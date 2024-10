DreamPunk 2.1 opgradere Cyberpunk 2077

YouTube’s ‘NextGen Dreams’ har delt en video, der viser en helt ny version af deres DreamPunk Mod til Cyberpunk 2077. Version 2.1 lover at forbedre CP2077.

16 oct. 2024 kl. 09:44 Af Maria DEL:

Nu til den dårlige nyhed: Dette er en betalt mod. Lige nu er DreamPunk kun tilgængelig for NextGen Dreams’ støtter. Så de fleste af jer vil ikke kunne få CP2077 til at se SÅ godt ud. Heldigvis er der andre gratis alternativer. Dog, ud fra hvad jeg har set indtil videre, kan intet sammenlignes med DreamPunk.

Som modderen bemærkede, opdaterer version 2.1 grafikindstillingerne, indirekte belysning, lysspredning, LUT-mætning og mere.

Desværre har modderen ikke inkluderet nogen præstations-overlay. Men vi ved, at de har brugt DLSS 3.7.10 for at opnå spilbare billedhastigheder ved 8K på en NVIDIA GeForce RTX 4090. Desuden var Path Tracing aktiveret. Så i bund og grund er dette den bedste grafik, CP2077 kan opnå på PC.

Hvis du er interesseret i Cyberpunk 2077, er der nogle seje mods, du bør tjekke ud. Disse mods skulle være kompatible med den nyeste version. For eksempel kan du downloade Enhanced Photo Mode Unlocker. Der er også en mod, der gør det muligt for biler at flyve, samt andre mods, der åbner nye områder for udforskning. Der er også en mod, der tilføjer en cool Grand Theft Auto-inspireret Taxi Driver Mode. Og glem ikke de mods, der lader dig spille som Ciri fra The Witcher 3.

Hvis du ikke ønsker at betale for en grafisk mod, kan du forbedre spillets grafik med følgende gratis mods. For eksempel kan du bruge Ultra+ Mod. Den forbedrer ikke kun kvaliteten af Path Tracing, men øger også præstationen. Skaberen hævder, at den kan øge PT-præstationen med 30-40%.

Hvis du på den anden side ikke vil bruge den, kan du prøve nogle andre Path Tracing/Ray Tracing Mods. For eksempel er der en mod, der deaktiverer alle de falske lys, når du bruger PT/RT. Og så er der en mod, der kan forbedre de path-tracede refleksioner.

Der er også nogle gratis HD Texture Packs, du kan bruge. For eksempel kan du bruge Cyberpunk 2077 HD Reworked eller en anden HD Texture Pack, der forbedrer alle træer. Der er også en anden pakke, der forbedrer teksturerne på næsten alle bygninger, terræn og miljøer. Dog fungerer disse pakker ikke sammen. Derfor skal du kun bruge én af dem.

Derudover er der en mod, der tilføjer realistisk ragdoll-fysik til afsluttende bevægelser. Plus, Law Enforcement Overhaul er en mod, der forbedrer spillets politisystem. Og der er endda en mod, der integrerer OpenAI API, som muliggør ChatGPT-understøttelse. Responsive NPCs er en anden fed mod, der giver dynamiske NPC-reaktioner. Gå ikke glip af den, da den kan forbedre din spiloplevelse. Og endelig er der en mod, der gendanner 100 NPC'er, som blev fjernet fra spillet."