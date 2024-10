Imponerende Unreal Engine 5 lys demo

Under åbningssessionen på Unreal Fest Seattle gav vi en live demonstration af en ny eksperimentel funktion: MegaLights, som gør det muligt at bruge langt flere lys end nogensinde før—alle bevægelige, dynamiske, med realistiske områdeskygger og evnen til at belyse volumetrisk tåge.

I demoen navigerede vores modige helt, Echo, gennem en scene oplyst af over 1.000 skyggekastende lys i realtid, kørende på PlayStation 5. MegaLights er en eksperimentel funktion, der udgives i UE 5.5.





præsentationen og præsenterede teknologien med ordene: "Unreal Engine er bedst, når brugerne kan udtrykke sig uden tekniske begrænsninger. Ligesom Nanite gjorde for trekanter, eller Lumen for global belysning, fjerner MegaLights begrænsninger inden for en helt ny kategori: direkte belysning og skygger."

Det er gode nyheder, hvis du har kraftigt hardware, men hvad med alle andre? Hvad med optimering? For at understrege den brede tilgængelighed kørte MegaLights live-demonstrationen direkte på en PlayStation 5-konsol, hvor senior teknisk produktchef Victor Brodin styrede med DualSense-controlleren. Budskabet ser ud til at være, at MegaLights kan køre problemfrit selv på en standard PlayStation 5-enhed.

Del Walker, en senior karakterkunstner, der har arbejdet på Star Wars Jedi: Survivor og Suicide Squad: Kill the Justice League, tog til X (tidligere Twitter) for at sætte det i kontekst. Han delte: "Folk indser ofte ikke, hvor mange spil der ser fantastiske ud under udvikling, indtil vi bliver nødt til at skære ned på belysningen for at få dem til at køre på konsoller. Dette vil gøre dine næste-generationsspil endnu mere næste-gen."