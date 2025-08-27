Google Pixel 10 Pro XL

Det er den tid på året og Google er klar med en opdatering til deres Pixel serie af telefoner. Vi tager et kig på storebror i serien, Pixel 10 Pro XL.

27 aug. 2025 kl. 16:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

CPU: Google Tensor G5

Google Tensor G5 RAM: 16GB RAM

16GB RAM Lager: 256GB UFS 4.0 lager (521GB/1TB)

256GB UFS 4.0 lager (521GB/1TB) Skærm: 6.8” Super Actua Display med 1-120Hz Variable Refresh Rate

6.8” Super Actua Display med 1-120Hz Variable Refresh Rate Lysstyrke: 3300 Nits Peak Brightness

3300 Nits Peak Brightness Batteri: 5200 mAh (30+ timers batteritid)

5200 mAh (30+ timers batteritid) Opladning: 45W

45W Trådløs opladning: Pixelsnap 25W Qi 2.2

Pixelsnap 25W Qi 2.2 Wireless: 5G + Wifi 7 + BT6

5G + Wifi 7 + BT6 Gorilla Glass Victus 2 Cover Glass

Ultrasonic Fingerprint Sensor + Face Unlock

Pixel 10 kommer i tre versioner. Den almindelige Pixel 10, Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL. Vi har som sagt fået besøg af Pixel 10 Pro XL og det er naturligvis det, som specifikationerne herover afspejler.

Pixel 10 Pro XL fås i fire farver, Moonstone, Jade, Porcelain og Obsidian. Vores testeksemplar er den blågrå Moonstone.





En tur rundt om Google Pixel 10 Pro XL

Google har med Pixel 10 serien valgt at holde fast i det samme design, som vi så på Pixel 9. Så meget faktisk, at man ikke kan se forskel på de to generationer ved siden af hinanden, hvis ikke det var for de nye farver.

Personligt synes jeg det er et fint valg, da jeg var glad for de opdateringer der kom til designet med Pixel 9. De lidt skarpe designlinjer og den helt flade skærm går igen her, så det hele føles velkendt.

Det er dog alt sammen stadig med en telefon der føles behagelig i hånden med bløde afrundede aluminiums kanter, som ligger godt i hånden. Helt som med Pixel 9, så ville jeg dog også ønske, at Google havde valgt et mat finish på siderne med Pixel 10. Det blanke ser godt ud på billeder, men tager hurtigt imod fingeraftryk og skidt.

Bagsiden af telefonen er en mat glasoverflade med et nyt blankt Google G logo, og her er der sket en opgradering i form af Gorilla Glass Victus 2.

Kamera Modulet er stadig placeret i en skarpt defineret forhøjning, der heldigvis er symmetrisk så telefonen ikke vipper på bordet.

Kamera systemet på Pixel 10 Pro XL er grundlæggende det samme, som på Pixel 9 Pro XL i forhold til hardware. Det er stadig et 50 MP Main kombineret med et 8MP Ultrawide og et 48MP Telefoto.

Forbedringerne i Pixel 10 Pro XL kommer i form af forbedret stabilisering på det primære kamera og så tilføjelsen af 100x Pro Res Zoom på telefoto linsen.

På bagsiden af telefonen finder vi også en af de nye opdateringer, selvom den ikke er synlig. Det kommer i form af Pixelsnap, som er et magnetisk felt som kan bruges til tilbehør i form af trådløse opladere eller den nye Pixelsnap Stand.

Det er som vi kender det fra fx Apples Magsafe og Pixelsnap er også kompatibelt med alt Magsafe tilbehør. Den trådløse opladning understøtter Qi 2.2, som giver mulighed for opladning op til 25W trådløst.

Tager vi et kig på fronten, så er der heller ikke de store opgraderinger her. Skærmen er stadig et 6,8” Super Actua display med en variabel refresh rate på 1-120 Hz. Skærmen har dog fået et boost til lyset, med en ny Peak Brightness på 3300 nits.

Frontkameraet er også det samme som vi fik på Pixel 9 Pro XL. Det er dog stadig et solidt 42MP kamera med auto fokus og en 103° synsvinkel.

