Google TV Streamer 4K

Google er klar med den største opdatering til deres Google TV enheder som vi har set et stykke tid. Meget er velkendt, men på hardware fronten er der sket en del.

24 sep. 2024 kl. 12:26 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Specifikationer

Operating System: Android TV OS

Android TV OS RAM: 4 GB

4 GB Lager: 32 GB

32 GB Opløsning: Op til 4K HDR

Op til 4K HDR Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) og Bluetooth® 5.1

Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) og Bluetooth® 5.1 Video: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Lyd: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos Smart Home: Matter + Thread border router

En af de store opdateringer på hardwaren er, at Google TV Streamer nu kan fungere som Hub for både Matter og Thread Smart Home enheder.

En tur rundt om Google TV Streamer 4K

Et andet stort skift er designet og formfaktoren på den nye enhed. Hvor tidligere tiders Google TV enheder var lavet til at blive gemt væk på bagsiden af dit TV, så er Google TV Streamer 4K nu lavet til at stå fremme.

Enheden er lavet i et meget elegant design, der ikke fylder det store og let kan indgå som en del af stuen eller TV-rummets indretning.

Farven er den næsten klassiske Google Porcelain hvide. Der findes også en grå/grøn hazel version, men den kommer tilsyneladende ikke udenfor det amerikanske marked.

På fronten af enheden sker der ikke et store, men på bagsiden finder vi tilslutningerne. Der er et USB C stik, der bruges til strøm via det medfølgende kabel og adapter. Det suppleres af en Ethernet port, så man nu kan supplere den trådløse forbindelse med et kablet netværk, hvis man foretrækker det. Der er også en HDMI 2.1 port, men der følger ikke et HDMI kabel med i pakken, så det skal man stå for selv, på samme måde som der heller ikke er et Ethernet kabel med.

Endeligt er der også en enkelt knap på bagsiden. Den bruges til at nulstille enheden, hvis man har behov for det på et tidspunkt. Den kan dog med et kort tryk også bruges til at lokalisere din fjernbetjening, hvis du har forlagt den.

Den medfølgende fjernbetjening til Google TV Streamer 4K ligner til forveksling den vi kender fra Google. Den nye version er dog vokset en anelse.

Med den nye plads har volumen knapperne fået en plads på fronten af enheden sammen med de øvrige knapper.

Der er stadig en dedikeret knap til både Netflix og YouTube og så er der kommet en ny genvejsknap, som man selv kan tildele en genvej.

Ud over det, så er der i fjernbetjeningen også en indbygget mikrofon, som kan bruges til stemmestyring af forskellige funktioner i Google TV Streamer 4K, hvilket vi kommer ind på senere.

Opsætning og software

Som med alle Google enheder af denne slags, i efterhånden lang tid, foregår opsætningen af Google TV Streamer igennem Google Home app’en.

Her er det blot til tilføje en ny enhed, og så ellers følge trin for trin guiden, som kommer op. Når man starter enheden op første gang, kommer der en QR kode op på skærmen, som man skal scanne undervejs.

Ellers er det blot at tilknytte sine forskellige tjenester som Netflix, Disney+ osv undervejs, og så er man i løbet af omkring 10 minutter klar til at bruge enheden.

Herfra er det meste som man kender det, hvis man har brugt en Android TV-enhed før. På overfladen er der ikke de store ændringer til interfacedelen af softwaren.

Det er det samme layout som tidligere, hvilket jeg personligt synes er meget fint. Brugerfladen og navigation er let og ligetil og de store ikoner er lette at finde rundt i.

Hvad der er tilgængeligt på din enhed afhænger naturligvis af, hvilke apps man installerer. Der er adgang til Google Play Store og ud over de naturlige ting, som Streaming Apps, er der også mulighed for at installere et hav af andre apps.

Det er også mulighed for at tilslutte en Bluetooth controller, som fx en Xbox Controller og bruge den til ting som fx Android spil.

Det store Buzzword i år generelt, og specielt for Google, er AI, hvilket naturligvis også er en del af det nye Android TV.

På den ene side kan man vælge at bruge “AI genererede" billeder som pauseskærm. Det er dog med ret begrænsede muligheder, i den danske version i hvert fald, som vi også har set på de nye Pixel telefoner. Du kan vælge et par dele af en prompt. Det er fx en type af blomst kombineret med en farve, og så skabes billedet ud fra det. Så langt fra den frihed, som man reelt kan finde, hvis man bruger en fuldfed AI generator.

Den anden mulighed er AT generede opsummeringer af film og TV serier via Gemini. Det er en feature som Google har vist i deres PR materiale, men ikke en som pt er tilgængelig på dansk.

Den sidste store ændring på software siden er tilføjelsen af Google Home kontrol. Det vil sige, at du via Android TV interfacet nu kan tilgå dit Google Home og styre enhederne på skærmen via fjernbetjeningen.

