OnePlus Ace 3 Display Specifikationer Leak

Dyk ned i lækkede specifikationer for OnePlus Ace 3 og OnePlus 12R, der afslører spændende detaljer om skærmteknologien og farvevarianterne. Få et indblik i, hvad der venter i denne kommende lancering

13 dec. 2023 kl. 12:00 Af Patfigs

Der er blandt fans store forventninger til ONePlus efter nye lækager og rygter om den kommende OnePlus Ace 3 og dens globale pendant, OnePlus 12R. Nyeste informationer tyder på, at OnePlus 12R vil dele mange af de imponerende funktioner med Ace 3, især når det kommer til skærmen.

Imponerende skærm specifikationer

Den lækkede information afslører, at OnePlus 12R forventes at have en 6,78-tommers BOE X1 8T LTPO buet skærm med en imponerende opløsning på 1,5k (2.780 x 1.264 pixels). Skærmen forventes at have en global maksimal lysstyrke på 1.600 nits, en lokal maksimal lysstyrke på 4.500 nits og en PWM-dæmpningshastighed på 2.160Hz, hvilket på papiret lyder som en stærk kombination.

Udover skærmen antyder lækagen også, at OnePlus 12R vil have en bagside i glas med en midterramme af metal. Smartphonen vil være tilgængelig i tre farver: pink, grå og blå.

OnePlus planlægger at lancere OnePlus 12R i Kina den 17. december, efterfulgt af en global lancering, herunder i Indien, som OnePlus 12R den 23. januar 2024. Dette valg af lanceringsstrategi viser, at OnePlus ikke følger samme simultane tilgang som tidligere.

Specs spottet i Geekbench

For at give et ekstra indblik i ydelsen blev OnePlus Ace 3 tidligere set på benchmarking-siden Geekbench. Her blev det afsløret, at smartphonen ville blive drevet af Snapdragon 8 Gen 2-processor, komplet med 16 GB RAM og op til 512 GB intern lagerplads. Softwaremæssigt forventes OnePlus Ace 3 at køre ColorOS 14 baseret på Android 14 i Kina, mens den globale variant, OnePlus 12R, forventes at have Oxygen OS 14 baseret på Android 14.

Batteriydelsen forventes også at være imponerende med en 5.500mAh batteri understøttet af lynhurtig 100W kablet opladning.

Sammenlignet med OnePlus 12, der drives af Qualcomms nyeste top processor Snapdragon 8 Gen 3, ser OnePlus 12R ud til at tilbyde en attraktiv pakke. OnePlus 12 har et 5.400mAh batteri med understøttelse af 100W SuperVOOC, 50W trådløs opladning og 10W trådløs omvendt opladning.

Alt i alt ser OnePlus 12R ud til at være en spændende opgradering inden for teknologi og brugeroplevelse, og fans ser frem til officiel bekræftelse fra OnePlus.

Kilde: MySmartPrice