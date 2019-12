AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-07 09:09:52

Hvis du mener Resident Evil 2 Remake er skræmmende, så skal du ikke spille dette first-person mod

I går frigav vi testen af Resident Evil 2 Remake, som er næste skud i Resident Evil 2 kanonen fra Capcom. Horror serien fra Capcom har siden deres første spil Resident Evil, fået næsten kult status, og Resident Evil 2 Remake fortsætter på vanlige vis i samme horror stil.



Skulle Resident Evil 2 Remake ikke have fået dig til at bide neglene i bund, så kan vi garantere dig for seneste first-person Resident Evil 2 Remake mod vil gøre forskellen.



Det nye first-person Resident Evil 2 Remake mod er skabt af PrayDog, og hans work-in-progress nightmare, bringer dig helt frem face 2 face med spillets zombies, vanvittige hunde og kødædende monstre i kloakken.



Har du nerver af stål, kan du downloade det nye first-person Resident Evil 2 Remake mod via GitHub (via ResetEra).



Selv videoen fra Resident Evil 2 Remake med first-person mod er skræmmende.

Kilde: Sticky

Billede & Kilde

PrayDog, Sticky