Ny Battlefield 6 Single Player Trailer

I løbet af Sonys PlayStation State of Play event præsenterede Electronic Arts og Battlefield Studios en spritny Single Player trailer. Selv om der naturligt nok er meget fokus på multi player siden af Battlefield 6 så er der også mange der ser frem til single player siden af spillet.

25 sep. 2025 kl. 14:23 Af Kenneth Johansen

Året er 2027, og verden balancerer på kanten af kaos. Den engang urokkelige NATO-alliance er ved at smuldre, dens fundamenter er revnet af mistillid og usikkerhed. Finansiel ustabilitet, proxykrige og politiske stridigheder har efterladt nogle lande drivende i et hav af geopolitisk uro. Midt i dette kaos rejser en formidabel styrke sig, Pax Armata, et enormt privat militærfirma, der ikke er bange for at krydse grænser. Med dybe lommer og den nyeste teknologi griber de chancen for at træde ind i magtvakuummet.

Singleplayer-kampagnen udfolder sig gennem flere pulserende missioner, hvor spillerne træder i støvlerne på Dagger 13, en enhed af elite US Marine Raiders, der tager kampen op mod Pax Armata. Med adrenalinpumpende scenarier, der udspiller sig over hele verden, fra Brooklyn til Kairo, er dette en klassisk blockbuster-kampagne med øjeblikke, der tager pusten fra dig, og eksplosiv action i en skala uden sidestykke.

Battlefield 6 løfter kampen til et hidtil uset niveau for serien med helt nye multiplayer-modes, en medrivende blockbuster-singleplayerkampagne, Portal i et comeback med ubegrænsede tilpasningsmuligheder samt en lang række forbedringer, der skaber en bemærkelsesværdig sandkasse, hvor hver kamp, hvert køretøj og hver strategi kan være det afgørende element, der sikrer sejren.

Battlefield 6 lanceres den 10. oktober og er tilgængeligt på PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC (Steam, EA App, Epic Games Store).