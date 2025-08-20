Google præsenterer Pixel 10 serien

Vi har vidst hvordan den nye serie villse ud i et godt stykke tid nu så præsentationen af den nye serie af telefoner har mest handlet om hardware og naturligvis software features.

20 aug. 2025 kl. 22:30 Af Kenneth Johansen DEL:

I dag lancerer Google sin 10. generation af telefoner, som denne gang byder på fire nye modeller - alle med den prisvindende personlige AI-assistent Gemini indbygget til at gøre dagligdagen nemmere.

Telefonerne har et nyt, lækkert design og er spækket med AI og hardware-opdateringer. Det er muligt, fordi Google DeepMind har udviklet den helt nye Tensor G5-chip, der understøtter den nyeste version af sprogmodellen til mobile enheder, Gemini Nano. Dermed kan de mange generative AI-funktioner køre direkte på enheden og med høj hastighed.





Alle Pixel 10-telefoner kommer med Google Tensor G5, Googles hidtil mest kraftfulde chip, der leverer ydeevneforbedringer og åbner for helt nye oplevelser. Samudviklet med Google DeepMind-teamet er Tensor G5 den første chip, der kan køre vores nyeste Gemini Nano-model. Sammen giver Tensor G5 og Gemini Nano den kombinerede kraft, der gør hverdagen lettere ved at køre mange komplekse, generative AI-oplevelser direkte på enheden.

Hvis du vælger en Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL eller Pixel 10 Pro Fold, får du også et gratis år med Google AI Pro, som giver adgang til billed- og videogenereringsværktøjer som Imagen 4 og Veo 3, der kan gøre dine kreative idéer til virkelighed.





AI - fra praktisk assistent til mentor

En regulær revolution har fundet sted inden for kunstig intelligens, siden Google for 10 år siden lancerede den første Pixel-telefon.

Udviklingen accelererer fortsat, og igen i år kan Google præsentere en række nye AI-funktioner. Gennemgående er, at de nye funktioner ikke blot løser konkrete opgaver for dig, men derimod guider dig til at løse mere komplekse opgaver selv og skabe overblik i hverdagen.

Gemini Live kan nu også yde endnu bedre visuel hjælp gennem vejledning direkte på skærmen og gennem kameraet. Nu kan funktionen fremhæve bestemte genstande eller elementer, så du fx nemt kan finde ud af, hvilket værktøj i værktøjskassen, du skal bruge til at lappe din cykel med.

Du kan også få en hjælpende hånd til at føre kameraet som en professionel fotograf med funktionen Camera Coach, der trin for trin guider dig til bedre billeder gennem tips til fx belysning og zoom.

Med de nye Pro-modeller følger også et års gratis brug af Google AI Pro, der blandt andet giver adgang til Googles seneste værktøjer til billed- og videogenerering, Imagen 4 og Veo 3.





Hardware: Bedste kamera med 100 gange zoom

Også på hardware-fronten er Pixel 10-serien blevet opgraderet betydeligt ud over den nye Tensor G5 chip.

Blandt andet kameraet, der er det bedste på nogen Pixel-telefon hidtil. Det har blandt andet forbedret billedstabilisering og en 5x telefoto-linse, som giver et langt skarpere fokus.

Pro-serien kommer også med den nye funktion Pro Res Zoom, som kan komme helt tæt på med op til 100 gange zoom. Der kan du zoome helt ind på selv fjerne motiver som fx landskaber og dyreliv uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.

Endelig kommer alle telefonerne også med trådløs Qi2-opladning og Googles seneste brugergrænseflade-teknologi, Material 3 Expressive, der sikrer flydende og levende interaktioner og billeder.

Også Googles foldbare telefon, Pixel Fold Pro, får en gedigen opgradering. Foruden at være den første foldbare telefon, der understøtter Qi2-opladning, kommer den også med det største batteri hidtil for en foldbar telefon med en levetid på 30+ timer. Dertil kommer samme høje beskyttelse som for de øvrige telefoner i 10-serien samt et nyt hængsel, der tilsammen sikrer, at telefonen kan klare, hvad der svarer til mere end 10 års foldning.





Foruden de fire føromtalte telefoner, præsenterer Google i dag også smarturet Pixel Watch 4 - den største opgradering af Googles smartur hidtil, der blandt andet byder på satellitkommunikation og Gemini-assistance direkte fra håndleddet - og høretelefonerne Pixel Buds 2a.





