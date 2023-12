OnePlus Open

Foldbare telefoner har været igennem de første par generationer, og er nu begyndt at lande med nogen rigtigt gode resultater. OnePlus er klar med deres første bud på en foldbar smartphone med OnePlus Open.

22 dec. 2023 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Mål

Abnet

Højde: 153,4 mm

153,4 mm Bredde: 143,1 mm

143,1 mm Tykkelse: 5,8 mm (Emerald Dusk-version)

5,8 mm (Emerald Dusk-version) Tykkelse: 5,9 mm (Voyager Black-version)

5,9 mm (Voyager Black-version) Lukket

Højde: 153,4 mm

153,4 mm Bredde: 73,3 mm

73,3 mm Tykkelse: 11,7 mm (Emerald Dusk-version)

11,7 mm (Emerald Dusk-version) Tykkelse: 11,9 mm (Voyager Black-version)

11,9 mm (Voyager Black-version) Vægt: 245 g

245 g Hovedskærm (primære skærm)

Størrelse: 7,82" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne)

7,82" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne) Opløsning: 2440 x 2268 (2K), 426 ppi

2440 x 2268 (2K), 426 ppi Billedformat: 1.0758:1

1.0758:1 Forhold mellem skærm og ramme: 89.6%

89.6% Opdateringshastighed: 1-120 Hz dynamisk

1-120 Hz dynamisk Paneltype: Flexi-fluid AMOLED med LTPO 3.0

Flexi-fluid AMOLED med LTPO 3.0 Coverskærm (sekundære skærm)

Størrelse: 6,31" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne)

6,31" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne) Opløsning: 2484 x 1116 (2K), 431 ppi

2484 x 1116 (2K), 431 ppi Billedformat: 20:09

20:09 Forhold mellem skærm og ramme: 91.8%

91.8% Opdateringshastighed: 10-120 Hz dynamisk

10-120 Hz dynamisk Paneltype: Super Fluid AMOLED med LTPO 3.0

Super Fluid AMOLED med LTPO 3.0 Operativsystem: OxygenOS 13.2 baseret på Android™ 13

OxygenOS 13.2 baseret på Android™ 13 CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2-mobilplatform

Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2-mobilplatform 5G-chipsæt: X70

X70 GPU: Adreno™ 740

Adreno™ 740 RAM: 16 GB LPDDR5X med RAM-Vita

16 GB LPDDR5X med RAM-Vita RAM-udvidelse: 4/8/12 GB

4/8/12 GB Lagerplads: 512 GB UFS 4.0

512 GB UFS 4.0 Batteri: 4805 mAh (dobbeltcellet, 3295 +1510 mAh, ikke-udtageligt)

4805 mAh (dobbeltcellet, 3295 +1510 mAh, ikke-udtageligt) 67 W SUPERVOOC-opladning

Hovedkamera

Sensor: Sony LYT-T808 "Pixel Stacked" CMOS

Sony LYT-T808 "Pixel Stacked" CMOS Sensorstørrelse: 1/1,43"

1/1,43" Megapixels: 48

48 Brændvidde: 24 mm ækvivalent (1X), 47 mm ækvivalent (2X)

24 mm ækvivalent (1X), 47 mm ækvivalent (2X) Blænde: ƒ/1,7

ƒ/1,7 Synsfelt: 85°

85° Autofokus: ja

ja Telephoto

Sensor: OmniVision OV64B med 3X optisk zoom, 6X sensorbaseret zoom

OmniVision OV64B med 3X optisk zoom, 6X sensorbaseret zoom Sensorstørrelse: 1/2"

1/2" Megapixels: 64

64 Brændvidde: 70 mm ækvivalent (3X), 145 mm ækvivalent (6X)

70 mm ækvivalent (3X), 145 mm ækvivalent (6X) Blænde: ƒ/2,6

ƒ/2,6 Synsfelt: 33.4°

33.4° Autofokus: ja

ja Ultravidvinkel

Sensor: Sony IMX581

Sony IMX581 Sensorstørrelse: 1/2"

1/2" Megapixels: 48

48 Brændvidde: 14 mm ækvivalent

14 mm ækvivalent Blænde: ƒ/2,2

ƒ/2,2 Synsfelt: 114°

114° Autofokus: ja





Det var en meget lang liste af specifikationer, men der er også meget at tage fat på med OnePlus Open. For en telefon i denne prisklasse er det lækkert at se, at der ikke er sparet på hardware og kamera.





En tur rundt om OnePlus Open

Ser man OnePlus Open på et bord i foldet tilstand, ville man måske ikke lige med det samme opdage, at der er tale om en foldbar telefon. Ser man efter, er det dog ikke svært at se alene, fordi det lidt ligner to telefoner stablet oven på hinanden.