Af andre ydre opdateringer så er der blevet rykket en smule rundt på nogen af tingene. Fx er pladsen til SIM kortet flyttet fra bunden af telefonen til toppen. Det er sket for at give plads til nye forbedrede højtalere, så der nu er to højttalere i bunden, som suppleres af den normale i toppen.

Resultatet er en telefon der giver en solid lyd med en god dyb bas, på trods af den kompakte størrelse. Så musik og medie indhold vil kunne nydes med god lyd på Pixel 10 Pro XL.

Hvis vi skal omkring den indre hardware, er der naturligvis også sket et par opdateringer der. Den primære er måske den nye Tensor G5 chip, der driver det hele. Det er en 3nm chip lavet at TSMC, som ifølge Google ser et 60% boost til TPU delen mens CPU’ens ydelse stiger med 34% i gennemsnit.

Den nye chip kommer også med forbedret sikkerhed, og så skal den naturligvis være med til at drive de mange AI features, som Google pakker ind i Pixel enhederne.

På den front er Tensor G5 udviklet i tæt samarbejde med AI holdet ved Google Deepmind og det betyder, at Tensor G5 chippen er den første der kører deres nye Gemini Nano, som kan drive ting som Generativ AI lokalt på telefonen, uden at skulle forbi skyen. AI er, som det også var tilfældet med Pixel 9, det store fokus på rigtigt mange områder.

Helt som tidligere generationer, så tager Tensor G5 chippen langt fra førstepladsen, når det gælder rå ydelse når man sammenligner med andre chips på smartphone markedet fra fx Qualcomms SnapDragon eller Apples egne chips som vi også snart får en ny version af.

I stedet har Google designet specifikt til deres Gemini AI funktioner og de andre ting under overfladen, som gør Pixel serien unik. Senere i testen kommer jeg mere ind på hvordan det evt påvirker den daglige brug af telefonen.

Tensor G5 chippen er parret op med 16 GB RAM og et forbedret lager i form af 256 GB UFS 4.0 lager. Det er en større startkapacitet i forhold til de 128 GB vi så med Pixel 9. Har man brug for mere, så er der også mulighed for 512GB og 1TB.

Batteriet i Pixel 10 Pro XL er på 5200 mAh og Google angiver forventet batteritid på 30+ timer, hvilket er det samme på tværs af hele Pixel 10 serien. Så man får tilsyneladende ikke længere forventet batteritid ud af det større batteri på Pro XL varianten.





Software

Google store fordel i forhold til software er naturligvis, at de også står bag Android styresystemet og dermed har en helt unik adgang til det.

Opsætningen er let og ligetil, og hvis man allerede har en Android telefon, er det super let at opsætte den nye baseret på en backup fra en tidligere telefon. I mit tilfælde trak den alle oplysninger om apps, tilsluttede netværk osv med over uden problemer. Efter opsætningen har man på alle måder en direkte klon af sin tidligere Android telefon komplet med det samme app layout på startskærmen osv.

Herfra er det så blot at logge ind på sine apps, tjenester osv for at være helt oppe og køre.

Navigation og generelt brug af telefonen er hurtig og responsiv og er generelt forløbet uden problemer under min test, på trods af at være en pre- release version af telefonen.

Mulighederne for tilpasning af telefonen er gode, med et væld af muligheder for at vælge stil og Widgets på din Home Screen.

Pixel 10 Pro XL kører den nyeste Android 16 version og Material 3 UI overfladen har med Pixel 10 serien fået et makeover. Det er lige fra de små ting som en ny skrifttype og farve og mindre UI ændringer på tværs af styresystemet og en stor del af telefonens native apps som kamera, recorder, lommeregner osv.

Det er ikke kæmpe ændringer, men nok til at styresystemet føles nyt og friskt, men stadig velkendt og let at finde rundt i.

AI er stadig kernen i en stor del af Googles markedsføringen af Pixel telefonerne og det har naturligvis ikke ændret sig med Pixel 10 serien.





Vi er dog stadig begrænsede af, at være et lille dansk marked, hvilket betyder at en del af de smarte AI features, som blev præsenteret af Google under deres launch event, ikke er tilgængelige på dansk. Det er pt ikke er til at sige hvornår eller om de bliver tilgængelige for os.

Det er fx ting muligheden for automatisk oversættelse via AI af dine telefonsamtaler, Magic Cue funktionen, hvor telefonen kan søge information på tværs af chats, mails, kalender osv og hive informationen ind i en samtale eller mails, hvis den vurderer det er relevant.

