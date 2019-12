AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-23 17:46:31

Joss Whedon trækker sig fra Batgirl-film

Joss Whedon har i det sidste års tid arbejdet på en kommende Batgirl-film. Det har dog ikke båret frugt, hvorfor han nu har valgt at trække sig tilbage fra projektet.

Joss Whedon har i det sidste års tid arbejdet på en kommende Batgirl-film. Det har dog ikke båret frugt, hvorfor han nu har valgt at trække sig tilbage fra projektet.

Joss Whedon blev sidste år ansat til at skrive manuskriptet til en kommende Batgirl-film. Han var også udset til at fungere som instruktør for filmen. Den rolle får han dog aldrig lov til at udfylde.

Whedon har ifølge The Hollywood Reporter annonceret sin afsked med det ellers lovende projekt.

Beslutningen har Whedon angiveligt truffet, fordi han endnu ikke har formået at knække koden til et succesfuldt plot.

Whedon bliver altså ikke instruktøren for den kommende Batgirl-film, men hans ansættelse gav faktisk meget god mening.

Han har tidligere stået bag superhelte-film som The Avengers og Avengers: Age of Ultron fra henholdsvis 2012 og 2015.