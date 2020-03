AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-09-10 23:02

Værd at vide om iPhone 11 og iPhone 11 Pro

Apple løftede her til aften sløret for de nyeste medlemmer i iPhone familien, da de fra Californien præsenterede deres iPhone 11 og iPhone 11 Pro smartphones.





Her til aften har Apple på deres event, live fra Steve Jobs Theater i Californien, løftet sløret for den næste generation af deres iPhone. Ikke overraskende er det iPhone 11, og Apple er altså allerede gået væk fra rometal i deres navne. X var åbenbart det eneste, der var cool nok til at få den ære. Vi kiggede med på Apples event, og har samlet op på de vigtigste ting, som er værd at vide i forhold til de nye medlemmer i iPhone familien.





iPhone 11:

iPhone 11 kommer i tre udgaver, hvor grundmodellen blot hedder iPhone 11. Ved et hurtigt blik ligner den iPhone, som vi allerede kender. Det er stadig det velkendte afrundede design med bløde hjørner og kanter, og med glas på for- og bagside.

Designet giver en IP68 certificering, og er altså forbedret i forhold til tidligere, og burde nu kunne klare op til en halv time på to meters dybde.

En af de mest iøjnefaldende nyheder er de nye farver. iPhone 11 kan fås i seks farver, hvor nogen er helt nye. Der er sort, hvid og rød, som vi allerede har set tidligere, men nu er der også mulighed for grøn, gul og lilla. Så med de nye modeller er der altså endnu flere muligheder for at skille sig lidt ud.









Kamera:

Kameraet er også blevet opdateret på den nye telefon, og iPhone 11 er Apples første smartphone med to forskellige linser. Der er en 12 megapixel vidvinkel og en 12 megapixel ultra vidvinkel.

Selfie kameraet er Apples TrueDepth kamera, som er 12 megapixel helt som de andre kameraer.

Alle kameraerne både foran og bagpå kan optage video op til 4K ved 60 FPS med stabilisering. Apple har nu også tilføjet muligheden for Slow Motion video på frontkameraet, hvis man har manglet den funktion.

Sammen med det opdaterede kamera setup har Apple naturligvis også arbejdet sammen med deres kamera software. Det er forbedret Portrait Mode, som også kan bruges sammen med vidvinkel.

I settings med begrænset lys er der Night Mode, som automatisk slås til, hvis det er en situation med lavt lys. Night Mode hjælper med til at eksponerer billedet bedre, så man stadig kan få et brugbart billede ud af det.

En anden lille lækker funktion er det, som Apple kalder QuickTake, der giver mulighed for hurtigt at optage video, selv fra fotoskærmen, ved blot at holde lukker knappen nede. Så man kan altså hurtigt få begge dele med, uden at skulle skifte frem og tilbage imellem de to.





Skærm:

Skærmen er i en enkelt størrelse, som er et 6.1” Liquid Retina Display med en opløsning på 1792x828 og en pixeltæthed på 326 ppi. Der er stadig et ret betydeligt notch i toppen til frontkameraet og forskellige sensorer.





Hardware:

Indmaden i den nye iPhone 11 er Apples nye A13 Bionic Chip, som lover markedets bedste ydelse på både CPU og grafik. Apple holder sig ikke tilbage, og kalder den den hurtigste CPU/GPU i nogen smartphone på markedet.

Med den nye A13 Bionic kommer der både forbedringer til ydelsen, men også til energieffektiviteten. Apple oplyste ikke nøjagtigt, hvor stort batteriet var, men lovede at iPhone 11 havde det bedste batteri til dato, og ville klare op til en times længere batterilevetid end iPhone Xr. Altså batteri der holder.





Pris:

iPhone 11 kan fås i tre versioner med 64, 128 eller 256 GB lagerplads, naturligvis i de seks forskellige farver, som nævnt tidligere. iPhone 11 kan forudbestilles fra d. 13. september og priserne starter ved 6299 kr. for 64 GB versionen og topper ved 7699 krroner. for en 256 GB version.





iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max:

Apple stoppede dog ikke med basis modellen af iPhone 11, men præsenterede også deres iPhone 11 Pro, som kommer i to udgaver. Det er en iPhone 11 Pro med en skærm på 5.8”, og en iPhone 11 Pro Max med en skærm på 6.5”.

