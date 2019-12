AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-25 10:36:23

Sony Xperia 1 med 4K OLED display annonceret

Sony har løftet sløret for en ny smartphone i form af Sony Xperia 1. Her får vi nyeste skud på smartphone stammen fra Sony med et 6,5 tommer 4K OLED 21:9 CinemaWide display og 3840 x 1644 pixels opløsning.

Under overfladen finder vi en Qualcomm Snapdragon 855 processor.



Under overfladen finder vi en Qualcomm Snapdragon 855 processor.



Med på vejen fortæller Sony:



Enjoy movies in their original format in the palm of your hand with a 21:9 CinemaWide 6.5” 4K HDR OLED display. Xperia 1 delivers a cinema aspect ratio and accurate colour reproduction that films are created in, for a viewing experience that’s true to what creators envisioned.



The unparalleled display is powered by Sony’s award-winning BRAVIA® TV technologies. The X1™ for mobile engine brings HDR (High Dynamic Range) remastering technologies ensuring everything you watch, including streamed content, can be enjoyed with more contrast, colour and clarity.



Sony Xperia 1 er udstyret med 6GB RAM og 128GB internt lager, som kan udvides via microSD op til 512GB.



Den nye Sony Xperia 1 er designet med tre 12 megapixel kameraer på bagsiden, en F1.6 linse og to med F2.4 linse. På fronter er Sony Xperia 1 monteret med et 8 megapixel kamera.



Android 9.0 Pie bliver ligeledes en del af Sony Xperia 1.



