Philips Hue lancerer nyheder på IFA 2025

Philips Hue er klar på IFA i Berlin med en stor opdatering til deres udvalg af Smart Light produkter til hjemme. De kaldte det selv den største opdatering til Hue serien i dens levetid og der var meget nyt på programmet.

Selv om der forud for deres presseevent i går aftes havde været leaks omkring de mange nyheder så fik vi det nu direkte fra kilden da Philips Hue holdet præsenterede de mange nyheder på IFA i Berlin.

”Med disse lanceringer åbner vi et nyt kapitel i Philips Hues historie,” siger John Smith, Business Leader for Philips Hue hos Signify. ”Smart belysning er fortsat kernen i det, vi gør, men vores vision for det smarte hjem rækker længere: med løsninger, der også dækker sikkerhed, underholdning og velvære – og som i stigende grad trækker på potentialet i kunstig intelligens. Vores mål er at gøre vores brugeres liv mere intuitive, personlige og forbundne – og at gentænke selve hjemmet.”

Under overskriften "Reimagine" præsenterede teamet hos Philips Hue deres plan for at gentænke det smarte hjem. Det begynder med en helt ny Hue Bridge Pro som kommer til at danne grundlaget for et stærkere Hue økosystem.

Et fremtidssikret grundlag med den nye Hue Bridge Pro

Den nye Hue Bridge Pro lægger fundamentet for næste æra inden for styring af smart belysning. Den nye sorte kerne i Hue-økosystemet er en kraftfuld videreudvikling af den nuværende Philips Hue Bridge og sætter nye standarder for ydeevne, kapacitet og hastighed. Den supporterer op til 150 lamper og 50 stykker tilbehør og kan drive det ambitiøse Hue-hjem fra én enkelt Bridge.

Bygget med en processor, der er fem gange mere kraftfuld og en hukommelse, der er 15 gange større end Philips Hue Bridge, giver Hue Bridge Pro brugerne mulighed for at gemme over 500 tilpassede lysscener og få hurtigere responstider på hele systemet. Den drives af den nye Hue Chip Pro og giver adgang til banebrydende funktioner som Hue MotionAware™ – en avanceret smartfunktion, der forvandler Philips Hue-lamper til bevægelsessensorer og tænder lyset, når der registreres bevægelse. MotionAware™ kræver mindst tre Hue-lamper i et rum eller en zone for at fungere, hvilket sikrer præcis registrering i hele området.

Philips Hue Essential sænker barrieren

En af de ting der måske holder nogen tilbage fra at springe med på Smart Home belysning fra Philips Hue er prisen. Det erkender holdet nu selv og tilbyder en mulighed for at snuse til mulighederne med Hue systemet på en billigere måde.

Med den nye Philips Hue Essential-serie er den samme velkendte oplevelse nu tilgængelig til en mere overkommelig pris. Essential-produkter kører på den samme software og teknologi som hovedlinjen af Philips Hue, hvilket sikrer pålidelighed og kompatibilitet i hele økosystemet – men uden den fulde premium-lyspræstation.

Vær kreativ med det helt nye sortiment af lightstrips

Lightstrips er en af de mest kreative måder at forvandle et rum på – og Philips Hue fornyer nu denne kategori med et helt nyt sortiment af lightstrips til både indendørs og udendørs brug. Med forbedret lysstyrke og fleksibilitet inkluderer det opdaterede sortiment modeller, der både tjener dekorative og funktionelle formål.

Højdepunktet i sortimentet er Philips Hue OmniGlow – en helt spotfri lightstrip baseret på CSP-teknologi (chip-scale-packaging), som leverer en jævn, premium lyseffekt til enhver anvendelse.

Den populære Festavia-serie udvides med to nye udendørsprodukter

Philips Hue Festavia Permanent lyskæde er designet til at blive siddende året rundt – monteret langs facader eller taglinjer – for at skabe en effekt, der matcher årstiden, dit humør eller enhver fest.

Hue Secure-videodørklokke forbedrer hjemmets sikkerhed

Med Hue Secure møder belysning tryghed – og den nye Secure-videodørklokke er en vigtig opgradering. Den hjælper brugerne med at holde øje med hoveddøren, sender push-notifikationer – eller tænder lyset automatisk – når bevægelse registreres, eller nogen ringer på.

Takket være vidvinkellinsen og tovejs-kommunikation kan man se besøgende, og tale med dem hvor som helst fra.

Nye softwareopdateringer forbedrer også Secure-funktionerne:

- 24-timers videohistorik er nu gratis – Tidligere var det en del af Secure-abonnementet, men nu er det tilgængeligt for alle Hue Secure-kamera- og dørklokke-brugere uden ekstra omkostning

- Kameraer kan nu genkende lydsignaler fra røgalarmer og reagere med nødlys

