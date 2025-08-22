Philips Hue Play Wallwasher

Philips Hue serien udvides nu med endnu et Smart Lighting produkt. Hue Play Wallwasher er, som navnet angiver, beregnet til at farve dine vægge med lys og ja… farve.

22 aug. 2025 kl. 08:07 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Specielt designet til: Stue

Stue Type: Bordlampe

Bordlampe Lysstyrke: 1035 lumen (ved 4000K)

1035 lumen (ved 4000K) Integreret LED: Ja

Ja Bærbar: Nej

Nej Strømforsyning inkluderet: Ja

Ja Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80

≥80 Farvetemperatur: 2000-6500 K

Den nye lampe er en del af Play udvalget i Hue serien. Det er produkter som er specielt designet til at kunne bruges, som en del af dine underholdningszoner og til synkronisering med indholdet på din PC eller TV.





En tur rundt om Philips Hue Play Wall Washer

Philips Hue Play Wallwasher er designet som en bordlampe, og det er meningen at den skal pege ind mod væggen, for at skabe indirekte lys.

Selve enheden er ikke specielt stor og måler 15,7x9,1 cm og kan fås både i en sort og en hvid version. Vi har fået besøg af den hvide version.

Den lille lampe er relativt tung, da skallen er lavet af aluminium og ikke plast, som man måske kunne forvente.

Du forbinder enheden til strøm via det to meter lange kabel og den medfølgende Hue strømforsyning.

Ser vi på siden med lys kommer den med tre lyszoner, som er placeret bag matteret plast for at skabe et mere diffust lys. De tre lyszoner betyder, at man med Philips Hue Play Wall Washer kan lave et udvalg af effekter og gradienter i lyset.





Opsætning og software

Du kan forbinde til Philips Hue Play Wall Washer via enten Bluetooth eller Zigbee igennem Hue app’en. Vil man have alle muligheder tilgængelige med fx synkronisering osv kræver det dog en Hue Bridge.

Selv om der kun står iOS 16 eller nyere opført under Philips Hue app-delen af Philips Hue Play Wall Washer hjemmesiden, så virker det også fint på Android, som jeg har brugt i forbindelse med testen.

Hvis man har andre Philips Hue enheder kender man sikkert processen, som er ret simpel. Man vælger blot at tilføje en ny enhed i Hue app’en. I den forbindelse kan man lade app’en søge via den QR kode, som man finder i bunden af enheden, eller man kan blot lade den søge efter nye enheder i nærheden.

Herefter giver man lampet et navn og fortæller app’en, hvilket rum i hjemmet den skal placeres i og kan evt. også flytte den til grupper, hvis man har oprettet nogen af dem.

I mit tilfælde placerede jeg den i kontoret, og tilknyttede den også min “Biograf gruppe”, som er det lys der er omkring mit TV og gaming setup der.

Herefter kan jeg så via app’en styre Philips Hue Play Wall Washer lampen alene, eller som en del af en samlet gruppe eller et rum.

Hvis man ønsker at bruge synkronisering, så lyset tilpasser sig indholdet på dit TV, skal man også huske at tilføje Philips Hue Play Wall Washer lampen til de relevante Underholdnings Zoner i app’en.





Test

Jeg har brugt Philips Hue Play Wall Washer i et par uger, som en del af et eksisterende Philips Hue setup. Jeg har en del lamper fordelt rundt om i hjemmet. Som jeg var inde på i forbindelse med opsætningen, så blev den sat op ved mit TV, hvor den kan fungere sammen med tre andre Hue lamper, som er placeret omkring TV’et.

Det lamper er også opsat som en underholdningszone, så jeg kan synkronisere lyset med indholdet på TV’et.

Som en almindelig lampe fungerer Hue Play Wall Washer, som en god tilføjelse til hjemmet. Det indirekte lys man får ud af at kaste lyset op mod væggen er behageligt. Generelt er min foretrukne måde at oplyse hjemmet på netop indirekte lys så meget som muligt.

