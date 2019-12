AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-23 23:19:04

Fire Xbox 360-spil gøres kompatible med Xbox One X

Xbox One X nærmer sig en udgivelse. Den forventes at blive en kæmpe succes, ikke mindst for de fans, der stadig har gode minder fra dagene med Xbox 360.

Den kommende Xbox One X er den hidtil mest kraftfulde spilkonsol, som Microsoft har udviklet.

I den forbindelse har den amerikanske virksomhed nu også søsat et projekt, som skal sørge for, at der er nok titler til den kommende konsol.

Fire af dem er Fallout 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Halo 3 og Assasin’s Creed. Disse fire spil er som bekendt allerede tilgængelige til Xbox 360, men for fremtiden vil de også være tilgængelige til Xbox One X.

Når du først har fået fingrene i konsollen, vil det tilmed være muligt at spille de fire spil i 4K.

Microsoft har også bekræftet, at Halo: The Master Chief Collection bliver gjort tilgængelig til Xbox One X. Det kommer dog først til at ske engang i 2018.