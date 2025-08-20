Dreame Z30 AquaCycle

Dreame har med Z30 AquaCycle lavet en ledningsfri støvsuger som også kan klare gulvvasken i hjemmet.

20 aug. 2025 kl. 08:22 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

AquaCycle™ vådrengøring fjerner pletter med frisk vand.

310 AW kraftig sugestyrke sikrer effektiv rengøring.

99,99 % filtreringseffektivitet (≥0,1 μm) fanger fine partikler.

Op til 90 min maks. driftstid til langvarig rengøring.

Dobbelt børste med CelesTect™ rengør tæpper og gulve grundigt.

Antifældningssæt til kæledyr plejer og rengør effektivt.

Helt som da vi så på Z30 Ultra, så er det også her specielt batteritiden sammen med sugestyrke og filtrering, som er gode ting at have fokus på. Det naturligvis sammen med muligheden for AquaCycle gulvvask.

Vi har som sagt tidligere set på Dreame Z30 Ultra og featurelisten og designet går meget igen her. Af samme årsag vil meget måske også lyde bekendt, hvis I har læst den.





En tur rundt om Dreame Z30 AquaCycle

Z30 AquaCycle er en poseløs, ledningsfri stangstøvsuger af den slags, som specielt Dyson har været med til at gøre populære. Dreame har dog vist sig, at de i den grad kan gå Dyson i bedene og levere gode alternativer..

Z30 Ultra kommer i pakket med et væld af tilbehør. Alt er sikkert og godt pakket, så det er sikret under transporten. Der er i alt 13 dele i kassen med Z30 AquaCycle.

Hoveddelen er naturligvis det mest centrale. Det er her vi finder motoren der skal drive det hele sammen med batteri, betjeningspanel og så naturligvis den 0,6L store opsamlingsbeholder.

Hoveddelen kan sættes sammen med det væld af tilbehør, som følger med til Z30 AquaCycle. Der er den primære funktion med en forlængerrør og ikke mindre end tre primære støvsugerhoveder til den normale rengøring rundt om i hjemmet.

De to “normale” hoveder er et som Dreame kalder en “Børste med lys til flere typer overflader” og en “Blød rullebørste med lys”

Den første er multifunktionshovedet, der fungerer på både tæpper og hårde gulve og kan klare det meste. Børsten er designet til at modvirke sammenfiltring af hår og kan klare selv større partikler i hjemmet. Der er blåt lys på fronten, der oplyser området foran børsten, så man bedre kan se støv og snavs og få det hele med.

Det andet hoved er, som navnet antyder, en blødere børste til hårde, men mere sarte gulve, og kan altså ikke bruges på fx tæpper.

Endelig har vi AquaCycle hovedet, som er fysisk en del større end de to andre, da den også indeholder en vandtank til rengøringen. AquaCycle hovedet er også udstyret med en blød børste.

Ideen er at rullen fugtes af vandet i beholderen, og så løbende skrabes fri for partikler og beskidt vand, som bliver opsamlet i en beholder, man efterfølgende kan tømmes.

Vaskehovedet kan skilles i flere dele, og blandt andet kan rullen tages af, så den kan rengøres og udskiftes. Umiddelbart så ser designet altså ud til at være lavet, så man let kan rengøre tingene. Det skal dog vise sig ikke at være helt så let, hvilket jeg kommer ind på i selve testen senere.

Ud over det er der fem andre stykker tilbehør til mere eller mindre specialiserede opgaver. Der er de klassiske med børster og spidse mundstykker, der kan komme ind i de smalle kroge af hjemmet og få støvet med. De er kombineret med et mundstykke med en mindre roterende børste, som er god til sofaen og andre lign opgaver.

I den lidt mere specialiserede ende er der et mundstykke med specielt beregnet til at børste kæledyr. Det er uden roterende dele, men i stedet for med en børste til dit pelsede kæledyr.

Endelig er der to dele med, som er beregnet til at gøre arbejdet med Z30 AquaCycle lettere. Det ene er en fleksibel slange, der gør det lettere at bruge specielt de mindre mundstykker eller børsten.

