OnePlus tilslutter sig App Defense Alliance

OnePlus har netop annonceret, at man tilslutter sig App Defense Alliance (ADA), som har til formål at forbedre brugernes privatliv og enhedens sikkerhed gennem omfattende funktioner og samarbejde. OnePlus bliver dermed den første Original Equipment Manufacturer (OEM), der tilslutter sig sikkerhedsalliancen.

5 feb. 2024 kl. 09:07 Af Kenneth Johansen DEL:

OnePlus bekræfter sit engagement i brugersikkerhed ved at tilslutte sig App Defense Alliancen (ADA) som det første OEM-medlem. Dette skridt understreger OnePlus' fokus på brugeroplevelser og beskyttelse af privatlivet.

Kinder Liu, præsident & COO hos OnePlus, udtaler, "Som et community-drevet brand er brugernes privatliv og informationssikkerhed grundstenen i OnePlus' produkter. Vores samarbejde med ADA styrker vores forpligtelse over for disse værdier, ligesom det afspejler vores dedikation til at styrke applikationssoftware for at stå imod cybertrusler. Vi er klar til at sætte nye standarder for applikationssikkerhed og beskyttelse af privatlivet sammen med vores nye ADA-kolleger."

Ved at blive en del af ADA viser OnePlus, at virksomheden tager udviklingen af højsikkerhedsprodukter alvorligt. De er også villige til at dele deres ekspertise og deltage i samarbejdsprojekter. Dette partnerskab vil styrke indsatsen for at skabe et mere sikkert app-økosystem globalt. OnePlus' fokus på høj sikkerhed og beskyttelse af privatlivet vil fortsætte med innovative tiltag.

OnePlus har længe integreret avancerede sikkerhedsfunktioner i deres produkter. OnePlus 12, der kører OxygenOS 14, inkluderer funktioner som Device Security Engine 3.0, forbedret Security Center, Strong Box-kryptering på chipniveau, Auto Pixelate 2.0 og indstillinger for fotostyringstilladelser. Disse funktioner, sammen med Intelligent Shield-programmet, demonstrerer OnePlus' engagement i at levere omfattende beskyttelse mod trusler og skadelige applikationer.

Læs vores anmeldelse af OnePlus 12 her.

App Defense Alliance (ADA) er et partnerskab mellem flere teknologivirksomheder, der arbejder sammen for at styrke sikkerheden og beskytte brugerne mod skadelige apps. Dette partnerskab blev dannet for at bekæmpe cybertrusler ved at samle ekspertise og ressourcer fra forskellige virksomheder.

Formålet med App Defense Alliance er at identificere og neutralisere trusler i mobilapplikationer ved at dele information og trusselsdata på tværs af partnervirksomheder. Ved at samarbejde kan medlemmerne af ADA reagere mere effektivt på nye og skadelige apps, hvilket skaber et mere sikkert app-økosystem for brugerne.

De primære medlemmer af App Defense Alliance inkluderer, ud over nu OnePlus som første OEM partner:

Google: Google er skaberen af Android-operativsystemet, der er en af de mest udbredte platforme for mobiltelefoner.

Google er skaberen af Android-operativsystemet, der er en af de mest udbredte platforme for mobiltelefoner. ESET: ESET er et anerkendt cybersecurity-firma, der specialiserer sig i udvikling af antivirus- og sikkerhedssoftware.

ESET er et anerkendt cybersecurity-firma, der specialiserer sig i udvikling af antivirus- og sikkerhedssoftware. Lookout: Lookout er en førende leverandør af mobilsikkerhedsløsninger, der beskytter mod trusler som malware og phishing.

Lookout er en førende leverandør af mobilsikkerhedsløsninger, der beskytter mod trusler som malware og phishing. Zimperium: Zimperium er specialiseret i mobile trusselsdetektion og beskyttelse mod avancerede cybertrusler.

Disse virksomheder arbejder sammen inden for rammerne af ADA for at dele trusselsinformation, identificere skadelige apps og reagere proaktivt på sikkerhedstrusler i mobilapplikationer. Dette samarbejde sigter mod at skabe et mere sikkert og pålideligt app-økosystem på tværs af Android-platformen.