Vi har heller ikke adgang til “Take a Message”, der laver et tekst resume af beskederne på din telefonsvarer. Daily Hub der giver en opsamling af praktisk information for dagen med info trukket fra din kalender, dine mails og sms samtaler. Pixel Screenshots er heller ikke at finde lige som Pixel Studio også er fraværende.

Så hvis man har set præsentationen af Pixel 10 serien, og har været hooked på de mange smarte AI funktioner, så skal man dog ikke regne med at have adgang til dem på dansk.

Nogen af dem kan låses op ved at skifte sproget på telefonen til engelsk, mens andre fortsat ikke vil være tilgængelige, uanset hvilket sprog man vælger.

Hvis man ikke køber en Pixel telefon for de Pixel specifikke AI funktioner, så vil man dog stadig få en telefon med en lækkert og strømlinet software oplevelse. Er man en del af Googles økosystem med Google Home, Pixel Watch osv, så er integrationen super god og sammenhængende.

Der sker dog også en del smarte ting under overfladen, som man måske ikke lige bemærker i Android 16. Der er indbyggede funktioner der, hvis de er aktiverede, følger dine brugsmønstre og tilpasser sig løbende. Det er fx ting som dynamisk opladning, hvor telefonen lærer hvornår du går i seng og står op, og så tilpasser opladningen efter det. På den måde ligger din telefon ikke og lader op hele natten, men tilpasser sig så den tager den sidste spurt, så den er klar når du står op. Det er med til at forbedre batteriets levetid.

Alt sammen ting der har været en del af Android og Pixel telefonerne et stykke tid og altså ikke er nyheder her. Det er dog fortsat lækkert at se, den slags funktioner til den daglige brug er i fokus.

En sidste krølle på software siden er også, at Google igen har lovet syv års sikkerheds- og OS opdateringer på Pixel 10 telefonerne.





Kamera

En af de typiske styrker ved Pixel-telefonerne er kameraet. Det er ikke nødvendigvis den stærkeste kamera hardware som Google har brugt, men Pixel software magien har kunnet løfte billederne man tager med sin Pixel telefon.

Som jeg var inde på tidligere, er der ikke sket store opdateringer til kamera systemet på Pixel 10 Pro XL sammenlignet med sidste generation.

Hardwaren er den samme og opdateringerne er kommet i form af forbedret stabilisering på det primære kamera og så tilføjelsen af 100x Pro Res Zoom.

Af samme årsag vil jeg springe lidt hurtigt over gennemgangen af den generelle kamera oplevelse, da der af naturlige årsager ikke er meget nyt under solen her.

Selv om hardwaren i Pixel 10 Pro XL er en 50 eller 48 MP, så er man som standard indstillet til 12MP billeder, så her gør Google brug af Pixel Binning for at få bedre klarhed i billederne.

Man kan naturligvis selv gå ind og vælge den fulde opløsning til, hvis man ønsker det. Her oplevede jeg dog igen, at kameraet blev betydeligt langsommere selv i udendørs situationer med masser af lys. Her kunne der godt gå et par sekunder fra jeg trykkede på udløseren til billedet rent faktisk blev taget. I den tid skal man naturligvis forsøge at holde kameraet i ro for at få et skarpt billede.

Det betød, at jeg hurtigt skiftede tilbage til 12MP indstillingen, som også er den, alle eksempler herunder er taget med. Det er måske en af de steder, hvor mere processorkraft ville komme telefonen til gode.

Google har virkelig finjusteret kameraets hardware med Pixel 10 Pro XL. Alle tre kameramoduler leverer billeder med flotte detaljer og farver, der generelt er velrepræsenterede selv om software tilpasningen vipper dem i en noget mere mættet version.

Selvom der er en del softwarebehandling af billederne, synes jeg, at Google har fundet en god balance, som i ni ud af ti tilfælde forbedrer resultatet. Dette inkluderer detaljer som automatisk justering af lysstyrke, når der er ansigter i billedet, samt generel optimering af kontrast og lys for at forbedre billedet.

