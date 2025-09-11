Lossless lyd kommer endelig til Spotify

Lossless-lyd har været en af de mest efterspurgte funktioner på Spotify, og nu er den endelig begyndt at rulle ud til Premium-lyttere i udvalgte markeder.

11 sep. 2025 kl. 14:27 Af Kenneth Johansen DEL:

Premium-abonnenter vil modtage en notifikation i Spotify, når Lossless bliver tilgængelig for dem. Uanset om du dykker ned i et nyt album eller genbesøger gamle favoritter, leverer Lossless den højeste lydkvalitet på Spotify.

”Ventetiden er endelig forbi, vi er så glade for, at lossless-lyd nu ruller ud til Premium-abonnenter,” siger Gustav Gyllenhammar, VP Subscriptions, Spotify. ”Vi har taget os tid til at bygge denne funktion på en måde, der prioriterer kvalitet, brugervenlighed og gennemsigtighed hele vejen igennem, så du altid ved, hvad der foregår i baggrunden. Med Lossless får vores premiumbrugere nu en endnu bedre lytteoplevelse.”

Lossless er en del af Spotifys løfte om løbende at forbedre Spotify Premium, så fans kan opdage og nyde den musik, de elsker. Denne stærkt efterspurgte funktion løfter din Premium-oplevelse til et nyt niveau. Sammen med populære funktioner som DJ, Jam, AI Playlist, den helt nye Mix og daylist samt playlister kurateret af vores globale musikredaktion, bliver verdens mest populære lydstreamingtjeneste ved med at tilføje nye features.

Med Lossless kan du nu streame numre i op til 24-bit/44.1 kHz FLAC, hvilket giver flere detaljer i næsten alle sange på Spotify.





Tilpas oplevelsen alt efter din forbindelse og din enhed

Alle lytter forskelligt, så Spotify giver dig tilpassede indstillinger til Wi-Fi, mobilnetværk og downloads. Vælg mellem Lav, Normal, Høj, Meget Høj og nu Lossless musik-kvalitet for at få maksimal fleksibilitet og kontrol. Du kan se, hvor meget data de forskellige niveauer kræver, så det er lettere at vælge.

Lossless er tilgængeligt på mobil, desktop og tablet samt på mange enheder, der understøtter Spotify Connect, herunder Sony, Bose, Samsung, Sennheiser og flere. Understøttelse af flere enheder, herunder Sonos og Amazon, kommer næste måned.





Sådan aktiverer du Lossless





For at slå Lossless-lyd til i Spotify-appen:

Tryk på dit profilikon øverst til venstre. Gå til Indstillinger & Privatliv → Mediekvalitet. Vælg, hvor du vil aktivere Lossless-lyd: Wi-Fi, mobilnetværk eller downloads.

Bemærk: Du skal aktivere Lossless manuelt på hver enhed. Du kan se, at Lossless er slået til, fordi Lossless-indikatoren vises i Now Playing-visningen eller -baren samt i Connect Picker.

For den mest stabile og bedste lytteoplevelse anbefaler Spotify at streame lossless-musik på Wi-Fi med kablede høretelefoner eller højttalere via en ikke-Bluetooth-forbindelse, som f.eks. Spotify Connect. Bluetooth har i øjeblikket ikke båndbredde nok til at overføre lossless-lyd, så signalet skal komprimeres, før det sendes.

Lossless giver lytterne hver eneste detalje i musikken, hvilket betyder, at lydfilerne kan være større. Når brugere aktiverer Lossless på deres enheder, kan det tage et øjeblik, før nummeret begynder at spille. Men når det først er cachet og indlæst, er du klar til at lytte.





Lossless burde i skrivende stund være rullet ud i Danmark og bliver frem mod oktober samlet set udrullet på over 50 markeder verden over.