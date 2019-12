AUTHOR :

Intels 9 generation high-performance mobile processorer på vej

Intesl 9th generation high-performance mobile processor officielt listet. Core i9-9980HK flagskib med 8 Cores, 16 Threads og op til 5.0 GHz

Informationerne er på papiret ganske imponerende. Den nye CPU byder på same 14nm++ node som vi ser på Intels desktop variant – dog med højere cores og frekvens til gavn for de mobile krigere, som ønsker gaming laptops.



Intel sender efter alt at dømme 6 nye mobile processorer på markedet I deres nye 9th Generation Core H-Series familie. Her dukker der to Core i5, to Core i7, samt to Core i9 modeller op.

Uden de officielle spec sheets, er det endnu for tidligt at drage parallel til de processorer de skal erstatte – samt hvilke platforme de lempes ind i.

Ens for alle skulle være brugen af samme arkitektur, som efterhånden har gennemgået en stribe af optimeringer gennem Kaby Lake, Coffee Lake og Coffee Lake-R.



Flagskibet bliver Core i9-9980HK, som er bygget med 8 cores og 16 threads. Her får vi en mobil CPU med 5GHz frekvens og16 MB L3 cache.



Nede af listen kommer Core i9-9880H med 8 cores og 16 threads men med 4.80 GHz. Core i9-9880H er en låst version sammenlignet med ulåste Core i9-9980HK, hvor sidstnævnte altså åbner for overclocking – en ofte risikofyldt proces på laptops, hvor især varmen kan være en potentiel fjende.



Blandt de nye mobile processorer kommer også Core i7-9850H med 6 core og 6 threads samt Core i7-9750H. Disse kommer med max boost clock hastigheder på 4.60 GHz og 4.50 GHz henholdsvis.

Hver processor udstyres med 12 MB L3 cache.



Til at repræsentere Core i5 frigiver Intel Core i5-9400H og Core i5-9300H. Core i5-9400H kommer med 4 core og 8 threads og med en frekvens på 4.30 GHz og 8 MB L3 cache. Core i5-9300H tilbyder 4 cores, 8 threads og 4.10 GHz og 8 MB L3 cache.



Den officielle liste indeholder også informationer om en kommende “KF” processor, som bygges med en integreret GPU disabled.



Denne serie inkluderer Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF, Core i5-9400F og Core i3-9350KF.



Her er den basale forskel hovedsageligt disse kommer med en deaktiveret iGPU. Disse kommer også med ulåst multiplier, hvilket giver muligheder for den nysgerrige.



Intel releaser også CPU’er med et “F” suffix, som er låst på multiplieren. Slutteligt frigiver Intel Core i3-9100, som kunne tyde på er quad-core uden hyperthreading, men med frekvenser op til 4.20 GHz og 6 MB L3 cache. Disse skal udenj tvivl battle mod Ryzen 3.



Priser og officielle data lader vente på sig.