Formfaktoren er dog lavet, så den på mange måder minder en standard smartphone. Yderskærmen er 6,31" Super Fluid AMOLED med en opløsning på 2484 x 1116 og en dynamisk refresh rate mellem 10 og 120 Hz. Samtidigt har den en imponerende peak brightness på 2800 nits. Alt sammen på det som OnePlus selv kalder sekundær skærmen.

Øverst i midten er der et 32 megapixels, ƒ/2,4 holepunch kamera, som kan bruges til face unlock og naturligvis selfies.

I bunden finder vi et sæt højttalere, mikrofon, SIM kort pladsen og USB stikket til opladning der understøtter 67W SUPERVOOC-opladning.

I toppen er der endnu et sæt højttalere, en mikrofon og så en Infrarød sender. Den sidste lille detalje ser man ikke så ofte, men det betyder, at du via en app på telefonen kan programmere din telefon, og bruge den som fjernbetjening til dine enheder i hjemmet. Det tog fx kun mig to minutter at sætte det op, så jeg kunne styre mit Samsung TV.

Alle knapper på telefonen er samlet på, hvad der i sammenfoldet tilstand, ender som højre side af telefonen. Her finder vi den ikoniske OnePlus Alert Slider, som heldigvis er med sammen med volumenknapper og så en powerknap. Powerknappen har dobbeltfunktion, da den også fungerer som fingeraftrykslæser.

Hele venstre side af telefonen er naturligvis præget af det hængsel, som bruges når telefonen åbnes.

Inden vi kommer så langt, tager vi dog lige et kig på bagsiden. Vores testmodel er kommet i den grønne Emerald Dusk farve, men den kan også fås i en Voyager Black version. Emerald Dusk kommer med en mat glas bagside, som er meget behagelig at røre ved og som er god til at afvise fingeraftryk. Voyager Black derimod er med en tekstureret bagside i et læderlook.

Det er også på bagsiden af telefonen, hvor det massive kamera setup findes. Udseendet er nok lidt en elsker eller hader situation for mange. Der er ingen tvivl om at det fylder MEGET i landskabet.

Det symmetriske design redder det dog lidt i min bog, og det passer meget fint med hånd- og finger placeringen når man holder telefonen i foldet tilstand. Det runde design på kamera bumpet er det samme på tværs af de seneste OnePlus top telefoner.

Hovedkameraet på 48 megapixel, ƒ/1,7 er med en Sony LYT-T808 linse, med en stor 1/1,43" sensor.

Der er også et OmniVision OV64B 64 megapixels, ƒ/2,6 telefoto kamera, med 3X optisk zoom og op til 6X digital sensorbaseret zoom.

Endelig er der et Sony IMX581 baseret 48 megapixels, ƒ/2,2 Ultrawide kamera, med mulighed for macro billeder ned til 3,5 cm.

Kameraerne er, som vi har set før med OnePlus, lavet i samarbejde med Hasselblad.

Springer vi til en af stjernerne i showet og åbner telefonen bliver vi mødt af et 7,82" Flexi-fluid AMOLED display, med en opløsning på 2440 x 2268 og LTPO 2.0 med en dynamisk refresh rate på mellem 1 og 120 Hz.

Også her har vi en imponerende peak brightness på 2800 nits, som er et af de mest lysstærke displays på en smartphone pt.

Meget centralt for en foldbar skærm, så er der ikke en specielt synlig eller mærkbar fold i midten af skærmen. Hvis man leder efter den, så kan man godt spotte den, men i udfoldet stand med indhold på skærmen, skal man virkelig anstrenge sig for at se den.

På hovedskærmen får vi også et hole punch kamera, som her er placeret i øverste højre hjørne. Det er et 20 megapixels, ƒ/2,2 kamera

Med i kassen til OnePlus Open er der også et cover, som kan klikkes på telefonen, så det beskytter rammen og bagsiden af telefonen. Det er en lækker detalje at få med, som kan give lidt ekstra beskyttelse til en meget dyr telefon.





Software

Med OnePlus Open får vi en kombination af Android 13 og OxygenOS, hvilket giver et rigtigt fint resultat. OxygenOS er dejligt fri for bloatware. Der er naturligvis ekstra elementer lagt over, men det føles trods alt som en ret ren Android oplevelse. Der er via indstillingerne mulighed for at tilpasse oplevelsen og brugerinterfacet en del.

På overfladen er muligheden for at vælge, om man foretrækker navigation via gestures eller den mere klassiske app skuffe, lækker at have selv om det ikke ligefrem er nyt. I forhold til udseendet er der også gode muligheder for at tilpasse stilen på telefonen.

Der er mulighed for at vælge og tilpasse alt fra farve på UI elementer og besked notifikationer over stilen og størrelser på app ikoner til animationer osv.

