsløret på CES næste år.