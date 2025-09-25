OnePlus lancerer OnePlus 15

Den nye flagskibsmodel fra OnePlus kombinerer den egenudviklede DetailMax Engine, der løfter fotografering til et professionelt niveau, med den kraftfulde Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Resultatet er lynhurtig og gnidningsfri ydeevne – uanset om det gælder arbejde, gaming eller hverdagens multitasking.

25 sep. 2025 kl. 15:05 Af Kenneth Johansen

OnePlus præsenterer OnePlus 15, sin nyeste flagskibsmodel og en af de første enheder i verden med Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, hvilket er den nyeste og hurtigste mobile system-on-a-chip fra Qualcomm Technologies, Inc.





”I over ti år har OnePlus og Qualcomm Technologies samarbejdet tæt for at redefinere, hvad en flagskibs-smartphone kan levere,” siger Pete Lau, grundlægger af OnePlus, og fortsætter:





”Med Snapdragon 8 Elite Gen 5 som kerne, viderefører OnePlus 15 den arv. Den leverer den hastighed, intelligens og effektivitet, som brugerne forventer i dag og i fremtiden.”





”Snapdragon 8 Elite Gen 5 sætter en ny standard for en flagskibsmodels ydeevne,” siger Chris Patrick, Senior Vice President og General Manager for mobile enheder hos Qualcomm Technologies, Inc.





”Med verdens hurtigste mobile CPU samt vores mest avancerede GPU og NPU leverer Snapdragon 8 Elite Gen 5 banebrydende hastighed, stabil gamingkraft, intelligent fotografering og effektivitet hele dagen – præcis det, OnePlus-brugere forventer og har brug for.”





Første model med DetailMax-billedmotor





OnePlus 15 bliver den første mobil med den nye DetailMax Engine, designet til at udnytte avancerede algoritmer og kraftfulde processorer, så hvert billede fanges med imponerende skarphed og naturlige, levende farver.





Med branchens førende chipset og det lynhurtige OxygenOS er OnePlus 15 designet til maksimal ydeevne. Den forbliver kølig selv under tung belastning og leverer en gnidningsfri spiloplevelse samt ekstrem hastighed på et væld af populære titler.





Flere detaljer om OnePlus 15 bliver offentliggjort i de kommende uger.