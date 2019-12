AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-03 21:04:21

Ny Men in Black-film meldes klar i 2019

Vi skal efterhånden fem år tilbage i tiden for at finde den seneste Men in Black-film. Nu synes den fjerde endelig at være på vej.

Vi skal efterhånden fem år tilbage i tiden for at finde den seneste Men in Black-film. Nu synes den fjerde endelig at være på vej.

2019 står til at blive et af de vildeste film-år nogensinde. For nyligt blev det bekræftet, at en ny Terminator-film ville blive udgivet, og nu er turen kommet til Men in Black-universet.

Flere rapporter melder nemlig, at en ny Men in Black-film forventes at ramme biograferne den 17. maj 2019.

Hovedrollerne har i de foregående film tilhørt Tommy Lee Jones og Will Smith, men denne gang kommer de angiveligt til at gå til to andre skuespillere.

Rygterne mener i den forbindelse at vide, at Channing Tatum og Jonah Hill, der blandt andet har spillet sammen i filmen 21 Jump Street, er to stærke bejlere til at indtage hovedrollerne i den nye Men in Black-film.

Matt Holloway og Art Marcum kommer efter sigende til at stå for manuskriptet. De to har også tidligere skrevet manuskriptet til blandt andet Iron Man.