Snapdragon 8 Gen 4 Overrasker

Snapdragon 8 Gen 4 bryder med konventionelle CPU-design og indfører tilpassede Oryon-kerner for maksimal ydeevne. Få indblik i den banebrydende 3nm proces, 'Phoenix' kerner, og hvordan det kan udfordre Apple.

11 dec. 2023 kl. 07:17 Af Patfigs DEL:

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 4 vil revolutionere smartphone SoC-designet ved at skifte til brugerdefinerede Oryon-kerner og konkurrere direkte med Apple. Seneste rygter antyder, at den vil bruge samme CPU-klynge som MediaTek's Dimensity 9300, hvilket betyder, at vi måske ikke længere vil se lavenergikerner på det kommende silicium.

Det har længe været kendt, at både Snapdragon 8 Gen 4 og Dimensity 9400 vil masseproduceres på TSMC's 3nm-proces, nærmere bestemt den taiwanske producents 'N3E'-proces.

Digital Chat Station går et skridt videre og deler flere detaljer, herunder kodenavnet på næste års flagskibs-silicium, der er 'Sun.' Han deler også, at CPU-klyngen vil have en '2 + 6' konfiguration med to højtydende Phoenix-kerner efterfulgt af seks mid-tier-kerner med samme navn. Fraværet af effektivitetskerner kan betyde, at strømforbruget af Snapdragon 8 Gen 4 vil stige markant sammenlignet med Snapdragon 8 Gen 3, men TSMC's 3nm-proces bør hjælpe i denne henseende.

Uanset dette kan Snapdragon 8 Gen 4 med kun en konfiguration af ydeevnekerner opnå imponerende multi-core-resultater, og tidlige tests afslører, at SoC'ens Adreno 830 GPU er hurtigere end Apple M2's grafikprocessor.

Alt dette tyder på, at Snapdragon 8 Gen 4 vil være ventetiden værd, selvom Qualcomms partnere måske ikke er enige, især når silicium siges at være dyrere end Snapdragon 8 Gen 3 på grund af skiftet til de brugerdefinerede Oryon-kerner. Uanset hvad vil 2024 være spændende, og vi vil fortsætte med at dele opdateringer med vores læsere.





Kilde/ weibo.cn