Det andet er en fleksibel adapter, der kan sættes ind mellem selve støvsugeren og tilbehøret, så man kan få et knæk på stangen. På den måde er det lettere at komme til at støvsuge under lave møbler, som skabe eller sofaer, uden at skulle helt ned på gulvet med maskinen.

Det sidste stykke tilbehør i pakken er en gulvstand, der fungerer som opbevaring og oplader for Dreame Z30 AquaCycle støvsugeren. Der er også plads til de tre stykker tilbehør, man bruger mest. Strømmen tilsluttes til gulvstanden via den inkluderede strømadapter.

Der er ingen støvopsamling i en pose i standen, som vi har set på andre Dreame enheder, som Dreame Z10 Station. Man skal altså selv huske at tømme beholderen på støvsugeren.





Test

Jeg har brugt Dreame Z30 AquaCycle, som husstandens primære støvsuger i en måned. I den periode har den fungeret både som værktøj til en grundig dybderengøring af hjemmet og til den mere daglige løbende eller pletrengøring efter behov, og så naturligvis gulvvask.

Mit hjem er samlet set 240 m2 fordelt på to etager. Det er primært med hårde gulve i en kombination af parketgulve og klinker, men med enkelte måtter og tæpper rundt om i hjemmet.

Vi er to voksne, to børn på henholdsvis fire og et år og så endelig en hund. Det vil sige, at der er trafik nok i hjemmet til at trække støv og skidt rundt i huset, specielt her i sommerperioden, hvor der er noget mere løbende trafik ind og ud mellem huset og haven.

Dreame angiver selv, at man kan få op til 90 minutter ud af en opladning, og det i deres forsøg burde kunne dække 200 m2 rengøring. Ser man deres tal igennem, så er det dog udelukkende på den lave ECO indstilling, man vil nå det mål.

Desuden vil det naturligvis stadig variere lidt alt efter hvilket underlag man støvsuger osv.

Jeg kan ikke helt regne ud, hvorfor der er så stor forskel i de tal Dreame angiver på Z30 AquaCycle her i forhold til Z30 Ultra. Begge har på papiret den samme motor og den samme batteristørrelse.

På trods af det skriver Dreame, at Z30 Ultra har en angivet max drifttid på 90 minutter og burde kunne dække 200 m2. Dreame Z30 Ultra har en max angivet driftstid på 50 minutter, som de dog mener kan dække 300 m2. Der er noget i det regnestykke, der ikke giver helt mening, hvis vi går ud fra at begge maskiner har samme batteri og motor.

Der er tre indstillinger man kan bruge Dreame Z30 AquaCycle. Man vælger hvilken man vil bruge, via den lille betjeningspanel på støvsugeren på knappen ved siden af power knappen.

Standarden er en Auto indstilling, der løbende måler mængden af snavs og underlaget og så selv tilpasser sugestyrken efter behov.

Man kan også vælge den lavere ECO indstilling, hvor sugestyrken er reduceret og så eller Max indstillingen hvor man udnytter de 150.000 o/min som Dreames TurboMotor kan levere.

Batteritiden vil altså afhænge af, hvilken indstilling man bruger. Jeg fandt i min test at jeg fik de mest tilfredsstillende resultater med Auto indstillingen, som jeg ind imellem supplerede med Max på genstridige steder, som måtterne i entreen osv. På den indstilling fik jeg typisk et sted i mellem 30-40 minutter ud af en opladning.

I et brugsscenarie som det kunne jeg ikke nå alle 240 m2 i vores hjem, hvis jeg var grundig og kom ud i alle hjørner. Til hverdag er det dog sjældent, at vi rengører hele huset i et hug, så det er sjældent noget der vil være et problem. Alligevel er det værd at have med i overvejelserne, hvis man har behov for at rengøre mange m2 i en omgang.

En fuld opladning af Z30 AquaCycle tager omkring 4 timer, men en noget kortere supplerende opladning, kunne ofte bruges til at kunne nå lidt mere.

Jeg har mest brugt multihovedet til rengøring, da jeg med to langhårede og en hund i huset har en del hår og pels der skal klares. Her klarede multihovedet med børsten tingene bedst og jeg har ikke oplevet nogen sammenfiltring af hår i børsten, hvilket har været rart.

