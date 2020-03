AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-09-12 11:33

Hvordan er iPhone 11 sammenlignet med iPhone XR

Meget vand er løbet i bækken siden iphone 8 plus var the shit hos Apple. Apple har langt om længe annonceret deres nye iPhone 11. Vi har taget et kig på forskellen mellem den nye iPhone 11 og sidste generations iPhone XR. Er det værd at købe den nye, eller er det spild af penge at opgradere?





Apple introducerede i denne uge deres nye iPhones. Mens Apple brugte det meste af sin taletid med at fokusere på Pro modellen, er det standard iPhone 11, der bliver den bedst sælgende model i det kommende år, ligesom iPhone XR var før den. Det bringer os til det næste logiske spørgsmål - skal du opgradere?

Det afhænger stort set af, hvad du bruger i dag, men er yderligere kompliceret af det faktum, at Apple holder sidste års basismodel, iPhone XR, rundt til en ny lavere pris. Da iPhone 11 direkte erstatter iPhone XR, øjnede vi en mulighed for at sammenligne de to på specifikke grundlag i håb om at give en vis klarhed inden købsbeslutningen tages.

Størrelsesmæssigt er iPhone 11 og iPhone XR identiske. Begge måler 150,9 mm (H), 75,7 mm (B), 8,3 mm (D), 194 gram (V).



Antagelig ville du være i stand til at bruge din iPhone XR etui på den nye iPhone 11, da alle knapper og udskæringer også ser ud til at være placeret samme sted.





Genbrug af Liquid Retina HD skærmen

Den 6,1 tommer Liquid Retina HD-skærm på iPhone 11 er også identisk med den skærm, der blev leveret sammen med iPhone XR. 1,792 x 828 opløsning (326 PPI) True Tone skærm tilbyder et kontrastforhold på 1.400: 1, 625 nits, Haptic Touch og den velkendte oleofobe coating

Forskellen findes under overfladen

Hvor tingene begynder at ændre sig, er dog på indersiden af det smukke ydre. IPhone 11 drives af Apples nye A13 Bionic SoC, som er 20 procent hurtigere end sin forgænger, A12 Bionic chippen i iPhone XR. Sidste års A12 må på ingen måde forklejnes på performance, da denne model stadig følger med alle på markedet. Værd at notere sig er altså, at du med A13 Bionic SoC får et bump op i performance med den nyeste model.





Dual kamera array

IPhone 11 har et sekundært kamera på bagsiden, hvorimod iPhone XR kun har et. Den almindelige vidvinkels format, der findes på begge telefoner, er en 12 megapixel sensor med et seks-elements objektiv og f / 1.8 blænde. Vi får optisk billedstabilisering, 5x digital zoom, burst mode, geotagging og meget mere.

IPhone 11 føjer et ultrawide kamera til med f / 2.4 blænde og fem-elementsobjektiv med et 120 graders synsfelt.





12 megapixel TrueDepth kamera

Det frontvendte TrueDepth kamera får også en mindre opgradering på iPhone 11. Mens iPhone XR har et 7 megapixel kamera med f / 2.2-blænde, har det nye familiemedlem et 12-megapixel kamera med f / 2.2-blænde. Dette muliggør 4K videooptagelse ved 24 fps, 30 fps eller 60 fps og slowmotion videooptagelse ved 1080p ved 120 fps. 4K og slowmotion er ikke muligt på iPhone XRs frontvendte kamera.

Nye farver og nye tider

Både iPhone XR og iPhone 11 fås i forskellige farveoptioner inklusiv sort, hvid, gul og rød. IPhone XR kommer desuden i coral og blå, mens iPhone 11 erstatter disse med grøn og lilla. Der er ingen vindere eller taber her - det hele handler om personlige præferencer.





Opbevaring får vi aldrig nok af

Apples nye iPhone får også én fordel på lagringskapacitet. Begge enheder kan konfigureres med 64 GB eller 128 GB onboard lager, mens iPhone 11 tager et skridt videre med en 256GB option. Hvis du vil have iPhone XR, skal du nøjes med maksimalt 128GB.

Forbedret holdbarhed

IPhone 11 kommer med en IP68 klassificering, hvilket betyder, at den kan modstå at være nedsænket i op til to meter væske i 30 minutter. IPhone XR er i mellemtiden rated til IP67 og er således kun homesafe i 30 minutter i en nedsænket dybde på en meter.

Længere batterilevetid.

Apples iPhone 11 scorer også en sejr i kategorien batterilevetid. Det nye familiemedlem siges at holde en time længere end iPhone XR, hvilket betyder, at du kan få op til 17 timers videoafspilning på en enkelt opladning. Begge er kompatible med Apples 18W opladningsadapter, der giver en 50 procents ladning på kun 30 minutter.

Budgetvenlig iPhone

I sidste ende falder og står de fleste købsbeslutninger på prisen. Den nye iPhone 11 starter ved $ 699, hvilket er $ 50 mindre end da iPhone XR debuterede sidste år. iPhone XR koster dags dato omkring 5500 kroner for 64GB versionen.

iPhone 11 kan forudbestilles fra d. 13. september og priserne starter ved 6299 kroner. for 64 GB versionen og topper ved 7699 kroner. for en 256 GB version.





Image credit & Kilde

Apple