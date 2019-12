AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-01 18:53:42

Counter-Strike: GO får en gratis version til offline gaming

Valve frigav i sidste uge en gratis version af Counter-Strike: Global Offensive som en del af spillets seneste opdateringer.

Valve frigav i sidste uge en gratis version af Counter-Strike: Global Offensive som en del af spillets seneste opdateringer. Her åbner der for muligheden for at konkurrerer mod bots, hvis ikke online versionen frister, eller du trænger til praktisk træning inden du går online, og tager kampen mod erfarne Counter-Strike: Global Offensive gamere.

Counter-Strike: Global Offensive’s gratis version, er tilgængelig til Linux, Mac samt Windows computere via Steam.

Via Steam, fortæller Valve:



"Our latets update for CS:GO also makes the recently added Panorama user interface the game’s default view, and Valve said it’s tweaked that UI to better support low-end machines. The old Scaleform interface is gone (and the “-legacyscaleformui” command line option is no longer supported”