Hvor meget eller hvor lidt du har mulighed for, afhænger naturligvis af hvilke enheder du har i dit hjem.

I mit tilfælde består mit Google Home setup primært af en Google Nest Doorbell og et kamera sammen med et væld af Philips Hue enheder rundt om i huset.

Nu har jeg så mulighed for at tilgå mine Nest kameraer direkte på skærmen, hvis jeg hurtigt vil tjekke noget der. Hvis der er nogen, der ringer på døren mens jeg sidder og ser film, vil det også dukke op på skærmen. Mit indhold bliver sat på pause og jeg har mulighed for at se hvem der ringer på døren.

Der er dog ingen mulighed for at tale med dem, der er ved døren på samme måde, som man fx kan via sin telefon.

Jeg har også mulighed for at tænde og slukke mine Hue enheder via skærmen. Her vil jeg dog indskyde, at man er ret begrænset i sine muligheder. For Philips Hue lamper fx kan jeg kun tænder og slukke, samt skrue op og ned for lysstyrken på den pågældende indstilling lampen står på nu.

Jeg kan ikke skifte scener eller lign. via Google Home kontrollen på skærmen. Oven i det så er kontrol via en fjernbetjening ikke den letteste, hvis man har mange enheder i sit system. Så med mindre man lige hurtigt vil tænde eller slukke en lampe eller to, bliver det hurtigt meget lettere at finde telefon app’en frem.

Der er dog også mulighed for via stemmen at styre sine Smart Home enheder, helt som på dine almindelige Google Home højttalere. Så alt hvad du kan styre med stemmen på dem, kan du også kontrollere på Google TV Streamer.

Test

Jeg har haft Google TV Streamer på besøg i en uges tid nu, og det har været et behageligt besøg.

På overfladen er der ikke sket det store, hvis man springer fra en Chromecast med Google TV.

Google TV softwaren fungerer godt og er efterhånden ret fint gennemprøvet. Det halter ind i mellem, men der skal skylden lægges mere ved de pågældende apps, og ikke Googles underliggende system.

Det store spring i anvendeligheden skal helt sikkert findes i Google Home tilføjelserne. På hardware fronten er det uden tvivl et stort spring, at vi nu får Matter og Thread anvendeligheden ind.

Det betyder, at det er en super anvendelig Smart Home-enhed, hvis man allerede har et Smart Home setup og gerne vil udvide med flere muligheder. Matter og Thread er helt klart de standarde,r som vi kommer til at se på tværs af Smart Home enheder i de kommende år. Så det er lækkert at se, Google inkluderer det her.

Alt det betyder dog også, at der ikke er så meget nyt at hente, for de brugere der ikke er sprunget med på Smart Home bølgen. Det er rart at have med, men også irriterende at skulle betale for, hvis ikke man har planer om at bruge det.

Det er helt klart Smart Home tilføjelserne, som Google selv skubber frem i deres markedsføring. Personligt synes jeg det er praktisk nok at have tilgængeligt på den store skærm.

Jeg må dog også indrømme, at det føles som en lidt klodset måde at komme til tingene på, og som jeg var inde på tidligere, så er anvendeligheden i mange tilfælde meget begrænset i forhold til de dedikerede apps.

Pris

Konklusion

Google har med deres Streamer TV 4K givet os et stort spring i hardware, og på mange måder sat en ny standard for denne slags enheder på deres Google TV OS. Bogstavelig talt i den forstand, at Google i forbindelse med lanceringen af denne enhed stopper produktionen af alle andre Chromecast enheder.

Den indre hardware har fået et stort boost med både mere processorkraft, mere RAM, betydeligt mere lager, og så naturligvis tilføjelsen af Matter + Thread border router.

På software siden er der ikke sket det store, og det er i min bog fint, for den del fungerede allerede godt. Det hele føles dog mere flydende og velfungerende nu, med den kraftigere hardware.

Smart Home tilføjelserne i softwaren er interessante, men en anelse klodsede at navigere rundt i via en fjernbetjening.

Alt i alt får man med Google TV Streamer 4K en super brugbar enhed, hvis man vil opgradere både sin streaming oplevelse og sit Smart Home setup. Hvis det er noget man er på udkig efter, får man utrolig meget anvendelighed ud af den nye enhed.

Hvis man ikke skal bruge Smart Home funktionerne til noget, så er værdien ikke så høj. I det tilfælde vil jeg anbefale, at man køber sig en Chromecast TV-enhed, så længe de stadig kan findes i hylderne.

I min vurdering her, har jeg dog valgt at have Smart Home brillerne på, da det alt andet lige er en stor del af funktionaliteten.

Fordele

God hardware opgradering

Tilføjelse af Matter og Thread