En del af mulighederne er naturligvis også tilføjet for at optimere brugen af den store skærm i udfoldet tilstand.

Her har OnePlus givet os meget åbne muligheder for at jonglere flere apps på samme tid med deres Open Canvas. Det kan gøre enten side om side med op til tre app i samme vindue. Der er dog også mulighed for at have flydende vinduer, som overlay over andre åbne apps, som kan tilpasses i størrelse og placering.

OnePlus har sørget for at skabe sammenhæng mellem indholdet på den indre og den ydre skærm. Det er både i forhold til placering af ikoner osv, som går igen i skiftet frem og tilbage mellem skærmene. Det er med til at skabe en god genkendelighed og hurtig navigation.

Det samme går igen med indholdet, hvor du kan skifte fra lille til stor skærm og fortsætte lige hvor du slap. Der er dog et par undtagelser her, som jeg kommer ind på lidt senere i testen.





Kamera

Kamera oplevelsen på en smartphone er ikke til at komme uden om, som en stor del for de fleste kunder. Det har OnePlus også fokus på med deres samarbejde med Hasselblad.

Jeg synes sammensætningen af setuppet på OnePlus Open er fornuftigt, med fokus på de ting, som i hvert fald for mig betyder mest. Det er en solid primær sensor kombineret med gode muligheder for portrætter, telefoto og ultrawide.

Samarbejdet med Hasselblad springer ikke nødvendigvis i øjnene under normalt brug. Man kan i kamerasoftwaren grave lidt forskelligt Hasselblad frem, i form af fx deres Xpan indstilling og en fornuftigt omfattende Pro Mode, hvor man selv kan tweake indstillingerne. Oven i det er der også et udvalg af filtre som er lavet i samarbejde med Hasselblad.

Overordnet set klarer OnePlus Open opgaven med at tage billeder rigtigt fint. Der er masser af farve og klarhed, og man får hurtigt nogen rigtigt gode billeder ved rent point and click fotografering.

Der er lidt udfordringer med at fange hurtige emner i billedet, med mindre man bruger den dedikerede Action Shot indstilling, som dog så lukker af for visse andre muligheder for tilpasning.

Selfie-kameraet både på den primære og den sekundære skærm klarer opgaven ret fornuftigt til hurtige selfies. Fordelen ved at have en telefon som OnePlus Open er dog, at man let kan bruge det store primære kamera til at tage selfies.

Her er det blot at folde telefonen ud og så bruge yderskærmen til at frame billedet. Gør man det, stiger ens selfie game betydeligt med det samme.

Kamera-appen er fint hurtig og responsiv og giver en god oplevelse uden shutter lag ved normale billeder.

Se testbilleder i fuld opløsning her.





Test

Jeg har haft OnePlus Open på besøg i omkring en måned nu, og har nydt tiden med den. Hvis vi ser alene på hardware og undlader at drage den store skærm og den foldbare del ind i billedet, så er det en super stærk telefon.

Et solidt chipset med Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB LPDDR5X RAM og 512 GB UFS 4.0 lager kombineret med en super lysstærk AMOLED skærm giver en hurtig telefon, som æder sig igennem alt hvad man kaster efter den.

Den kraftige hardware og en 120 Hz skærm betyder, at alt føles hurtigt, flydende og uden nogen forsinkelser, uanset hvilke apps og spil jeg har testet af.

Både fingeraftrykslæser og kamera på fronten til ansigtsoplåsning er super hurtige. Alt efter hvilken mulighed og indstillinger du bruger, er det blot at samle telefonen op og kigge på den eller let røre ved fingeraftrykslæseren, og så er du klar på startskærmen på omkring et sekund.

Kommer man oven i det, så muligheden for hurtigt at skifte til den store skærm får en oplevelse ud over det normale. Det kræver dog, at man har noget at bruge det til, hvilket er en pointe som jeg kommer lidt mere ind på om lidt.

Oplevelsen af at folde OnePlus Open op og i er super lækker, og på trods af at det stadig føles lidt forkert at folde en skærm, så føles det hele meget solidt og gennemført. OnePlus har lavet et hængsel, der åbner og lukkes med et meget tilfredsstillende snap.

Hængslet er ratet til en million åben/lukke bevægelser, så i hvert fald i laboratorietests klarer den sig fint. Det er også en af de mest holdbare foldbare smartphones på markedet pt, så der er sket en del med udviklingen af foldbare smartphones over de seneste år.

Jeg oplevede under min test et par ting, som ikke spillede helt godt sammen med det foldbare format. Det lader umiddelbart til mest at handle om de enkelte apps, og ikke så meget OnePlus Open som sådan.

