Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: Demo

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4-demoen bringer to skateklassikere tilbage i opdateret form – og det føles både nostalgisk og friskt. Med forbedret grafik, glatte animationer og velkendt, flydende gameplay er demoen en lovende forsmag på den fulde pakke. Klassiske baner, ikoniske tricks og den velbalancerede blanding af THPS3’s mål og THPS4’s åbne struktur giver et solidt indtryk. Det er tydeligt, at denne genudgivelse er lavet med respekt for originalerne – og det lover godt for fans af serien. Demoen er kort, men nok til at vække både minder og forventninger.

23 jun. 2025 kl. 07:19 Af Berger

Normalt ville vi hurtigt gå igennem specifikationskravene. Men det har ikke været muligt at finde. Hverken på hjemmesiden eller steam siden for spillet.

Gennemgang

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 trækker på en rig arv. Oprindeligt udgivet i henholdsvis 2001 og 2002, var begge spil med til at definere skateboarding-genren i en tid, hvor ekstrem sport for alvor havde fået tag i både unge og gamingkulturen. Med deres karakteristiske baner, ikoniske soundtrack og flydende trick-system satte de standarden for, hvordan skateboarding skulle føles i spilform.

Denne nye version er et remake – men ikke blot en grafisk opdatering. Der er tale om en genfortolkning med moderne teknologi i ryggen, hvor der samtidig forsøges at bevare det originale flow og gameplay. Demoen giver os dog kun en meget begrænset smagsprøve på, hvad det færdige spil kan ende med at tilbyde.

Demoen indeholder kun to baner: den industrielle Foundry fra THPS3 og den åbne College fra THPS4. Begge baner er gengivet med imponerende detaljer og moderne grafik, der uden tvivl matcher nutidens visuelle standarder. Belysning, teksturer og animationer er markant forbedrede, og det føles virkelig som at se en barndomsfavorit i HD for første gang.

Desværre stopper glæden også lidt der. Udover de to baner er der stort set intet andet indhold i demoen. Ingen game modes, ingen progression, ingen opgraderinger eller mulighed for at udforske spillets bredde. Det betyder, at selvom de første sessions vækker nostalgi og entusiasme, så forsvinder spændingen hurtigt. Når man har grindet og ollie’et igennem de samme miljøer nogle gange, begynder det at føles tomt og gentagende.

Der mangler ganske enkelt en teaser for, hvad det endelige spil vil bringe. Spørgsmål som: Kommer der story mode? Online multiplayer? Ny musik? Flere skatere? – forbliver ubesvarede i denne demo. Og det er ærgerligt, for potentialet er tydeligt. Hvis de formår at kombinere THPS3’s målbaserede struktur med THPS4’s mere åbne tilgang og samtidig tilføje moderne spilelementer som progression og udfordringer, kan dette blive en værdig opdatering.

Min personlige oplevelse er derfor todelt: På den ene side er det fantastisk at se og føle den tekniske forbedring og gensynet med banerne. På den anden side efterlader demoen en tomhed, fordi den ikke rigtig tør vise, hvad der venter. Det bliver en pæn, men overfladisk forsmag, som hurtigt mister gnisten.





Pris

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 kan anskaffes til €50 på Steam, som er svarende til 373,- DKK. Hvilket er svarende til andre nye spil, når de udkommer.

Konklusion

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 står på skuldrene af to spil, der formede en hel generation af gamere og skaterfans. Med den nye demo bliver vi inviteret indenfor til en grafisk genoplivning, der uden tvivl formår at imponere visuelt. Foundry og College er gengivet med stor respekt for originalerne, og man mærker straks, hvor meget den tekniske opdatering betyder: lyset spiller flot i hjørnerne, teksturerne er skarpe, og animationerne er smidige og moderne.

Gameplayet bevarer heldigvis det, der gjorde originalerne så ikoniske. Det er stadig sjovt og tilfredsstillende at kæde tricks sammen i flydende combos, og kontrollen føles både velkendt og intuitiv. Hvis du tidligere har brugt timer på rails og halfpipes, vil du straks føle dig hjemme.

Men netop fordi grundspillet føles så solidt, bliver demoens største svaghed mere tydelig: indholdet er alt for tyndt. Med kun to tilgængelige baner og ingen game modes, progression eller nye funktioner, føles demoen mere som en visuel showcase end en egentlig spiloplevelse. Og det er et problem – for selvom gensynet er rart, er det hurtigt overstået. Når man har været igennem de to baner nogle gange, er der simpelthen ikke mere at komme efter. Det hele bliver ensformigt, og man begynder at mangle motivation til endnu en tur.

Der er heller ingen antydning af, hvad det fulde spil kommer til at indeholde. Vil der være nye skatere? En historiedel? Online-muligheder? Flere udfordringer? Vi ved det ikke – og demoen gør intet for at løfte sløret. Det gør det svært som spiller at blive investeret i, hvad der er på vej, og det er en skam, når nu potentialet faktisk er stort.

Prisen på €50 (ca. 373 DKK) matcher andre nye spil på markedet, men det gør også forventningerne højere. Hvis det færdige spil leverer på dybde, variation og nyt indhold, kan det vise sig at være pengene værd. Men ud fra demoen alene er det svært at retfærdiggøre prisen, medmindre du er hardcore fan og bare vil genopleve følelsen – i en pænere indpakning.

Alt i alt er demoen et flot og teknisk imponerende gensyn, men den er også en flad og indholdsfattig oplevelse. Den mangler sjæl, overraskelser og frem for alt retning. Hvilket gør vi ender med en score på 7 ud af 10. Det bringer gode minder frem, men vi bliver efterladt i det ukendte, om det bare vil være et spil med fornyet grafik, uden mere indhold end det originale.

Fordele

Opdateret grafik

Nostalgisk gensyn

Flydende gameplay

Ulemper

Begrænset indhold

Manglende teaser for det fulde spil

Gentagelsesfølelse

Ingen nye overraskelser

Score: 7