Det blå lys i fronten på begge de to store børstehoveder, som Dreame kalder CelesTect, er super godt til at oplyse gulvet foran maskinen, og på til tider uhyggelig vis demonstrere, hvor meget støv og skidt der er på gulvet. Det er en fin hjælp til at sørge for, at man får det hele med på et gulv, der ved et hurtigt blik kan se rent ud.

Når det kommer til gulvvask, skal man finde det store tilbehør frem og fylde vand på. Beholderen kan indeholde 400 ml vand. Dreame angiver batteritiden med vaskehovedet til 40 minutter på en enkelt opladning.

For at gøre forvirringen total i forhold til de angivne specifikationer på maskinen, så lader det til, at Dreame på deres produktside for Z30 AquaCycle angiver, at man på de 40 minutters vådrengøring burde kunne nå 390 m2. Så altså 90 m2 mere, end de mener man kan nå på de 50 minutters normal driftstid.

Vaskefunktionen fungerer ved at den bløde børsterulle fugtes af vandet i beholderen og dermed vasker gulvet. Det er en fordel at man støvsuger, inden man vasker det med Z30 AquaCycle. Støvsuge funktionen er nemlig ikke aktiv, når man bruger vaskehovedet.

Faste partikler, som sand, hår osv., bliver dog stadig opsamlet af vaskerullen og samlet i et filter.

Det første par tests jeg lavede i forhold til gulvvaske var blot almindelig hurtigt gulvvask, på et gulv som jeg havde støvsuget i forvejen. Her var det umiddelbare resultat fint, og der blev ikke efterladt alt for meget vand på gulvet.

Selv om der var støvsuget forud, så var der naturligvis stadig en smule skidt i form af sand, støv osv der var undsluppet i den proces. De ting blev fint samlet i det lille filter inde i vaskehovedet, og kunne tømmes bagefter.

Herefter var jeg dog opsat på at teste den mere grundigt, da Dreame selv skriver i deres materiale, at den er god til at klare spild i fx køkkenet osv.

For at teste det lavede jeg en test opsætning med forskellige grader af spild i form af mælk, ketchup og endeligt den noget mere klistrede og genstridige sovsekulør.

Indledningsvist så det ud til at vaskehovedet fint klarede både mælk og ketchup, men billedet så dog noget anderledes ud, da det kom til sovsekuløren, der hurtigt endte med at være noget rod.

I stedet for at vaske pletten væk, virkede det mere, som om den bare blev trukket rundt på gulvet. På trods af at jeg gav den mange ture frem og tilbage, så voksede pletten kun og til sidst gav jeg op, og vaskede det manuelt op. Så det var en klar skuffelse der.

Jeg blev dog mere skuffet, da jeg efter testen ville rengøre vaskehovedet. Her viste det sig hurtigt, at tingene internt i enheden ikke var specielt praktisk indrettet.

Der var en snasket kombination af mælk, ketchup og sovsekulør fint fordelt over en stor del af de indre dele.

Det havde naturligvis ikke været det store problem, hvis det var dele, som man let kunne vaske. En betydelig del af de snaskede efterladenskaber var dog også spredt rundt om og bagved en del af enheden, som tydeligt var markeret med “DO NOT WASH”.

I det hele taget efterlod den oplevelse mig med en ret stor tvivl omkring hygiejnen i vaskedelen af Z30 AquaCycle. Både at skidt, som madrester og andet vådt materiale, bliver spredt så meget rundt i maskinen, men også at det efterfølgende er så svært at gøre rent.

Samlet set var jeg efter den mere krævende test ret skuffet over oplevelsen af gulvvask med Z30 AquaCycle. Alle udfordringerne var nogen, som en dedikeret gulvvaskemaskine, som MOVA X4 Pro, klarede uden de store problemer i vores test af den.

Udvalget af supplerende tilbehør til Z30 AquaCycle er dog rigtigt godt, og det har betydet, at jeg har haft et tilbehør til stort set alle opgaver, jeg er løbet ind i under min test.

