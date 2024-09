Eksklusivt-Intel fabrikationsforretning skuffer

Intel's kontraktproduktion har lidt et tilbageslag efter fejlede tests med chipproducenten Broadcom, hvilket påvirker selskabets genrejsningsplaner.

4 sep. 2024 kl. 14:31 Af Maria DEL:

Intels kontraktproduktionsforretning har lidt et tilbageslag efter, at tests med chipproducenten Broadcom mislykkedes, ifølge tre kilder med kendskab til sagen, fortalte de til Reuters. Dette er et slag mod virksomhedens forsøg på at vende situationen.

De tests, som Broadcom udførte, involverede at sende silicon wafers gennem Intels mest avancerede fremstillingsproces kendt som 18A, sagde kilderne. Broadcom modtog wafers tilbage fra Intel sidste måned. Efter at virksomhedens ingeniører og ledere havde gennemgået resultaterne, konkluderede de, at fremstillingsprocessen endnu ikke er levedygtig til at gå videre til masseproduktion.

Reuters kunne ikke fastslå det nuværende forhold mellem Broadcom og Intel eller om Broadcom havde besluttet at trække sig fra en potentiel produktionsaftale.

"Intel 18A er aktiveret, sund og med gode resultater, og vi er stadig fuldt ud på rette spor til at begynde masseproduktion næste år," sagde en Intel-talsmand i en erklæring. "Der er stor interesse for Intel 18A i hele industrien, men som en del af vores politik kommenterer vi ikke på specifikke kundesamtaler."





En talsmand for Broadcom sagde, at virksomheden "evaluerer produkt- og tjenestetilbuddene fra Intel Foundry og har endnu ikke afsluttet den evaluering."

Intels kontraktproduktionsforretning blev lanceret i 2021 som en nøglekomponent i administrerende direktør Pat Gelsingers strategi for at vende virksomhedens situation.

Broadcom er ikke et navn, de fleste kender, men virksomheden fremstiller vigtig netværksudstyr og radiokomponenter, der hjalp med at generere 28 milliarder dollars i samlet chipsalg i det sidste regnskabsår. Det har nydt godt af den øgede investering i hardware til kunstig intelligens, og J.P. Morgan-analytiker Harlan Sur vurderede, at virksomheden vil tjene 11 til 12 milliarder dollars på AI i år, op fra 4 milliarder sidste år.

Nogle af virksomhedens chipsalg stammer fra aftaler med virksomheder som Alphabets Google og Meta Platforms for at hjælpe med at producere interne AI-processorer, hvilket kan inkludere aftaler med en producent som Intel eller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.





Vigtigt tilbageslag

Som en del af en katastrofal rapport for andet kvartal, der reducerede virksomhedens markedsværdi med mere end en fjerdedel, annoncerede Intel en 15 % nedskæring i arbejdsstyrken og en reduktion i kapitaludgifterne relateret til fabrikskonstruktion. Gelsinger og andre ledere vil præsentere en plan for bestyrelsen i midten af september om mulige nedskæringer i forretningsenheder og teams for at reducere omkostningerne, rapporterede Reuters søndag.

Intel har forpligtet sig til omkring 100 milliarder dollars i udvidelse og opførelse af nye fabrikker på flere lokationer i USA. En vigtig del af virksomhedens udvidelse indebærer at tiltrække store kunder som Nvidia eller Apple for at fylde kapaciteten på alle de nye steder.

Intel rapporterede et driftsunderskud på 7 milliarder dollars for foundry-forretningen, bredere end det tab på 5,2 milliarder dollars året før. Ledere forventer, at kontrakt-chip-forretningen vil opnå break-even i 2027.

Normalt kræver fremstillingen af en avanceret chip mere end 1.000 separate trin i en chipfabrik, eller "fab", og tager cirka tre måneder at gennemføre. Produktionssucces bestemmes af antallet af fungerende chips på hver silicon wafer. At opnå et betydeligt udbytte er afgørende for at kunne producere de titusinder eller hundredtusinder af wafers, som store chipdesignere efterspørger.

Broadcoms ingeniører havde bekymringer om procesens levedygtighed, sagde kilderne. Typisk refererer dette til antallet af fejl på hver wafer eller kvaliteten af de fremstillede chips.

For en avanceret fremstillingsproces, der anvendes af TSMC, opkræver den taiwanske gigant omkring 23.000 dollars per wafer ved højt volumen, ifølge to kilder med kendskab til prissætningen. Reuters kunne ikke fastslå Intels prissætning på wafers.

TSMC afslog at kommentere på sin prissætning af wafers.

At flytte et chipdesign fra en fremstillingsproces brugt af et firma som TSMC til en anden leverandør som Samsung eller Intel kan tage måneder og kræver snesevis af ingeniører, afhængig af chipens kompleksitet og forskellene i fremstillingsteknologi.

At satse på en ny fremstillingsproces som Intels 18A er umuligt for nogle mindre chipfirmaer, fordi det ville kræve ressourcer, de ikke har.

Intel udgav sit fremstillingsværktøj til 18A-processen til andre chipproducenter hen over sommeren, sagde Gelsinger under et opkald om indtjening sidste måned.

Virksomheden planlægger at være "produktionsklar" ved udgangen af året til sine egne chips og begynde masseproduktion for eksterne kunder i 2025, sagde Gelsinger. På en investorkonference i sidste uge sagde han, at der er et dusin kunder, der "aktivt er involveret" med værktøjssættet.