CES 2020: Bob er verdens mindste opvaskemaskine

Verdens mindste, letteste og hurtigste opvaskemaskine hedder Bob, og er lavet af genanvendelige materialer.





Daan Tech er tilbage på CES med Bob, en lille miljøvenlig opvaskemaskine rettet mod mennesker, der bor i små lejligheder, både, eller hvor der er lidt plads, og der skal spares vand.

Ifølge Damian Py, præsident og administrerende direktør hos Daan Tech: ”Bob is the world’s smallest, lightest & fastest dishwasher entirely made of recyclable materials”.

Opvaskemaskinen kan blandt andet placeres ved siden af en håndvask, renser og tørrer opvask med lavt energi og vandforbrug ved hjælp af en teknologi inspireret af professionelle opvaskemaskiner. Ifølge virksomheden bruger Bob fem gange mindre vand end manuel rengøring, og takket være den indbyggede 3L-vandtank, behøver den ikke at være tilsluttet en vandledning.

Det, der adskiller Bob fra konkurrencen, er dens lette vægt, dens hastighed og det faktum, at det ikke kræver forbindelse til vandforsyningssystemer. Med 10 kg og med kun 20 minutter til at gennemføre en vaskecyklus sigter Bob mod at spare vand, mens han vasker tallerkener effektivt på begrænset plads. I USA er Tetra den største konkurrent til Bob, der indeholder en mindre vandtank på 2L, dog vil forudbestillinger først af Tetra først starte i 2020 til en pris på $ 299.

Bob har en 2,2 ”LCD-skærm og 3 fysiske knapper, hvor brugere kan vælge vaskeindstilling, og tilpassede programmer kan defineres via WiFi-forbindelse. Den automatiske magnetiske dør er en unik funktion, der forbedrer tørringsprocessen, ifølge virksomheden. Den maksimale mængde, som Bob kan håndtere i en cyklus, er: 6 tallerkner, 4 glas, 4 kopper 2 skåle og 6 bestik - eller 16 glas.

Bob er prissat til 299 euro og klar til forudbestilling i 12 farver på fronten og 2 farver (sort eller hvid) til chassiset.

Daan Tech fremviste Bob sidste år på CES 2019, og virksomheden er stadig i forudbestillings- og produktionsfasen og har nu samlet 6000+ kunder og 4M euro er rejst til projektet. Forsendelse til kunder forventes at starte i slutningen af sommeren 2020 i Europa, tilgængeligheden i USA vil starte i Q1 2021.





