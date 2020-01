AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-04-12 10:24:00

Surviving Mars

I dag tager vi et kig på Surviving Mars – et RTS/Survival/SimCity spil som nærmest kan kaldes Elon Musk Simulator 2018. Målet lyder simpelt, koloniser Mars, udnyt dets ressourcer og opbyg en permanent base for menneskeheden fremadrettet.

Simpelt nok på papiret, men meteorregn, kriminalitet og andet sætter hurtigt en pind i hjulet for dine mesterlige planer, når hjælpen er langt væk...

Spænd rumhjelmen fast og indstil din GPS til Mars, når vi i dagens test tager et nærmere kig på Surviving Mars til Windows.

Inden vi forlader Jordens atmosfære og sigter mod nye horisonter, tager vi et hurtigt kig på spillets systemkrav. Som man kan se er det ikke de mest voldsomme krav der er til spillet, hvilket betyder at de fleste kan være med – men man skal lige være obs. på at som med de fleste byggespil, så vil en kraftigere maskine klart være at foretrække, hvis man spiller længe og vokser sin koloni meget stor.

Spillet kan køre på Windows, Mac og Linux, men vi fokuserer på Windows i denne omgang.

MINIMUM:

OS: Windows 7 64-bit or newer

Processor: 4th Generation Intel i3 CPU or equivalent

Memory: 4 GB RAM

Graphics: HD 4600/Geforce 620/Radeon 6450 or equivalent GPUs with 1 GB of video RAM

Storage: 6 GB available space



RECOMMENDED:

OS: Windows 7 64-bit or newer

Processor: 5th Generation Intel i5 CPU or equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Geforce 750 Ti or equivalent with 4GB of video RAM

Storage: 6 GB available space

Præmisset

Din opgave er som sagt at opbygge en permanent base for menneskeheden ved hjælp af en sponsor, og derefter udbygge den til et reelt samfund med beboelse, mineraludvinding, madpyramide og nok underholdning til at dine brave kolonister ikke slår klik og begynder at skille alting af, inden de får hjemve og gemmer sig i den første raket tilbage til Jorden de kan finde.

En Mars mission planlægges.





Men – Inden vi helt kan tage af sted, skal der lige laves lidt forberedelser i form af at du vælger en missionsponsor og en missionsleder. Hvis du har spillet Haemimonts tidligere titler, Tropico 3,4 eller 5 vil du sikkert kunne nikke genkendende til nogle af disse.

Dine valg dikterer til dels den endelige sværhedsgrad, da forskellige sponsorer giver forskellige fordele og ulemper. Derudover har du også muligheden for at tilvælge et ”mysterium”, en form for Quest/Mission, som dukker op i løbet af dit spil – Uden at afsløre for meget kan dette f.eks. involvere opdagelsen af mystiske objekter på Mars overflade, konflikter på Jorden (som du selvfølgelig er nødsaget til at hjælpe med)

Det er lidt som at pakke til en meget, meget lang spejdertur og derefter kaste en dartskive mod en globus.

Derefter skal du beslutte dig for hvad du tager med i den første raket – præfabrikerede bygninger til udvinding af ressourcer, strøm og andet, samt hvilke råmaterialer der skal med. Der er ikke nødvendigvis kun én korrekt løsning, og alt efter hvilken missionssponsor du har valgt, har du et større eller mindre budget til at få alting med første gang.

Til sidst skal du vælge hvor præcist på den røde planet du vil lande – Nogle steder er mere venlige end andre, og det er her hvor en del af den endelige sværhedsgrad besluttes. Lander du f.eks. et sted med konstante sandstorme eller frostgrader, skal der mere vedligeholdelse til dine bygninger, og områder med mange klipper kan betyde at du har mindre plads at bygge på, uden at skulle finde på kreative løsninger.

Der tages kraftige overvejelser om at lande nær den venligsindede stenformation midt på kortet.

Med planlægningen overstået kan vi komme i gang med det reelle gameplay. Konceptet er ganske simpelt. Du finder et velegnet sted at lande din første raket og lader dine små arbejdsdroner opbygge den mest basale infrastruktur for at bygge en umiddelbar basecamp med vind eller soldrevne gravemaskiner der udvinder beton til byggeri, samt udvinding af ren luft og vand fra ”atmosfæren” og overfladiske årer. der tillader de første kolonister at træde fod på den røde planet, og have et komfortabelt og produktivt liv.