Det kræver trods alt lidt fra app producenterne at tilpasse sig de nye formater, og det går ikke altid helt godt. Måske lidt overraskende, så var Facebook en af de apps, som var mest frustrerende at arbejde med. Hvor stort set alle andre apps jeg testede bare lod mig fortsætte ufortrødent hvor jeg var i gang, så var det ikke tilfældet med Facebook.

Her oplevede jeg, at Facebook i stedet lavede en refresh af hele app’en, når jeg skiftede fra den ydre til den indre skærm eller omvendt. En frustrerende oplevelse, hvis man er i gang med noget man gerne vil fortsætte med.

Det har dog som sagt været ret isoleret til Facebook. Andre apps jeg har brugt i løbet af testen har fint tilpasset sig formatet.

Tilbage til min pointe om formålet med en foldbar telefon og behovet for den. Der er ingen tvivl om, at adgangen til den store indre skærm og muligheden for to eller tre apps side om side, er en power user ting.

Oplevelsen af de fleste apps, som jeg og sikkert de fleste almindelige smartphone brugere er omkring i løbet af en uge, er ret godt tilpasset det normale format på en smartphone. Det er her de tager sig godt ud og indholdet egner sig til at scrolle igennem på sofaen eller i bussen.

Grundet det ret kvadratiske format på den store indre skærm betyder det fx ikke, at man får en ret meget større film eller serie oplevelse ud af at se netflix på den indre skærm i forhold til den ydre i bredt format.

Det er i de situationer, hvor man kan se en fordel i at have flere apps åbne ved siden af hinanden på samme tid, at man får mest ud af en foldbar telefon som OnePlus Open. Det kunne fx være i samspillet med Facebook og Messenger, som faktisk virker meget godt på OnePlus Open.

Hvis jeg fra Facebook klikker på Messenger, åbnes den automatisk i et separat vindue ved siden af, så jeg kan fortsætte med det jeg var i gang med og læse en besked.

Det er dog sjældent, at jeg reelt har behov for at have to apps i gang side om side på min telefon. Det er naturligvis en personlig ting baseret på, hvordan man bruger sin telefon. Jeg har simpelthen sjældent behov for at multitaske i den grad på min telefon.

Når det er sagt så vil jeg dog sige, at de gange hvor jeg har gjort det for at prøve det eller som når Facebook og Messenger automatisk skifter, så har det virket super let og intuitivt og tilføjet god funktionalitet.

Batteritiden på OnePlus Open er rigtig god på trods af den store skærm, og jeg har uden problemer kunne komme igennem en helt dag med normalt brug. Bruger man den i udfoldet tilstand med den store skærm meget i løbet af en dag, kan man naturligvis godt blive lidt presset.

Heldigvis er der dog 67 W SUPERVOOC-opladning via den medfølgende oplader, så man hurtigt kan få strøm på igen. Det er muligt at oplade det 4805 mAh store batteri fra 0% til 100% på lige omkring 45 minutter.





Pris

Her rammer vi det ømme punkt og sikkert også en af årsagerne til, at foldbare telefoner stadig er meget niche. Jeg kan pt finde OnePlus Open med en online pris på omkring 13.300 kroner.

Det er dyrt, men trods alt stadig billigere end fx en Samsung Fold, der let er på den forkerte side af 15.000 kroner.





Konklusion

OnePlus har med deres første foldbare telefon lavet et lille mesterværk. De har lært meget af de børnesygdomme, der var en del af de første generationer af fodbare telefoner og resultatet ses.

Når det er sagt, så kan det godt være at OnePlus Open er den første foldbare med OnePlus logoet på, men OnePlus søsterselskabet Oppo har lavet flere alleree, så mon ikke en del af læringen stammer derfra?

Uanset hvor lektierne kommer fra, så er resultatet dog fortsat en super gennemført og lækker telefon, der er fyldt til bristepunktet med solid hardware og features.

Det springende punkt omkring foldbare telefoner er dog fortsat, hvor meget værdi det reelt tilfører, for den betydeligt højere pris? Det er teknologisk imponerende, men som jeg var inde på, så har jeg personligt sjældent brug for en større skærm på min smartphone til flere apps side om side.

Det er der dog sikkert mange der godt kan se en værdi i, som power users. For dem er OnePlus Open en af de mest solide og gennemførte muligheder på markedet pt. Prisen er dog også derefter. Hvis jeg skulle have en foldbar telefon ville valget falde på OnePlus Open.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiasts Only Award, for en smuk og kraftfuld telefon til den kræsne power user. Hvis du er på udkig efter en foldbar, er OnePlus Open en af de bedste.

Godt:

Stærk hardware

Super lysstærke skærme

God batteritid og hurtig opladning

Solid software til håndtering af den store skærm

Skidt:

Prisen