AUTHOR : Nicolai H Frederiksen

PUBLISHED : 2018-04-09 08:28:05

Sword Art Online: Fatal Bullet

Med spillet Sword Art Online: Fatal Bullet, kan du opleve en original historie, hvor du som spiller, er hovedpersonen i Gun Gale Online verdenen. Her kan du blandt andet lave din egen avatar, og udforsk øde egne i et action-RPG med third-person shooting islæt.

Turen er kommet til endnu en spiltest på Tweak.dk. Denne gang bevæger vi os en tur forbi Sword Art Online: Fatal Bullet universet, som vi så første gang med deres Sword Art Online spil Hollow Realization spil.

Fra udgiverne af det første Sword Art Online spil Hollow Realization, kommer Bandai Namco med det nye Sword Art Online: Fatal Bullet. De har i denne omgang valgt at samarbejde med spilfirmaet Dimps, som har været med til at lave blandt andet Dragon Ball Xenoverse og Street Fighter V. Spillet er et spinoff af den tredje akt, fra den populære anime Sword Art Online. Metacritic har været ude og give spillet 66/100 sammen med IGN Entertainment, som har som har givet spillet 5.9/10.

Vi tester spillet med følgende system:

Motherboard: Gigabyte AB350-Gaming-CF

CPU: AMD Ryzen 7 1700

GPU: 8GB Nvidia GTX 1080

RAM: 16GB DDR4 3000MHz

Harddisk: Samsung 128GB SSD + Seagate 2TB HDD

Historie bag Sword Art Online: Fatal Bullet

Historien kører sammen med den faktiske historie fra selve serien. Vi er blevet inviteret af være barndomsven Kureha til at spille det Virtuelle Massive Multiplayer Online spil, Gun Gale Online, hvor hun hjælper dig med at komme i gang. Du bliver adskilt med hende i en dungeon, hvor du på mystisk vis finder en sjælden AI (kunstig intelligens) som du ender med at få tildelt. Her møder du også serien helt og heltinde, Kirito og Asuna, som du hurtigt bliver venner med. Sammen med dem bliver du introduceret til resten af holdet fra serien Sinon, Leafa, Klein og Lisbeth, for at nævne nogle af dem.

Rygterne spredes hurtigt omkring dit fund, hvor du kommer til at møde kendte spillere i spillet, veteraner som normalt ikke ville kigge i en nybegynders retning, samt finde ud af at den såkaldte ukronede dronning af spillet har samme AI som dig. Du begiver dig herefter ud i spillets verden, kun for at opdage at der er en spiller, der slår andre spillere ihjel, som så også dør i virkeligheden. Du tager så sammen med holdet, ud for at sætte en stopper for denne spiller.

Grafikken i Sword Art Online: Fatal Bullet

Man har virkelig været påpasselig med grafikken her. Det er valgt i en stil der holder sig meget tro til den anime den stammer fra. Våben, områder og fjender spiller meget godt sammen, så det ikke skiller sig ud fra hinanden. De forskellige karakterer man kan få til at hjælpe sig igennem spillet og sin egen karakter, står meget ud i forhold til resten. Det kan føles irriterende og være med til at ødelægge oplevelsen af spillet en smule. Begge dele virker godt, men det giver ikke helt den her fordybende følelse af at træde ind i spillet.



Spillet kører fantastisk på højeste settings, hvor den dog er begrænset til 60 FPS. Man kan slukke for vsync, men den er stadig låst til de 60 FPS. Så man skal helt ind i systemfilerne for at lade den få frit løb. Dog skal det siges at der ikke var noget screen tearing, dog var der nogle få steder hvor der forekom nogle framedrops, med stor sandsynlighed havde med hvordan man fik kameraet til at bevæge sig.

Interface, Loot og item interface

Ved første øjekast virker interfacet meget simpelt og ligetil. Du har minimums paneler med kort, stats, venneliste til NPC’er, samt en indstillings menu hvor du kan ændre din grafik eller keybindings osv. Designet er meget rent og holdt i de samme

farver hele vejen igennem, hvilket er værd at pointere.

Loot systemet er meget hvad man kender til fra andre MMO spil. Der er kasser rundt omkring i verdenen man kan finde. Fjender dropper items og materialer til opgraderinger, alt efter hvor høj en drop chance man har. En af de ting der også kan droppe, er uidentificerede items eller våben. Dem kan man få identificeret ved at gå til Agil, en af gruppens sælgere. Ud af det kan du få alt fra dårligste til bedste kvalitet.

Du kan også få opgraderet dine items, eller lægge stats fra et våben til et andet, ved at gå til Lisbeth. Lisbeth kan modificere dine våben til det du gerne vil have, så længe du har materialerne til det eller andre stats fra andre våben, som du kan bruge. Der er mange stats at vælge imellem, så det gælder om at have flere våben til forskellige fjender og forskellige encounters.

Selve interfacet hvor du vælger udstyr og våben er meget begrænset. Der er ikke samme muligheder som der er i andre RPG eller JRPG for den sags skyld. Du har 2 våben du kan skifte imellem til hver en tid, ude i verdenen. Sammen med det har du 2 items du kan vælge imellem som giver dig defensive stats. Til sidst har du et enkelt slot til en såkaldt “garderobe”, hvor du kan ændre tøjet på din karakter.