Hvis man ser på det helt objektivt, er billederne måske ikke altid en præcis gengivelse af motivet, men en forbedret version. Googles tilpasninger rammer ikke altid plet, men i de fleste tilfælde foretrækker jeg den redigerede version frem for den uredigerede.

Dette er dog i sidste ende et spørgsmål om personlig smag. Hvis man vil have den rene version, har man mulighed for at indstille kameraet til at gemme en RAW version, som man selv kan redigere bagefter.

Hvis vi lige skal tage et kort kig på en af de nye kamera features som er kommet til, så er den ene den nye Pro Res Zoom, som giver os mulighed for at Zoome op til 100x. Jeg synes der er lidt tale om et gimmick. Jeg kan virkelig ikke komme i tanke om ret mange situationer, hvor jeg har stået og manglet den mulighed.

Det er naturligvis et meget tungt behandlet digital zoom vi er ude i her, og Google benytter generativ AI til at forbedre billederne baseret på det billede man tager. Det betyder jo til en hvis grad, at systemet gætter sig til information baseret på dit billede.

Resultaterne er af varierende kvalitet, men kan ind imellem ramme meget godt. Fælles for dem alle sammen er dog, at det er ret tydeligt “kunstige” billeder, som alle ser ud som om der er et filter på, hvilket i en eller anden grad jo også er tilfældet. Telefonen gemmer dog altid den originale uredigerede version af billede, så man kan se hvad den ændrer på.

Super Res Zoom algoritmen med generativ AI virker ikke på billeder af mennesker. Heldigvis vil jeg også sige, da det jo så udelukker, at man kan bruge 100x zoom funktionen til at lure ind steder, hvor man ikke burde.

En anden ny ting der er med er Googles Kameraassistent. Det er en AI assistent, der guider dig til at tage bedre billeder. Når du slår det til, kommer guiden med en række forslag til forbedringer baseret på hvad den ser. Det kan fx være nogen tilpasninger, hvis der er personer på billedet og nogen helt andre, hvis det er dyr eller et landskab.

Det forsinker processen med at tage et billede en del, da man skal læse og forholde sig til de ting som guiden foreslår. Så det vil bestemt ikke være brugbart i alle situationer.

Er man lidt usikker på billeder og funktioner på telefonen, kan det dog være et fint lille indslag der kan forbedre de billeder man tager over tid.

Samlet set er jeg rigtigt godt tilfreds med resultaterne for kameraet på Pixel 10 Pro XL på samme måde som jeg var det på Pixel 9 Pro XL. Det kan dog godt være lidt skuffende, at der ikke er nogen nye opdateringer til hardwaren. Jeg kan dog sagtens leve med det når Google er så gode til software delen af kamera og billedoplevelsen som de er.

Tiden er nok løbet fra Google på visse fronter og de er ikke længere kongen af Smartphone fotografering. Til mine daglige behov med billeder af mine omgivelser, øjeblikke med familien osv har kameraet på Pixel 10 Pro XL dog leveret resultater som jeg er fuldt ud tilfreds med.

Se en mappe med billeder i fuld opløsning her.





Test

Jeg har brugt Google Pixel 10 Pro XL, som min primære telefon i lidt over en uge. Overgangen til Pixel 10 Pro XL var utrolig nem og ligetil, da jeg brugte en backup fra min tidligere Android-telefon som udgangspunkt.

Alle mine apps blev overført problemfrit, og jeg havde mulighed for at vælge, om nogle af dem skulle sorteres fra undervejs.

Inden for kort tid havde jeg en telefon, der var opsat med de samme apps og placeringer, som jeg var vant til fra min tidligere telefon.

I daglig brug og navigation har Pixel 10 Pro XL sammen med Android 16 vist sig at være en stærk kombination, der håndterer alle de almindelige smartphone-opgaver som gaming, medieforbrug og sociale medier uden problemer.

Skærmen er blevet mere lysstærk, hvilket er en klar fordel, når man opholder sig udenfor i solen.

Selv ved krævende opgaver som gaming har der ikke været nogen problemer, og lange spilsessioner forløb uden problemer.

Selvom Pixel 10 Pro XL måske ikke har den stærkeste hardware sammenlignet med konkurrenterne, tror jeg, at de fleste brugere vil have svært ved at mærke forskellen i daglig brug.