Det lille børstehoved er super godt til at klare sofaen og lænestolen, mens det lille spidse mundstykke, med mulighed for en børste, er god til at tage de smalle kroge og paneler.

Den fleksible slange er også super rar at have med, da det faktisk altid har været en af de ting jeg har savnet fra de gode gamle støvsugere fra min barndom. At have et lille mundstykke for enden af en fleksibel slange, gør det super let at komme efter skidt og støv i de lidt mere kringlede steder i hjemmet.

Den fleksible adapter, der kan skabe et ekstra knæk på din støvsuger, så den er let at bøje under fx skabe og sofaer, fandt jeg ikke specielt meget anvendelse for. Ikke fordi den ikke virkede, men mere fordi jeg altid endte med at synes, det var lettere bare at bøje mig ned så støvsugeren kunne komme under møblerne, end at skulle hente og montere endnu et stykke tilbehør.

Når det er tid til at tømme beholderen for støv og skidt, er det let at tømme det meste med en enbkelt tryk på en knap der åbner unden på beholderen. Man kan også tage den af resten af støvsugeren hvis man vil rengøre beholderen og filteret mere grundigt.

Du kan hurtigt få adgang til HEPA filteret i enheden som du også manuelt kan rengøre eller udskifte. Dreame angiver selv at filteret klarer 99,99% HEPA filtrering og 99,9% filtrering for bakterier og vira. Det er naturligvis tal som vi ikke har nogen mulighed for at efterprøve.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Dreame Z30 AquaCycle med en onlinepris på lige under 4270 kroner. Det gør den faktisk omkring 500 kroner billigere end Z30 Ultra, som vi allerede har set på. Jeg kan ikke få regnestykket til at gå helt op, da maskinerne på mange specefikationer er ens og der i form af vaske tilbehøret faktisk er mere med til AquaCycle versionen.

Det skal naturligvis ikke ligge Dreame Z30 AquaCycle til last, at man tilsyneladende får mere for pengene her, hvilket jo kun er et plus.





Konklusion

Jeg har i min tid med Dreame Z30 AquaCycle generelt haft en god oplevelse med fornuftig rengøring. Det er måske ikke så underligt, at selve støvsugerdelen er hvor Z30 AquaCycle er mest effektiv. Det er også den almindelige støvsuger-funktion, som fylder mest på Dreames egen hjemmeside for Z30 AquaCycle.

Funktionen med gulvvask er fin på papiret, men virker en smule påklistret på en solid støvsuger. Funktionen var i min test til let gulvvask over et allerede støvsuget gulv. Oplevelsen faldt dog helt fra hinanden da jeg kastede mig over mere genstridige spild i køkkenet. Her efterlod oplevelsen mig både med gulve der ikke blev rene og med en efterfølgende meget omstændig rengøring af selve maskinen.

Jeg synes at Dreames oplysninger om maskinen virker meget roddet med fx angivelser af driftstider og forventede rengjorte m2 der peger lidt i forskellige retninger´og nogen gange slet ikke giver mening.

Det er noget der gør det svært at gennemskue tingene hvis man som kunde sidder og sammenligner Dreams produkter på hjemmesiden.

Når det er sagt så er selve produktet, her i form af Z30 AquaCycle, dog fysisk gennemført og lækkert nok at bruge… som støvsuger. Baseret på min test ville jeg ikke bruge funktionen til gulvvask, da jeg simpelthen ikke har tiltro til dens effektivitet og hygiejne.

Med det i tankerne ender vi med en endelig karakter på 6 for en maskine, som isoleret set er en god støvsuger, men da den også markedsføres og sælges som en gulvvasker, så dumper den på den front.

Underligt nok ville jeg dog nok stadig ende med at købe denne udgave af Z30 fra Dreame, da den på mærkeligvis er billigere end Z30 Ultra og på papiret kommer med samme næsten motor, batteri, sugestyrke og tilbehør.

Jeg ville bare vælge ikke at tage delene til gulvvask ud af kassen, da de i min bog ikke klarer opgaven tilfredsstillende.





Fordele

Fornuftig sugestyrke

Bredt udvalg af tilbehør

Fornuftig batteritid





Ulemper