Den første ”jord” brydes for at opbygge et lager af råvarer til de mange byggeprojekter.

Før at der kan sendes mennesker ned til overfladen skal der en fornuftig mængde ressourcer til samt infrastrukturen til at opbygge den reelle koloni.

Hvor robotter kan klare de mest basale arbejde som at skovle mineraler op fra overfladen til at lave beton af, kræver det varme hænder at bore efter metal og lign. under jorden, da dine robotter ikke er smarte nok til at håndtere boreudstyret (Endnu!), som derefter skal fabrikeres til maskindele og elektronik.

Disse bruges sammen med beton, råmetal (og polymere udvundet af brændstoffer) til at bygge og vedligeholde alting – løber du tør for maskindele, begynder dine vindmøller at bryde sammen, og der skal virkelig ikke meget til før at du oplever en sand kaskadefejl hvor en ting fejler, som leder til en anden ting og til sidst ender ud i en decideret livstruende katastrofe for din koloni.

Med basecampen sikret, kan du begynde at finde en god placering til beboelse for dine kolonister der bor såkaldte ”domes”, glaskupler i forskellige størrelser– et meget 70’er science fiction agtigt koncept. Men det er trods alt et spil, ikke en simulator, så lidt friheder må man tage sig. Rule of cool og alt det der. Disse kupler er meget små i starten og kan kun lige akkurat klare de mest basale behov – Det er ikke en luksusferie det her! Desuden er dine kolonister utroligt dovne og gider ikke pendle frem og tilbage, og vil derfor kun arbejde i miner der er bygget nær ved kuplen.

Viden er magt – også på Mars, hvor der er nok at rive i for dine videnskabsfolk og laboranter.

Der er begrænset plads i kuplerne - specielt i de mindre man starter ud med, og det er ikke alle bygninger der kan bygges udenfor. Du skal opveje dine behov for arbejdskraft, samt de personlighedstyper du har bragt med på rejsen – det nytter f.eks. ikke meget at bringe en flok nørder med, hvis de ikke kan få stillet deres behov for elektroniske gadgets. Så ender kolonisterne med at blive sure, deprimerede eller begynde på asocial adfærd såsom tyveri eller sabotage.

Mange af de mere advancerede bygningskoncepter såsom kernekraft eller fabrikation af elektronik er for svært eller besværligt at udføre på Mars med den nuværende teknologi, så du skal på bedste IKEA maner bringe såkaldte ”prefabs” med fra Jorden for at bygge mange ting tidligt i spillet – men med hjælp fra de kloge hoveder i dine laboratorier kan du løse disse problemer, samt finde på smarte nye teknologier der hjælper din koloni mod en bedre fremtid.

Spillet er fyldt med random events, som krydrer oplevelsen lidt – på godt og ondt.

Til dette har du også muligheden for at scanne overfladen i dit lokalområde yderligere ved hjælp af de små rover køretøjer udstyret med måleudstyr og lign. Ikoner dukker stille og roligt op rundt omkring der kan undersøges og give visse bonusser i form af f.eks. ny teknologi eller ”gennembrud” – unikke teknologier som er tilfældige mellem hvert spil med mere eller mindre interessante bonusser. Du kan f.eks. være heldig nok at opdage hemmeligheden bag kloning, så du slipper for at skulle hive folk fra Jorden op, eller advanceret maskinel, så at du kan udvinde metal uden menneskekraft.

Der er mange små, fine detaljer i de store glaskupler.

Det kræver en del materiel at holde en koloni kørende på en fjendtligt indstillet planet – mineraler, maskindele og elektronik er bare få af dem, men også ren luft og vand er kritiske for at dine kolonister overlever. De kan jo trods alt ikke bare træde udenfor og få lidt frisk luft og drikke af en bæk.

Det er her at spillets hoveddel rigtig starter – Du skal balancere udvidelse med eksistens, og forberede dig på lidt af hvert. Hvad nytter det at du har rindende vand, hvis de fosser ud af et rør halvanden kilometer fra nærmeste rådige hånd. Vejret er heller ikke altid din bedste ven – sandstorme, meteorregn og (perma)frost kan hurtigt slå knuder i din perfekte plan, og det betaler sig at lægge forråd til siden, og have en raket fra Jorden klar med udstyr og mad, hvis katastrofen skulle være ude.

