Corsair annoncerer Call of Duty partnerskab

Corsair har annonceret et eksklusivt flerårigt, fuldt cross-brand partnerskab med den anmelderroste Call of Duty-franchise. Denne stærke nye integration markerer første gang, at to af verdens mest kendte gaming-brands slår sig sammen.

20 sep. 2024 kl. 09:03 Af Kenneth Johansen

Samarbejdet vil omfatte flere Call of Duty-titler, startende med lanceringen af det meget ventede Call of Duty®: Black Ops 6, der udkommer den 25. oktober. Partnerskabet vil strække sig over flere produktkategorier hos CORSAIR, herunder Drop, Elgato, ORIGIN PC og SCUF Gaming. Specifikke produkter, yderligere kategorier og flere detaljer vil blive annonceret løbende.

“At indgå samarbejde med den verdenskendte Call of Duty-franchise passer perfekt til CORSAIR-familien af brands og til gamere, der søger en komplet og medrivende oplevelse,” sagde Andy Paul, grundlægger og CEO for CORSAIR. “Vi er begejstrede for, at disse to verdensklasse-brands kommer sammen, da CORSAIR vil levere præstationsprodukter i topklasse til Call of Duty-spillere på alle platforme - PC, konsol og mobil - uanset om de spiller, optager indhold eller streamer.”

“Vi er ekstremt begejstrede for at samarbejde med CORSAIR om at levere en række Call of Duty-brandede produkter, der virkelig vil bringe Black Ops 6 til live for vores spillere,” sagde Will Gahagan, Senior Director of Partnerships hos Activision. “CORSAIR er en global partner, der tilbyder et produktsystem, som virkelig kan give alt, hvad den krævende gamer har brug for, for at yde deres bedste, og vi er begejstrede for, at Call of Duty bliver en del af det system.”

Lanceringen starter for alvor på dette års TwitchCon i San Diego fra den 20. til 22. september 2024. Call of Duty-fans og -skabere vil få mulighed for at se nogle af de officielt licenserede CORSAIR-produkter udstillet for første gang. CORSAIR vil også være vært for dedikerede streaming-sessioner på deres stand, mens fans kan tilmelde sig for at vinde produkter og få mere information om kommende lanceringer.