Combat

Combat i spillet er centreret meget omkring gun and run. Du spiller i tredje-person, sammen med 3 andre NPCer. Fjender spawner ofte, så man løber ikke tør for action nogensinde. Du har dog mange forskellige indgangsvinkler til hvordan du alternativt kan spille blandt andet snipe individuelle fjender, bruge missiler på større grupper af fjender og endda muligheden for at bruge lyssværd og vælge nærkamp med dem. Du har også et panel hvor du kan skifte mellem dine evner også dit udstyr. Det er 4 slots i dem begge, hvor man selv kan bestemme hvad man vil have hvor.

Og alt efter om man har åbnet op for det eller om man har købt det endnu. 2 ting der er værd at nævn. Den ene er at du som spiller selv kan bestemme hvilke evner du vil have samt, hvilket udstyr du vil have. Du er ikke låst til en class eller et spec som man kender det fra andre RPGs. Du kan vælge at være en på fronten og spille med helbredende skud, eller du kan spille medic med mulighed evnen til at gøre mere skade.

Det er meget op til hvad man selv føler hvad man får brug for, og hvordan man selv vil have spillet skal spilles. Den anden er Bullet Circle. Siden der er så meget action der kører hele tiden når du er ude i verdenen, så har de implementeret seriens aim assist. Dette gør dig i stand til at skyde imens du løber og undviger stor angreb. Det betyder dog ikke at du vil ramme hovedet, men at du vil ramme kroppen afhængig af hvor dit faktiske sigte er. Det gør dig også i stand til at se hvor modstanderne sigter og vil skyde, så man kan nå at komme bag dækning eller rulle sig ud af skudlinjen i sidste øjeblik.





Co-op og AI hjælpere

Man har mulighed for at spille med venner eller andre der har også har spillet. Du kan gruppe op med 3 andre personer som hver kan have en enkelt AI med sig ind. Så i alt bliver man 4 personer med en assistent hver.



AIs er ligesom din karakter og kan tilpasses på samme måde. Dette kan åbne op for at have en flanker med sig, eller healer som bakker dig op imens du løber imod den visse død.

Når du grupper op kan du ved siden af missionen gå på farming missioner for at samle ressourcer, skaffe nye våben, eller tage i de ekstra dungeons der er lavet specifikt til grupper for at give dem en ekstra udfordring.

Pris:

Sword Art Online: Fatal Bullet og mange andre action/rpg spil. Spillet kan købes via Playgames.dk til 339 kr.



Når man køber spillet ved PlayGames, får man leveret en produktnøgle, så man kan downloade spillet og komme i gang med det samme.





Konklusion

Selvom dette er et skydespil, minder meget om serien, så er det nok bedre at man spiller med venner, hvilket det også lægger meget op til. Verdenen er meget stor, og man kan godt komme til at tage sig selv i at finde det lidt kedeligt, ud fra det repetitive gameplay.



Spillet har fået en PG rating på 12. Dette munder ud i at der ingen blod er og at døde fjender forsvinder efter få sekunder af at de er døde.

Dette har været noget af en rollercoaster af følelser for mig. Jeg er personligt kæmpe fan af serien, og har virkelig set frem til denne titel. Spillet starter godt ud og forklarer rigtigt godt hvordan mechanics fungerer, men efter det begyndte det så at gå ned at bakke. Der er rigtig mange samtaler og interaktion med andre npcer, men jeg følte virkelig at det var meget tyndt det de byggede hele historien på, for at få den til at passe sammen med seriens originale plot. Jeg forstår godt det skal flettes sammen, men der er desværre bare så mange ligegyldige samtaler mellem hinanden, da det bare ender med at blive irriterende.



Da jeg endelig kom ud og fik lov til at se verdenen og skyde fjender var det fedt. Måden man bevægede sig på, og måden man skød på føltes ligesom hvad man så i serien. Efter 4-5 timer endte det så. Jeg fik en følelse af at det repetitive ikke var sjovt mere. Det føltes ikke som om man skulle gøre noget specielt for at få bosser ned, eller at man skulle tænke ud af boksen når man mødte nye fjender. Hvis man ikke havde nok skade, så var det tilbage finde nye våben, opgradere også ud igen. Det endte med at blive meget slavisk, og ikke særlig interessant. Da der så kom noget mere historie, fik jeg endelig det kick det skulle til for at jeg kunne fortsætte. Men også det holdte kun i et par timer før jeg endte med at finde det kedeligt igen.

Jeg fik aldrig prøvet at spille det co-op, men jeg kan helt klart forestille mig, at det er et spil man køber for at spille med nogle venner. Der er så meget man kan snakke om omkring det spil. Fordi det har nogle gode værdier når det kommer til co-op. Det er helt sikkert det som det er lavet til, og noget man skulle have promoveret en lille smule mere med.

Hvis jeg skal tage noget fra det spil her, så er det at jeg fik da prøvet min reaktionsevne af. Fjenderne kan være meget hurtige til at skyde, så man når måske slet ikke i sikkerhed. Samt kun at se efter de nødvendige ting i det armageddon af en krigszone man har skabt.

Jeg vil give spillet 4 ud af 10, efter hvad jeg har skrevet ovenover. Det er synd at en succesfuld serie ikke har kunne få det lagt over i et spil, og gøre det lige så spændende.