Games Of Thrones sæson 8 kommer først i 2019.

Game of Thrones fans har været ualmindelig tålmodige, når det kommer til om de nye afsnit kommer i 2018 eller 2019. Nu har HBO officielt annonceret ankomsten af den super populære Game of Thrones Season 8 serie først er programsat til 2019.



Game of Thrones Season 8 bliver den sidste af sin slags i denne omgang, og HBO fortæller i samme omgang Game of Thrones Season 8 bliver kortere end vi normalt er vant til. Der er kun produceret 6 afsnit denne gang.



David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter and Miguel Sapochnik will be the directors for the new season. Writers for the new season are David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman and Dave Hill.

The executive producers of the series are David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger and Bernadette Caulfield. Co-executive producers are Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis and George R.R. Martin.