Pixel Watch 4

Google har redesignet Pixel Watch 4, samtidig med at de har bevaret den cirkulære form.

En ny, buet skærm: Det er ikke kun glasset, der er buet. Pixel Watch 4 har en banebrydende Actua 360-skærm, der er fysisk buet for at give et 10% større aktivt område og et kantløst udseende med 16% smallere kanter. Derudover er den lettere at se, selv i direkte sollys, takket være en 50% lysere skærm på 3000 nits.





En mere personlig og responsiv oplevelse: Material 3 Expressive bringer skærmen til live og gør den endnu mere dynamisk og personlig med rigere farver, iøjnefaldende urskiver og mere overskuelige brugerflader. En ny, specialdesignet haptisk motor er 15% stærkere, og en opgraderet specialhøjttaler gør hver interaktion med Gemini endnu mere behagelig.

Det største og hurtigst opladende batteri: Pixel Watch 4 har 25% længere batterilevetid — hele 30 timer på 41mm og 40 timer på 45mm! Med Battery Saver mode kan du forlænge det til to dage (41mm) og tre dage (45mm). Derudover gør den gennemtænkte Quick Charge Dock, at Pixel Watch 4 oplader 25% hurtigere end før – fra 0-50% på kun 15 minutter.

Mere kraftfuld ydelse under overfladen: Denne generation er udstyret med vores mest avancerede hybride compute-arkitektur til dato med den nye Snapdragon® W5 Gen 2 Wearable Platform og vores næste generations ML-powered co-processor, der er 25% hurtigere og bruger kun halvt så meget strøm.

Et holdbart og servicevenligt design: Pixel Watch 4 er bygget med robust, specialdesignet Corning Gorilla Glass og et hus i aerospace-grade aluminium. Den er vandafvisende ned til 50 meter. For første gang nogensinde er den også servicevenlig – med både udskifteligt batteri og skærm.





Pixel Buds 2a

Designet til en behagelig og sikker pasform: Pixel Buds 2a er mindre og lettere end Pixel Buds A-series. Inspireret af designet fra Pixel Buds Pro 2 er de udstyret med en twist-to-adjust stabilizer og fire forskellige eartips, så du kan finde den pasform, der passer bedst til dig. De har også en IP54-klassificering for sved- og vandresistens, så du kan trygt løbe en tur selv i regnvejr. Pixel Buds 2a fås i to farver — Iris og Hazel — der komplementerer dine andre Pixel-enheder og din personlige stil.

Oplev imponerende lyd drevet af Tensor A1

I hjertet af Pixel Buds 2a sidder Tensor A1, specielt udviklet til lydbehandling. Denne chip gør det muligt for A-series earbuds at få Active Noise Cancellation med Silent Seal 1.5 (ANC) for allerførste gang.

Vores lydoplevelse tager et stort spring fremad med en specialdesignet speaker driver og et nyt high-frequency chamber, der sikrer fantastisk lyd til både musik og podcasts. Takket være wind-blocking mesh covers og Google AI får du også klar opkaldskvalitet — både for dig og den, du taler med.

Du får samtidig dobbelt så lang lyttetid som med første generation af Pixel Buds A-series, når støjreduktionen er slået fra. Selv med Active Noise Cancellation aktiveret leverer Pixel Buds 2a op til 7 timers afspilning på en enkelt opladning, og op til 20 timer i alt med opladeetuiet. Disse Pixel Buds er bygget til at holde — fra løbende forbedringer via softwareopdateringer til en længere levetid med et udskifteligt batteri i etuiet for allerførste gang. Mere batteri og mere bas.





Pixel 10, Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL kommer i Google Store og på hylderne den 28. august. De øvrige produkter kommer på hylderne senere på efteråret.





Her er priserne:

Pixel 10: Starter ved 6.999 DKK

Starter ved 6.999 DKK Pixel 10 Pro: Starter ved 8.599 DKK

Starter ved 8.599 DKK Pixel 10 Pro XL: Starter ved 10.199 DKK

Starter ved 10.199 DKK Pixel 10 Pro Fold: Starter ved 14.799 DKK

Starter ved 14.799 DKK Pixel Buds 2a: 1.199 DKK

1.199 DKK Pixel Watch 4: Priserne starter ved 3.090 DKK for WiFi og 3.890 DKK for LTE

