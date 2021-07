Philips Hue: Alt du skal vide

Fra smarte, flerfarvede inventar til overraskende overkommelige LED-pærer. Her er alt hvad du har brug for at vide for at komme i gang med det største navn inden for smarte lys, Philips Hue.

Overvejer du at gøre lysene i dit hjem smarte? Philips Hue er et af de første og største navne i branchen, og kan være et perfekt match i kampen om at gøre hjemmet smart.

Blandt alle nutidige smarte belysningsplatforme er Hue også den mest veletablerede, den mest veludviklede og den mest connected løsning inden for smart home belysning. Det betyder ikke noget, om du er en Alexa-bruger, en Apple HomeKit fan, IFTTT-nørd, Google Home tilhænger, en Logitech Harmony- connoisseur eller noget helt andet i samme boldgade - Philips Hues lys fungerer med hele baduljen.







Hvad er Philips Hue?

Hue er navnet på Philips’ belysningsserie, der blandt andet kan styres via hjemmets Wi-Fi samt en app på smartphonen. Så enkelt kan det beskrives, men det kan selvfølgelig mere end blot det. I det store billede, består Hue serien af en række pærer der passer i alle standard lamper.

Mens pærerne i bund og grund er det eneste man har brug for, er det dog smart at have en Hue Bridge også, så man kan styre flere pærer på én gang, hvis man nu har flere pærer i samme rum, som alle skal kunne tændes, slukkes eller indstilles i farven på én gang. Mere om det senere.

Den sidste virkelig smarte ting man kan købe med, er en såkaldt Hue Switch, hvilket som navnet antyder, er en kontakt. I det her tilfælde er kontakten trådløs og har en tænd og sluk knap, samt to knapper til indstilling af lyset.



Hvorfor er det smart?

Det kan forklares ret nemt, hvorfor Philips Hue er smart i mere end én forstand. Det er ganske enkelt smart, fordi man kan få flere lysindstillinger ud af én pære, og fordi lyset kan indstilles meget nemt via Hue app’en. I smart home forstanden er Philips Hue smart, fordi det kan kobles sammen med alle mulige stemmestyrings systemer, som for eksempel Google Home, hvormed man så kan styre belysningen med stemmekommandoer.

Hjemme hos os, bruger vi for eksempel et par Philips Hue pærer og en Philips Go lampe, når min kæreste skal op om natten og amme eller skifte vores lille datter. I stedet for at skulle rundt og tænde lys med forskellige kontakter med en baby på armen, har hun en Hue Dimmer Switch på natbordet. Den kan, med et enkelt tryk, tænde for en dæmpet belysning i alle de rum, som hun skal bevæge sig igennem.

Man kunne også forestille sig, at man har lagt sig til at sove og kommer i tvivl om, hvorvidt man har husket at slukke lyset i hjemmet. I dette tilfælde kan man bare åbne Hue app’en på smartphonen og lige slukke alt lys, eller hvis man har koblet systemet sammen med Google Home, kan man bede Google om at slukke alt lys. Især i de kolde vintermåneder er det rart at man slipper for at skulle rejse sig fra sin dejligt varme seng.





Philips Hue Startersæt

Et startersæt til Philips Hue indeholder alt man har brug for, for at komme godt i gang med Philips Hue. Det findes i flere udgaver, hvor forskellen primært er hvor mange og hvilke pærer der følger med. De fleste indeholder desuden en Hue Dimmer Switch. Ens for dem alle er at de alle indeholder en Hue Bridge.

På billedet nedenfor, er der for eksempel et Hue white and color ambiance starter kit E27, som indeholder to E27 pærer, en Hue Dimmer Switch samt en Hue Bridge.

Der er pærer med helt almindelige fatninger - E27 (stor fatning) og E14 (lille fatning) samt lidt mere eksotiske GU10 og mange andre. Philips Hue pærerne er alle LED pærer der kan købes som White, White Ambiance eller White and Color Ambiance. LED pærer har den kæmpe fordel, at de holder i evigheder, således er Philips Hue pærer rated til at kunne lyse i 25.000 timer, hvilket svarer til 8 timer hver dag i over 8 år. De hvide pærer (White Ambiance) kan indstilles i varmen, så man kan få det helt rigtige lys. De farvede (White and Color Ambiance) kan indstilles i hele RGB-spektret samt varm til kold hvid. De hvide (White) har et varmt hvidt lys. I det ovenstående startersæt, er det de farvede pærer der medfølger.