Store vindparker kommer til sin ret på en bjergtop – specielt i en sandstorm. En pludselig permafrost truer kolonien når alting pludselig fryser til og går i stå.

Spillet har som man typisk kender det fra koloni/by bygge spil ikke noget reelt slutmål. Efter de første 100 Dage/År får du en endelig ”Score” og får så lov til at spille videre til du selv beslutter dig for at starte forfra et andet (og eventuelt sværere sted). Det er her at sværhedsgraden og de mange mulige landekort spiller ind i forhold til levetiden på sigt.

Spillet er én stor sandkasse, og din evne til at finde det underholdene er langt hen af vejen helt op til dig selv – Hvis du sætter sværhedsgraden meget lavt, skal du ikke forvente at spillet er helt så sindsoprivende spændene, som hvis du skruer godt op for det vilde vejr, eller vælger en missionssponsor som har færre resourcer til at starte med.

Man skal grave dybt og grådigt for at få de dyrebare og livsvigtige mineraler ud af planeten.

Haemimont har gjort en del ud af at gøre spillet så modbart som muligt, så at spillerne kan tilføje nyt indhold (Vi har f.eks. selv leget lidt med logoer og missionssponsorer), men Haemimont har også en del DLC på tegnebrættet, som de dog ikke vil ud med helt endnu.

Pris

Konklusion

Surviving Mars kan erhverves for små 250kr og opefter til PC, Xbox eller PS4 – med mulighed for Season Pass tilkøb, hvilket er en ganske udmærket pris efter min mening. Jeg kunne måske godt savne lidt af det vid og humor, som Haemimont tidligere har ramt helt plet med i deres bananrepublik serie, Tropico, men omvendt kan jeg sagtens se hvor de kommer fra, da en reel kampagne med masser af indtalte opgaver og humor hurtigt kan ramme ved siden af med det markant anderledes tema.

Spillet er præget af nogle få, men ikke uvigtige frustrationer med spillets AI – f.eks. er det lidt af en opgave at balancere specialister i f.eks. minedrift, lægevidenskab og agrikultur til de rigtige jobs, da spillet som udgangspunkt fokusere mere på at fylde alle jobs lige meget ud, over at specialister placeres korrekt. Dette er noget udviklerne har lovet at arbejde på, og der er adskillige mods der hjælper lidt her.

En anden frustration er hver enkelt kuppel skal ses som sin egen by, nation – Du kan ikke bygge en kæmpe underholdningskuppel og forvente at de omkringliggende kuplers beboere tager Linje B derover for at feste. Haemimont har dog været ude efter udgivelsen og love at der nok skal komme mulighed for dette i form af pendlesystemer og lign.

At balancerede budgettet imellem en fornuftig "opsparing" til en nødsituation versus den umiddelbare "her og nu" fordel ved at udbygge kolonien er spændende og kan nemt udmønte i farlige beslutninger - specielt på de sværerede sværhedsgrader, hvor man virkeligt ikke har mange penge at kaste om sig. Spillet er mest spændende når noget går galt, og man skal være villig til at hopper ud over klippen og spille udenfor ens trygge begrænsninger for at få den fulde oplevelse - De gange hvor jeg har været øjeblikke fra at miste hele kupler af kolonister pga. dårligt planlagt rørlægning, eller en meteor der rammer lige det helt rigtige/forkerte sted, men i sidste øjeblik har fikset situationen har klart været nogle af de bedste øjeblikke - Spillet kan nemt blive ensformligt og en kende kedeligt, hvis man slår alting fra og bare spiller det som Sim City, for det er deri udfordringen lægger i spillet.

Surviving Mars får en ottestjernet medalje med på turen, for et frisk pust i ”Colony Management” genren, og med et tema der er meget relevant i disse moderne rumtider. Dog med den forventning om at de får indfriet de løfter de har givet indtil videre – Hvilket jeg dog ikke er bekymret for, da deres udgiver Paradox Interaktive plejer at holde godt fat i nakken på deres samarbejdspartnere.