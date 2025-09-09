Apple klar med iPhone 17

Apple afholdte her til aften deres stort anlagte event i Apple Park i Cupertino, Californien og naturligvis var der fokus på den nye iPhone 17 Pro. Meget var velkendt men der var bestemt også spændende nyt fra Apple i form af iPhone 17 Air og opdateringer til Watch serien.

9 sep. 2025 kl. 22:22 Af Kenneth Johansen DEL:

iPhone 17 Pro

Efter de sædvanlige måneder med rygter er iPhone 17 Pro endelig blevet præsenteret. Den blev afsløret på Apples “awe dropping” september-event og lanceres med den nyeste version af iOS 26, sammen med designopdateringer og forventede forbedringer af Apple Intelligence, Apples svar på Googles Gemini AI. Selv om vi nok endnu engang skal slå en god portion koldt vand i blodet herhjemme i forhold til AI Features, helt som vi har set med Google









Design og skærm

Bagsiden er ændret markant: kameramodulet strækker sig nu hen over hele toppen i stedet for at være placeret i et hjørne. Selve kameralinserne sidder stadig samme sted, men det større modul giver plads til et større batteri og et nyt telefoto-kamera.

Rammen er nu fremstillet af aluminium i en unibody-konstruktion, som gør telefonen både mere robust og lettere.

Foran og bagpå sidder det nye Ceramic Shield, der ifølge Apple er 3x mere ridsefast.

Fra forsiden ligner telefonen tidligere Pro-modeller med Dynamic Island som eneste afbrydelse i skærmen. Vandtæthed er ikke officielt bekræftet, men alt peger på fortsat IP68-klassificering.

Nye farver er tilføjet, blandt andet en markant orange model, som uden tvivl er min personlige favorit og sjovt nok også den som Apple bruger centralt i deres PR materiale.





Kameraer

Optisk zoom op til 8x (200 mm brændvidde), dobbelt så meget som tidligere. Perfekt til fotografer, der vil tættere på motivet.

Hovedsensoren er 56 % større, hvilket giver mere lys og dermed bedre billeder i både svagt lys og dagslys – med mindre behov for billedskarphed via software.

Alle tre bagkameraer tager billeder i 48 MP, mens frontkameraet leverer 18 MP.

Videofunktionerne er opgraderet med understøttelse af ProRes Raw – en industristandard inden for professionel filmproduktion, som giver langt mere data til præcis efterbehandling.





Ydelse – A19 Pro chip

Den nye A19 Pro-processor lover 40 % bedre CPU- og GPU-ydelse end iPhone 16 Pro.

Nyt kølesystem med dampkammer og de-ioniseret vand holder temperaturen nede.

Aluminiumslegeringen leder varme 20x bedre end titanium fra de tidligere Pro-modeller.





Batteri

Apple siger, at iPhone 17 Pro har det største batteri nogensinde i en iPhone, og dermed også den længste batteritid nogensinde.

Kapaciteten er dog i vanlig Appel stil ikke officielt oplyst endnu.





Forudbestillinger på iPhone 17-serien åbner på fredag, og de nye enheder lander i butikkerne fredag den 19. september. Priserne herhjemme starter ved 9.999 kroner.





iPhone 17 Air

Vi har længe haft iPad Air og Macbook Air til de brugere der ønsker en slakere version af Apple populære produkter. Nu er den rykker Air navnet også ind i iPhone 17 serien med iPhone 17 Air.





Apple præsenterede tirsdag den længe ventede iPhone Air. Apple fremviste den 5,6 mm tynde telefon under aftenens event i Californien.

Den har en titanium-ramme for en holdbar og let konstruktion og vejer 165 gram. Forside og bagside er dækket af Apples Ceramic Shield.

Air har en stor 6,5-tommer skærm. Ligesom den almindelige iPhone 17 har den en 120Hz variabel opdateringshastighed, hvilket betyder, at den understøtter always-on display, så du kan se dine notifikationer uden at vække skærmen. Den har desuden en maksimal lysstyrke på 3.000 nits.

Telefonen er udstyret med en A19 Pro-chip. Den har også Apples N1-chip til Wi-Fi 7 og Bluetooth 6 samt en hurtigere og mere effektiv version af Apples egenudviklede 5G-modem, C1X, som er en opdatering af C1-modemet, der blev introduceret i iPhone 16E tidligere i år.

Apple kaldte tirsdag Air for den "mest energieffektive iPhone, vi nogensinde har lavet" og oplyser, at den har batteritid til hele dagen, dog kan man købe et MagSafe-batteri, som Apple allerede fremhæver til at forlænge batteritiden yderligere.

Den nye funktion Adaptive Power i iOS 26 kan også hjælpe med at spare på batteriet ved automatisk at justere iPhone’ens ydeevne afhængigt af, hvordan du bruger den i øjeblikket.

På bagsiden har iPhone Air et 48-megapixel fusion-kamera, som også giver mulighed for 2x telefoto-billeder. På forsiden finder man Apples nye 18-megapixel Center Stage-selfiekamera, der fungerer både i liggende og stående format.

Forudbestillinger på iPhone Air åbner på fredag, og de nye enheder lander i butikkerne fredag den 19. september. Priserne herhjemme starter ved 8.999 kroner.





Apple Watch Series 11

Ikke overraskende fik vi også en opdatering til Apple Watch serien af ure.

Uret kæmper om en plads på dit håndled med en række nye opdateringer, herunder notifikationer om forhøjet blodtryk, søvnscore-analyse, 5G-forbindelse og længere batterilevetid.

Med et årti af opgraderinger og finjusteringer repræsenterer Series 11 et stort skridt for Apple, der i stigende grad satser på sundheds- og fitnessfunktioner på tværs af Apple Watch-serien. Sammen med Series 11 lancerede Apple også Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, den nye iPhone 17-serie (inklusive den helt nye iPhone Air) samt den nyeste generation af AirPods (Pro 3).

Både Series 11 og den nye Ultra 3 leveres med WatchOS 26, som Apple præsenterede på Worldwide Developers Conference i juni. Opdateringen introducerer en mere strømlinet “liquid glass”-brugerflade, liveoversættelse af tekstbeskeder, en redesignet Noter-app til håndleddet samt Workout Buddy, Apples nye AI-drevne træningsmakker, der giver real-time motivation baseret på dine personlige data under udvalgte træningspas.

Apple Watch Series 11 vil være tilgængelig fra 19. september. Priserne starter ved 3.499 kroner for basismodellen.