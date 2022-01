Tp-link Tapo L920-5: Test - Det intelligente lys

De fleste vil nok straks tænke på Philips Hue når vi snakker om det intelligente lys. Men der er kommet en ny spiller på banen, Tp-link har været kendt for deres netværk og sikkerhedsudstyr. Men som en del af deres smart home portfolio, har de udvidet sortimentet, og har nu åbnet op for at kunne levere det intelligente lys til hjemmet, som dækker forskellige typer E27 pærer og LED bånd, hvor det er sidste nævnte vi skal kigge nærmere på i denne test.

Inden vi går videre til testen har jeg fundet specifikationer frem på Tapo L920-5.

Specifikationer og features Tapo L920-5

Dimensions: 5000x10x1.6mm

Operating temperature: -15 ºC~ 40 ºC

Weight: 57g

Power Consumption: 13.5W

Wi-Fi Protocol: IEEE 802.11 b/g/n

Wi-Fi Frequency: 2.4 GHz

Rundt om Tapo L920-5

Pakken vi har modtaget er Tapo L920-5, hvilket fortæller at det er ledbåndet med flere farver og 5 meter. Hvis du ønsker at have et bånd med kun en slags lys, kan du kigge nærmere på Tapo L900-5. Pakken gør brug af de hvide og blå farver, som tit ses på Tp-link’s produkter. Udover et stort billede af selve LED båndet, har vi lidt information omkring, den virker sammen med Alexa og Google. Udover det så kræver Tapo L920-5 ikke nogen HUB, som vi for eksempel kender det fra Philips Hue eller Ikea’s lys.

På bagsiden får vi ikke en masse specifikationer, men i stedet bliver vi mødt af lidt tekst som er med til at beskrive Tapo L920-5. Med dette LED bånd kan du gøre brug af forskellige indstillinger, til at sætte lysets stemning. Du kan forbinde den til en HUB, til Alexa eller Google eller den sidste mulighed er at gøre det direkte til Tapo App’en. Udover det har du mulighed for at klippe ledningen efter den længde du har behov for, og silikonen er båndet lavet til at være holdbart og beskytte den indvendige elektronik.





Vi skal selvfølgelig have pakket det hele ud, for at se hvad vi får med. Vi har selvfølgelig selve LED båndet, L920-5. Udover det medfølger en adapter og selve strømstikket. På adapteren har vi en knap, som gør det muligt at tænde og slukke lyset, så du ikke behøver have telefonen op for at kunne gøre det. Udover det medfølger også en start guide.

Tager vi et nærmere kig på selve båndet, kan vi se de små LED dioder sidde med jævne mellemrum. Udover det vil der være markering for hvor båndet kan blive klippet for at gøre kortere.

Med lidt strøm, får I et lille billede sjov af LED båndet, mens det stadig ligger på bordet. Som det hurtigt kan ses, har det utrolig flotte og skarpe farver, og det gav lidt genskær i billederne.

For at få sat LED båndet op, har jeg brugt Tapo APP, som også vises i videoen herunder. Selve opsætningen er nem og lige til, og via telefonen finder LED båndet hurtigt dit Wi-Fi i hjemmet.





Software

Første side under selve LED båndet, giver dig hurtigt mulighed for at skifte farven på lyset, og bestemme lysstyrken. Udover det kan du selvfølgelig også tænde og slukke for lyset.

Hvis vi går videre til den første menu, så byder den på Sync with sound. Hvilket er en feature, hvor den bruger din telefons mikrofon, til at få lyset til at blinke til lydene.

Den næste menu er effects, som også er den menu som byder på mest. For udover du selvfølgelig kan vælge farver, så kan du også enten lave din egen effekt, eller vælge de prækonfigureret effekter.

Den sidste menu er schedule, og som navnet indikerer kan du sætte op hvornår lyset skal tænde og slukke automatisk. Du kan desværre kun sætte en op her, og du kan derfor ikke sætte den op til at tænde klokken 8 og slukke igen senere, samt få den til at tænde om aftenen.



Demonstration af lys

Da det er lys vi har med at gøre, er det svært at lave en decideret test omkring produktet. Hvilket gør jeg har monteret det under sengen, for at give en ide om lyset når det ikke bare ligger på et bord. Lyset er utrolig flot og farverne får virkelig lov til at skinne igennem.

Jeg vil nede i konklusionen komme lidt mere ind på min oplevelse af selve softwaren til at styre lyset og min samlet oplevelse af det.

Pris





Dags dato er Tapo L920-5 fra Tp-Link prissat til 391.- DKK, hvilket må siges at være en fornuftig pris.

Konklusion

Det er blevet tid til at få afsluttet vores test af Tapo L920-5 fra Tp-link. Det er blevet tid til at afslutte vores test af Corsair LT100, og kigge på konklusionen af dem. Der er ingen tvivl om at Tapo L920-5 kunne være et godt modsvar til Philips Hue, hvis du ønsker et billigere alternativ. Farverne er utrolig flotte, og hvis vi bare kigger på prisen, hvor du for under 400 kroner får 5 meter LED bånd, hvilket passer med den pris du hurtigt kan betale for bare 2 meter ved Philips Hue.



Udover det er du ikke tvunget til at anskaffe en HUB eller andet for at komme i gang med at bruge Tapo L920-5, men den kræver kun du har Wi-Fi, som den kan forbindes til. Selve båndet føles også en smule tyndere en Philips Hue LED strip, hvilket gør den lettere at arbejde med, og det var også nemt at få den monteret under sengen, samt kørt rundt i kanterne.

Da jeg selv har Philips Hue i en stor del af hjemmet, endte jeg også hurtigt med at sammenligne de to APP’s Tapo og Philips Hue. For selvom Tapo måske har nogle bedre og flottere effekter, så er der noget omkring brugervenligheden og de ekstra features Philips Hue bringer på bordet, som gør jeg ikke ville bruge Tapo endnu, som min primære lyskilde. Blandt andet kan du ikke lave flere automatiseringer, eller få lyset til at tænde på tilfældige tidspunkter, hvis du er på ferie. Selvom Tp-link selv siger de kan det, har det ikke været muligt at aktivere det for Tapo L920-5. Her mangler de at skabe et produkt som er mere intuitivt og brugervenligt.



Det kan også godt hurtigt føles rodet, hvis du gør brug af flere Tp-Link enheder, da de alle samles i den samme APP. Hvor du enten bare vil have det hele samlet under favoritter, eller du skal videre til en kategori for at få vist alle, og har så yderligere en kategori for hvert rum. Det bliver altså hurtigt meget frem og tilbage, for at tænde eller slukke noget lys.

Jeg afslutter testen med at give Tapo L920-5 fra Tp-Link en score på 8 ud af 10, deres begrænsninger kan klares med lidt udvikling af deres APP, og der er ingen tvivl om, med lidt ekstra udvikling, kan Tapo Bulb lineuppet, blive en stærk konkurrent til Philips Hue og andre store smartlys mærker. Hvor det ikke behøver at koste for meget, for at få noget kvalitet.

Godt

Mange effekter at vælge imellem

Alt nødvendigt udstyr medfølger

Let opsætning

Prisen

Kan styres via Alexa, Google eller Tapo APP

Flotte farver

Knap så godt