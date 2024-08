OnePlus Open Apex Edition lanceres

OnePlus offentliggør i dag de danske priser på den længe ventede OnePlus Open Apex Edition. Den nye foldbare smartphone bliver lanceret som en samlerudgave af den ikoniske OnePlus Open, der kommer med et opfrisket design og forbedret ydeevne til en vejledende udsalgspris på 15.999 kr.

27 aug. 2024 kl. 12:42 Af Kenneth Johansen DEL:

OnePlus Open Apex Edition fås til en pris på 15.999 kr. og bliver tilgængelig fra den 3. september. Den nye foldbare smartphone kan dog allerede forudbestilles fra i dag, d. 27. august, kl. 12.00 dansk tid. Her er der dog et begrænset oplag.

Tilbud og rabatter

De første købere af OnePlus Open Apex Edition på OnePlus.com vil få adgang til en række tilbud og rabatter. Her kan de første 96 brugere i Europa, som forudbestiller OnePlus Open Apex Edition, få en gratis B&O højtaler til en værdi af 2.300 kr.

Alle der forudbestiller får dog en straksrabat på 1.600 kr., og kan vælge mellem at modtage enten et gratis OnePlus Watch 2 (værdi: 2.499 kr.) eller et gratis par OnePlus Buds Pro 3 (værdi: 1.599 kr.). Brugere, der køber enheden efter den 3. september, får den samme rabat på 1.600 kr., men kan kun få et par OnePlus Buds Pro 3 med i købet.

De, der bytter deres nuværende enhed til en OnePlus Open Apex Edition igennem trade-in på OnePlus.com før den 3. oktober vil også få en ekstrabetaling på 800 kr. oveni værdien på deres enhed. Studerende kan derudover også få adgang til en 10% studierabat. Besøg OnePlus.com for flere tilbud og rabatter, samt betingelserne for disse.

Om OnePlus Open Apex Edition

Den nye OnePlus Open Apex Edition er en luksuriøs, samlerværdig genudgivelse af den ikoniske OnePlus Open. Enheden er bygget til den kvalitetsbevidste bruger, der værdsætter den perfekte blanding af lynhurtig hardware og et modigt design. Smartphonen har en bagside af vegansk læder og en mørkerød farve, Crimson Red, der er et kærligt nik til Oneplus’ velkendte stil.

OnePlus Open Apex Edition er tilgængelig i et begrænset antal i Europa, og giver dermed OnePlus’ brugere mulighed for at få en enhed, der ikke kun er en "sofistikeret" design opdatering, men også en sjælden mulighed for at eje et stykke af OnePlus’ historie.

For at sikre den bedste OnePlus foldable-oplevelse nogensinde, har den nye OnePlus Open Apex Edition en opgraderet lagerplads på 1TB, hvilket er en fordobling af den tidligere kapacitet, ligesom den kommer med 16GB hukommelse. OnePlus Open Apex Edition har desuden fået tilføjet VIP-Mode til de privatlivsbevidste, der kan slukke for både mikrofonen, kameraet og lokationstjenesterne direkte via Alert Slideren.