Decadent - ny gameplay-trailer

Fulqrum Publishing har udgivet en ny gameplay-trailer til deres kommende historie-drevne Lovecraft-inspirerede førstepersons horror-shooter, Decadent. Det ser ud til at være en spændende FPS, så sørg for at tjekke det ud.

20 sep. 2024 kl. 09:53 Af Maria DEL:

Decadent er et spil, der sigter mod at blande udforskning, horror og kamp for at skabe en spændende oplevelse. Du spiller som John Lorn, som er på en mission for at redde sin søn og afdække et gammelt mysterium.





Spillere vil bruge unikke våben og specielle genstande til at bekæmpe de skræmmende væsner i "The Barren". Derudover vil de stå over for vilde bjergstammer, mærkelige havvæsner, gamle væsener og monstre, der konstant ændrer sig.

Det er også værd at bemærke, at man kan låse op for nyt udstyr, som giver adgang til områder i spillet, der tidligere var utilgængelige. Derudover kan man forvente et nyt og dynamisk sindstilstandssystem, som kan forårsage hallucinationer eller panikanfald. Der vil også være et let progressionssystem, som tillader spillere at ændre visse vitale statistikker med forskellige artefakter.

Selvom vi ikke ved, hvilken spilmotor Decadent bruger, ser det fantastisk ud. Spillet vil have mange forskellige steder at udforske. For eksempel vil du finde mørke skove, iskolde tundraer, stejle klipper, underjordiske søer, gletsjere, gamle høje, huler og meget mere. Traileren viser en forhåndsvisning af nogle af disse områder.

Kort sagt er dette et spil, der bør være på din radar. Det er trods alt ikke endnu et GaaS, Battle Royale eller roguelike. Og som fan af single-player spil ser jeg faktisk lidt frem til det.