Som en af de nye lamper i Hue serien er der et stor udvalg af muligheder og effekter med Hue Play Wall Washer. Du kan naturligvis bruge almindeligt “hvidt” lys i forskellige farvetoner fra 2000-6500 K.

Der er dog også mulighed for at folde hele regnbuen af farver ud. De tre lyszoner på Wall Washer betyder, at man kan lavet nogen ret lækre gradienter i lyset.

Det er også via dem man kan bruge nogen af de mange effekter, som er muligt med de nyere Hue lamper. Det er blandt andet ting som simuleret levende lys eller funklende effekter, som kan vælges i et udvalg af farver og intensiteter.

Man får naturligvis den bedste effekt ud af en lampe som Hue Play Wall Washer, hvis man har en lys væg, som reflekterer lyset. Jo mørkere eller mere farvet din væg er, jo mere vil det dæmpe eller påvirke lyset fra Wall Washer lampen.

I mit tilfælde er der tale om en lys væg, så her var effekterne rigtigt gode og både det almindelige hvide lys og det farvede eller effektlys fungerede fint.

Lysstyrken maxer ud ved 1035 lumen, hvis man bruger hvidt lys med en farvetemperatur på 4000K.

Herfra svinger lysstyrken alt efter, hvilken farver og effekter man vælger at bruge.

En af de områder, hvor Philips Hue serien altid har været klart foran de fleste andre på markedet, er på deres software og tekniske muligheder. Deres produkter er gennemførte og velfungerende, og der er en solid integration mellem de fysiske enheder, app’en og partnerintegrationer, som fx Google Home.

Det gør sig naturligvis også gældende med Hue Play Wall Washer, som er gledet direkte ind som en del af mit eksisterende Philips Hue setup, og har fungeret uden problemer sammen med de andre lamper og enheder.

De nyere Hue lamper har rigtigt brede muligheder for farver og effekter. De tre lyszoner lukker op for mange interessante og flotte effekter, så det er muligt stort set at tilpasse tingene som man ønsker det.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Hue Wall Washer med en onlinepris på lige under 1500 kroner for en enkelt lampe, mens et sæt med to koster omkring 2600 kroner. Det er altså på ingen måde billige lamper.





Konklusion

Philips Hue har et af de bedste smart lighting økosystemer med et bredt udvalg af lamper, solid og fleksibel software og god integration med andre tjenester.

Philips Hue tager sig dog rigtigt godt betalt for kvaliteten, hvilket også er tilfældet med Hue Play Wall Washer.

I forhold til opsætning, brug og kvaliteten har jeg ikke en finger at sætte på Hue Play Wall Washer. Det har været en problemfri oplevelse fra start til slut og lampen giver et utroligt behageligt og alsidigt lys, som både kan være funktionelt og bruges som en del af udsmykningen og stemningen i hjemmet.

Man vil helt klart få mest ud af Hue Play Wall Washer, hvis man er typen der ikke er bange for farvet lys og aktivt bruger det til at sætte en stemning i hjemmet. Endnu mere, hvis man også har tænkt sig at bruge Sync mulighederne, som den er designet til at bruges med.

Som en efterhånden gammel jyde har jeg dog lidt svært ved at sluge prisen på omkring 1500 kroner for en lampe, på trods af at den er smart.

Andre producenter på markedet som fx Govee laver lign produkter, dog uden helt den samme tekniske finish, som kommer ind med priser på omkring det halve af, hvad vi skal af med for Philips Hue produkterne.

Når det er sagt så er det tekniske niveau og materialerne på Hue Play Wall Washer dog en tand over de andre alternativer på markedet. Jeg ved dog ikke, om det er SÅ meget bedre at det kan retfærdiggøre en mere end fordobling af prisen.

Vi lander med en endelig karakter på 7 for et smukt og gennemført produkt, der dog taber pusten en smule på prisen, når vi sammenligner med andre muligheder på markedet.





Fordele

Let opsætning

God app

Masser flotte effekter og farver

God integration og sync muligheder





Ulemper