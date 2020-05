AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-09-27 08:00

RGB Gaming med Philips Hue

RGB LED lys er tit noget man enten elsker eller hader. I dag tager vi dog et kig på, hvordan man kan bruge det til andet end lir, men rent faktisk til at få en federe gaming oplevelse.

RGB LED-lys er efterhånden en fast del af PC-markedet, og det er ofte en ting som folk enten elsker eller hader. Heldigvis er der dog efterhånden mange muligheder, når man gerne vil have farver ind i sit liv og spare lidt på energien, ved at vælge en LED-løsning, og det behøver ikke at være regnbue-bræk, som nogen vil kalde det som kører i mange moderne gaming-setups.

I dag tager jeg et lille kig på, hvad man også kan med farvet lys sammen med Philips Hue, som har sendt lidt forskelligt vi kan se på.

Se med på vores YouTube-kanal, hvor jeg gennemgår tingene eller læs videre her på siden.





Philips laver ikke lys, som kan bruges i vores PC, men derimod lys som kan bruges rundt omkring i hjemmet. En stor del af deres produkter byder på helt almindeligt hvidt lys og normale lamper, som vi har kendt længe. I deres Hue serie er der dog også mulighed for at få gang i farverne, og så er det muligt at styre det hele via en app på din telefon eller at koble det sammen med andre Smart Home-enheder som fx Google Home.

Hvis I har set mine videoer på vores YouTube-kanal, eller bare billederne, der følger med til anmeldelserne her på siden, så har I sikkert lagt mærke til, at jeg, og flere af de andre testere, rigtig tit i en eller anden form leger med farvet lys for at peppe tingene lidt op. Det er måske ikke ligefrem det som de har haft i tankerne da de designede produkterne, men det er alligevel meget brugt her i studiet.

Vi er på Tweak også ved at gøre klar til et andet studie end det vi normalt har brugt i vores videoer, og der har vi med lidt hjælp fra Philips Hue også fået muligheden for at sætte stemningen lidt bedre med farvet lys. Her har vi fx brugt både de almindelige pærer, som kan fås både til små og store fatninger og så deres LED-strips, som giver et fleksibelt alternativ til belysning, hvor en traditionel lampe måske ikke vil klare det specielt godt. Så i vores tilfælde er vi glade for de muligheder det giver os i forhold til vores videoprojekter blandt andet.





En af de lidt nyere muligheder man har med Philips Hue, som mange måske ikke lige kender, udspringer af deres samarbejde med Razer og tiltaler i den grad gameren i mig. Igennem Razers Chroma-software er det muligt at tilslutte sit Philips Hue-lys, og koble det sammen med eventuelle Razer Chroma-enheder man måtte have fx mus eller tastatur.

Ved siden af det har Razer i deres Chroma-software en række understøttede spil, så man ikke bare tilpasser lyset på mus og tastatur, men også på understøttede spil. På den måde reagerer lyset på forskellige begivenheder i spillet og kan på den måde give et ekstra spark til oplevelsen. Alt efter hvilket spil der er tale om, kan det varierer fra små lys blink når ens power-ups er klar til brug i Overwatch, eller helt over til mere tydelige og gennemgående effekter, som man kan se i et spil som Rage 2.

Oven på det er det muligt, igennem Philips Hue-appen til PC, at koble det op, så det er responsivt i forhold til indholdet på din skærm i samme stil, som man kender det fra Philips Ambilight TV-løsninger. Den feature betyder, at man kan bruge det sammen med alle spil man har, men også film eller andet indhold, da tingene tilpasser sig hvad der er på skærmen. Det kan give en noget anderledes oplevelse af de ting man ser på skærmen, og snyder hjernen lidt så skærmen virker større end den egentligt er.

Et af deres nyeste produkter er deres Hue Play Bar, som er fremstillet specifikt til formålet, og som kan tilføje lidt lækker flair til ens gaming-oplevelse, som sjældent kan overgås af det RGB LED-lir man har i sin PC.

Efter jeg har dyppet tåen lidt i det er jeg i hvert fald blevet lidt mere bidt af den her slags RGB-lys, som faktisk tilføjer noget til oplevelsen og ikke bare er dekoration.

En løsning som Philips Hue er naturligvis ikke det billigste på markedet og der findes andre, billigere, alternativer, men hvis man har lyst til at lege lidt mere med det, og ikke bruge det som lys i stuen, så synes jeg det er svært at finde noget, der er bedre end Philips Hue lige p.t. Specielt gameren i mig er blevet svært tilfreds efter deres Play Bar er kommet på markedet, og vi har fået et lille kig på dem.

Den her artikel har været ment som et lille hurtigt kig på hvad man også kan med RGB-lys. Vi ved godt at det rigtigt tit er noget der deler vandene og jeg er også selv lidt delt omkring det. Når det har mere praktiske muligheder som rent faktisk gør noget for oplevelsen af et spil så er jeg dog i dén grad ombord.

Men lad os endelig høre fra jer hvis I kunne tænker jer flere artikler af denne type eller har lyst til et dybere spring ned i mulighederne som jeg har kigget lidt på i dag.