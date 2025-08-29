Battlefield 6 PC detaljer afsløret

Electronic Arts og Battlefield Studios har løftet sløret for detaljerne omkring det kommende Battlefield 6 til PC. Det bliver kaldt den ultimative all-out krigs oplevelse på PC. Planen er at levere den mest avancerede PC-oplevelse i seriens historie ved at tilbyde det bredeste udvalg af funktioner og tilpasningsmuligheder nogensinde.

Som PC gamer er det rigtigt lækkert at se en udvikler der har stort fokus på at deres spil får muligheden for at udnytte de mange muligheder som kraftige PC gaming systemer giver. I rigtigt mange tilfælde er der et primært fokus på konsol gaming og PC kommer i anden række.

Det lader dog ikke til at være tilfælde med Battlefield 6 som vi kan se med de muligheder som PC versionen giver os.





4K-grafik + ubegrænset framerate

4K-grafik med ubegrænsede framerates leverer en af de mest flydende og højtydende First-Person Shooter-oplevelser på markedet.

600+ tilpasningsmuligheder på PC

Et omfattende udvalg af grafiske- og performanceindstillinger.

Inkluderer:

HDR

HUD, HUD-skalering, HUD-ikoner & sigtekorn

Kameraindstillinger

Controllere, controller-skemaer, inputenheder, haptisk feedback

Streamer-tilstand & inkognitotilstand

Ultrawide-monitor support

Fang enhver fjendtlig flankering med fuldt udsyn over slagmarken – nu med understøttelse af ultrabrede skærme.

Javelin Anticheat

Javelin er bygget helt fra bunden af et team af erfarne ingeniører og analytikere, der fokuserer på at undersøge snydeproblemer for hvert enkelt spil under EA’s paraply og designe unikke funktioner til at løse dem. Javelin er allerede en del af andre Battlefield-titler, herunder Battlefield Labs, og vil blive integreret i Battlefield 6, når spillet lanceres.

Understøttelse af Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 og AMD FSR 4

Disse PC-funktioner vil være tilgængelige sammen med den innovative Portal-mode — en massiv sandbox, hvor både skabere og spillere kan presse Battlefield til det yderste og få hidtil uset kontrol over spiluniverset ved at flytte, skalere og duplikere objekter.

Læs den fulde blog som PC versionen her.