En Philips Hue Bridge er i bund og grund hjertet i hele Philips Hue systemet. Den er beregnet til at kunne holde styr på alle pærer i hjemmet, samt give en muligheden for at oprette ”rum”. Rum skal forstås på den måde, at man kan fortælle enheden hvilke pærer der er i hvilke rum i hjemmet, hvorefter man blot kan nøjes med at tænde for ”rummet” inde i app’en. Hver Philips Hue Bridge understøtter styring af op til 50 lyskilder, hvilket skulle være rigeligt til langt de fleste almindelige hjem. Det er muligt at styre lysene via Bluetooth med en speciel Hue Bluetooth app, men her får man langt mindre funktionalitet, så det anbefales helt klart at man også anskaffer sig en Hue Bridge. Opsætningen kommer vi til lidt senere.

Den sidste medfølgende ting er en Hue Dimmer Switch, der fungerer som en helt almindelig kontakt, blot med den store forskel, at den er 100% trådløs, og kan sættes lige hvor man vil. En Hue Dimmer Switch består af to dele – selve ”fjernbetjeningen” med fire knapper, og holderen, der blot er en hvid skal med en magnet bagpå. Holderen kan sættes fast hvor man vil med dobbeltklæbende tape og uden at der skal trækkes nogen som helst ledninger. Fjernbetjeningen kan så enten have en fast plads på væggen, under sofabordet, ved siden af natbordet eller hvor end man har lyst og hvor det er smartest. Fjernbetjeningen kan styre et eller flere pærer eller rum på én gang, men det er nødvendigt med et tilkøb af flere fjernbetjeninger, hvis man vil have muligheden for at styre hvert rum individuelt.





Opsætning af Philips Hue

Det er faktisk ret nemt at komme i gang med opsætning af Philips Hue Bridge, første gang man starter app’en bliver man step-by-step guidet igennem opsætningsprocessen. Rent fysisk kræves det, at man har en ledig port i sin router, som Hue Bridge kan tilsluttes. Når man har fulgt opsætningen i app’en, er det tid til at indrette hjemmets rum. Det gøres ganske enkelt under indstillinger i app’en, hvor man kan indrette rum eller zoner. Zoner er beregnet som en mere overordnet gruppering af lyskilder, hvor man med rum opsætter enkelte rum, er det meningen at man med zoner eksempelvis kan samle hele ens hjems underetage, som man så kan tænde og slukke ved blot et enkelt tryk eller en enkelt stemmekommando.

For hvert rum og hver lyskilde, kan man i app’en også indstille lysets farve eller hvor varmt og hvor koldt det hvide lys skal være. Der er masser af mulighed for at tilpasse lyset, da hver pære har 16 millioner forskellige farver at vælge imellem, foruden de hvide toner.



Philips Hue til gaming

Det er selvfølgelig også muligt at bruge Philips Hue til gaming. Det kan gøres med Philips specielt udviklede lamper til formålet – Hue Play. Mere om det kan du læse under vores artikel, hvor Kenneth på både video og skrift forklarer dig hvordan det virker og ser ud. RGB Gaming med Philips Hue



Philips Hue til hjemmebiografen

Det er selvfølgelig også muligt at synkronisere Philips Hue lyset med ens hjemmebiograf, TV eller spilkonsol. Dette kan gøres med en Philips Hue HDMI sync box, som kan tilsluttes til fire HDMI-enheder, og dermed kan synkronisere hjemmets belysning til at passe med det man oplever på skærmen.



Philips Hue udendørs

Sidst men ikke mindst, findes der også en række udendørs lyskilder i Philips Hue serien. Det gælder udendørs lamper, lysstrips, lyssøjler og spots. Det smarte her er, at man kan få Philips Hue app’en til at styre udendørsbelysningen via en timer, eller sætte den op på sol op- og nedgang, så lamperne udenfor tænder når solen går ned og slukker når den går op. Man kan også sætte fed belysning op på terrassen til fester på varme sommeraftener eller lignende.

Vi er ved vejs ende i vores gennemgang af Philips Hue. Vi kunne godt tænke os at høre fra jer i nedenstående kommentarfelt.