Skærm:

Apple kalder skærmen på iPhone 11 Pro for deres Super Retina DXR display. På standard Pro versionen kommer den med en opløsning på 2436x1125 og en pixeltæthed på 458 ppi, mens den på Max versionen lander med en opløsning på 2688x1242 og en pixeltæthed på 458 ppi.

De nye Super Retina DXR skærme understøtter både HDR 10, med en lysstyrke op til 1200 nits, og Dolby Vision. Det er altså et godt spring op, i forhold til den almindelige non Pro iPhone 11.









Design:

Selve designet på iPhone 11 Pro er det samme, som vi får på den almindelige version, så det vil jeg tillade mig at springe let hen over og tage de ting som adskiller dem.

iPhone 11 Pro kommer i fire farver, Space Grey, Sølv, Guld og den nye midnatsgrøn. Fælles for dem alle sammen er, at det er et mat finish de kommer med.





Kamera:

Når man er kommet om på bagsiden, så springer den anden store forskel også frem i forhold til non pro versionen, nemlig det kamera setup man får med iPhone 11 Pro.

Her får man nu tre kamera muligheder i alt, med de samme 12 megapixel (12 mp) vidvinkel og 12 megapixel ultra vidvinkel, som vi så før men nu med følgeskab af en 12 megapixel telefotokamera. Der er optisk billedstabilisering på både telefoto og vidvinkel, mens man på undvære på ultravidvinkel.

Frontkameraet er det samme TrueDepth kamera på 12 megapixel, som på den almindelige iPhone 11.

Apple fremhævede selv under præsentationen, at kameraerne på iPhone 11 nu var så gode, at de nu uden problemer sagtens kan bruges til professionelle opgaver. Om det så ligefrem vil ende der, vil jeg måske stille mig lidt tvivlende overfor. Der er dog ingen tvivl om, at mulighederne med de nye kameraer og software rykker meget ved den kvalitet man kan få ud af en enhed, man let kan have i lommen.





Hardware:

Indmaden i iPhone 11 Pro er også en A13 Bionic chip, som burde give masser af kraft til stort set alt hvad man kan kaste efter den. Apple trak selv Machine Learning frem som en af de områder, som den nye A13 Bionic skulle klare sig specielt godt i forhold til alt andet på markedet.

Det er skal naturligvis komme brugeren til gode til alle de ting som man bruger sin iPhone til. Det er både i forhold til at afvikle de forskellige apps, men også i forhold til billedbehandling, når man bruger de nye kamerafunktioner eller AR applikationer og spil.

Samtidigt er der, som jeg var inde på tidligere, også sket energieffektiviseringer, og selv om Apple heller ikke med Pro versionen fortalte os, hvor stort batteriet egentligt var, så lovede de klart forbedret udholdenhed. Det kan veksles til op til fire timer længere batteritid på iPhone 11 Pro, og op til fem timer mere på iPhone 11 Pro Max.

Som en nyhed for Apple følger der nu i pakken også en FastCharge (18W) oplader med, hvilket har været en tydelig mangel hos tidligere iPhones, som kom med den noget underenærede 5W oplader. Der er lang ven til en opladning på 30 minutter.





Pris:

Der findes tre versioner af hver af de to iPhone 11 Pro, med henholdsvis 64, 256 eller 512 GB lagerplads.

Apple iPhone 11 Pro og Pro Max kan forudbestilles fra d. 13. september og priserne starter ved 8899 kr. for en iPhone 11 Pro med 64 GB lager og topper ud ved 12999 kr. for en iPhone 11 Max med 512 GB lager.

Så Apple slår altså deres egen rekord og tilbyder en afsindig dyr smartphone, hvis man vil have toppen af deres lineup.





Det var en lille opsamling på dagens Apple event og præsentationen af de i alt tre nye iPhone 11 smartphones, som kan findes i butikkerne fra d. 20. Der er spændende nye features i de nye medlemmer i Apple familien. Det største spring for langt de fleste brugere vil dog nok være på kameraet, og specielt hvis man springer på vognen og tager en Pro model.





Vi her på Tweak ser selvfølgeligt frem til uafhængige anmeldelser og tests af de nye smartphones. Selvom det ser spændende ud, så kommer det naturligvis an på, hvordan brugerne uden for Apples egne rækker oplever de nye enheder. Der er dog nok ikke meget tvivl om, at vi snart kan se frem til nye Apple enheder ude i det fri på gader og stræder, for de skal nok ryge over disken når de bliver frigivet.