Der hvor jeg måske har mærket lidt, at der godt kunne bruges lidt mere processorkraft, var når jeg indstillede kameraet til 50MP billeder. Her oplevede jeg en forsinkelse, fra jeg trykkede på knappen til billedet rent faktisk blev taget. Om den forsinkelse alene ligger på Tensor chippen, eller om kamera hardwaren også spiller en rolle, er jeg ikke sikker på.

Det er dog den eneste situation, hvor jeg har følt at telefonen virkede langsom.

Batteriet holdt også godt igennem lange dage, selv i en testperiode, hvor jeg typisk bruger mere tid på telefonen end normalt. Selv på de mest intensive dage havde jeg omkring 20% batteri tilbage ved dagens slutning.

Opladning kan ske med op til 45W, hvilket ikke er det hurtigste på markedet, men det er trods alt et lille boost fra sidste generation.

Der er også mulighed for trådløs opladning, hvilket gør det nemt og hurtigt at få lidt ekstra strøm på, hvis man har en trådløs oplader derhjemme. Pixel 10 Pro XL understøtter, som den eneste telefon i Pixel 10, serien også den hurtigste Qi 2.2 standard med mulighed for op til 25W opladning.

Tilføjelsen af Pixelsnap og understøttelse af MagSafe tilbehør er faktisk en af de mest interessante tilføjelser til den nye serie. Google har naturligvis selv Pixelsnap tilbehør i form af trådløs oplader, Ring Stand og cases. Det kombineret med muligheden for det hav af MagSafe tilbehør, der allerede findes på markedet, betyder at der nu er åbnet op for utroligt mange nye ting til telefonen.





Pris

Pixel 10 Pro XL findes i 8 versioner alt efter hvilken kombination af de fire farver og de tre lagerstørrelser, du vælger. Det er ikke alle kombinationer af farver og lagerstørrelser, der er tilgængelige dog. Så hvis man fx vil have det store 1TB lager, er det udelukkende den sorte Obsidian version man kan vælge.

Priserne starter ved 10.199 kroner for 256GB, 11.119 for 521GB og endelig 13.199 for 1TB versionen.

Det betyder, at vi i den grad er i Flagship niveau, med priser der er sammenlignelige med bud fra Samsung og Apple.





Konklusion

Google har med Pixel 10 Pro XL lavet en ret mild opdatering af deres store flagship telefon. Der er få reelle hardware opdateringer, som gør en nævneværdig forskel sammenlignet med sidste generation.

Det har været en dejligt let og flydende oplevelse at bruge telefonen, men i dagligt brug har jeg ikke oplevet nogen stor forskel fra den tidligere generation.

AI er helt klart i centrum, men som jeg var inde på tidligere, så er det ikke noget vi nyder godt af her i Danmark, da de centrale AI features ganske enkelt ikke er tilgængelige hos os.

Så vi er begrænset til at nyde et lidt større batteri, en lidt mere lysstærk skærm, opdateret lyd, mindre software updates til kameraet og så tilføjelsen af Pixelsnap.

Så hvis man allerede er på en nyere Pixel eller Android telefon i samme størrelse, så er der måske ikke ret meget ide i at opgradere til Pixel 10 Pro XL.

Jeg sidder lidt tilbage med den samme halvflade fornemmelse, som jeg gjorde efter min test af Pixel 9 Pro XL, specielt når jeg holder det op imod Googles egen præsentation af telefonen, og deres materiale som de har sendt med i forbindelse med testen.

Jeg kunne sortere 14 af siderne i guiden fra, da det simpelthen var omkring features, som ikke var tilgængelig på den telefon jeg testede.

Det er dog en udfordring som er fælles for stort set alle Smartphones på markedet pt, da vi i EU og specielt Danmark er begrænset og udelukket fra den fulde oplevelse. Samtidigt er også Apples lovede Apple Intelligens langt fra der, hvor det burde være, hvis man ser på Apples egne ambitioner.





Så generelt vil jeg sige at man nok skal tage AI delen med et gran salt og indse at vi stadig ikke helt er det hvor det bør være så stort et salgsargument som producenterne selv gerne vil gøre det til.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en smukt udformet telefon som dog lander med ret små opdateringer og som i Danmark lander stort set uden de store AI features som Google selv slår på tromme for.





Fordele:

Gode materialer

God skærm

Solidt kamera





Ulemper: