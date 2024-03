Få mere plads på iPhone og iPad

Folk mister let lagerplads på deres iPhones og iPads, men der er en løsning. Få nemme tips til at rydde op og gemme mere data på din enhed.

11 mar. 2024 kl. 09:57 Af Maria DEL:

Mange har en tendens til at miste lagerplads på deres iPhones og iPads ret nemt, men der er en måde at frigøre plads på for at kunne gemme flere billeder eller mere musik hvis man ikke er med på streaming vognen.

Problemer med lager synes at være en permanent udfordring på smartphones og andre enheder. Selvom de nyeste iPhone-modeller, såsom Apple iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, og endda ældre modeller som iPad, har en generøs mængde plads, oplever mange at lagerbeholderen konstant ser ud til at være fuld.

Frigør mere plads

Grunden er selvfølgelig, at du simpelthen tager for mange fotos, optager for mange videoer, eller downloader for mange apps. Og intet er mere irriterende end at blive bedt om at frigøre plads, mens du downloader eller opdaterer en ny app.

Heldigvis er der for de fleste mulighed for at frigøre mere plads som kan bruges til man får tid til at sortere i sine billeder. Er alle de katte fotos virkelig nødvendige at gemme?

Med disse få enkle tips til at frigøre plads på din smartphone og have en mere organiseret iPhone eller iPad. Det vil hjælpe dig med at frigøre vigtige cache-filer, apps og mere, for at gøre plads til nye apps.

Først skal du tjekke din iPhone eller iPad's brugte og ubrugte lagerplads.

Gå til Indstillinger, Generelt, og derefter Lagerplads og iCloud-brug, eller simpelthen Lagerplads.

Du kan se en liste over installerede apps og deres lagerforbrug.

Tryk på en app for at få mere at vide om dens lager.

Det er vigtigt at bemærke, at cachede data og midlertidige filer muligvis ikke er inkluderet. Dette vil give dig en generel idé om de apps, der optager mest plads på din enhed.

Hvordan man tjekker, hvilke apps der tager mest lagerplads

Valget "Administrer lager" på din iPhone eller iPad vil vise en liste over apps på din enhed samt den mængde plads, de optager. Tryk på en af dem, og den vil vises i to former. Først tager appen plads, efterfulgt af de data og dokumenter, den gemmer.





Undersøg, hvad der faktisk optager størstedelen af din iPhones eller iPads hukommelse. Fx tænker man måske ikke over at en app kan fylde utroligt meget via download i app'en. Det kan fx være Serie afsnit downloaded i apps som Disney+ eller Netflix.

Marker de mindre brugte apps

Behold ikke ubrugte apps på din enhed bare i tilfælde af, du får brug for dem senere! Gå til listen "Administrer lager" og slet apps, der sjældent bruges. Dette vil utvivlsomt frigøre en betydelig mængde lagerplads på din iPhone eller iPad.

Hvis det er en app som du måske vil bruge igen på et senere tidspunkt kan data og indstillinger gemmes. For optimal pladsfrigørelsen kan hele app'en dog let slettes.

Er dit bibliotek fyldt med fotos og videoer? Så ryd op i det

Fotos og lange optagede eller downloadede videoer tager normalt mere lagerplads end apps. Så hvis du løber tør for plads, er det måske tid til at tjekke din galleri, som sandsynligvis er fyldt med gamle fotos og videoer. En metode er at synkronisere dine fotos og videoer til en cloud baseret tjeneste, såsom iCloud, Dropbox eller andre. Derefter skal du blot rydde din Fotobibliotek.

Behold filer i cachen! Ryd Safaris cache:

Fjern eventuelle junk- eller cache-filer fra din iPhone eller iPads Safari-webbrowser eller en anden mobilbrowser, du bruger.

Hvis du bruger Safari, gå til Indstillinger og vælg Safari. Vælg blot Ryd historik og websitedata.