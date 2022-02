Quest 2 fra Meta er nu det foretrukne VR-headset blandt Steams brugere.

Quest 2 VR-headsettet fra Meta er nu det mest populære VR-headset på Steam platformen ifølge deres seneste hardware-undersøgelse.

8 feb. 2022 kl. 16:00

Steam hardware-undersøgelse.

Den seneste Steam hardware-undersøgelse viser at Meta’s VR-headset Quest 2, solgte usædvanligt godt i løbet af feriesæsonen i slutningen af 2021. Dataene fra undersøgelsen tyder på at Metas populære gaming-headset solgte godt i løbet af ferie- og udsalgsperioden, med udsigt til en skarp stigning i markedsandelen for januar måned.

Undersøgelsen viser også at VR-headsettet er det foretrukne VR-headset for 46% af de adspurgte brugere, hvilket placere headsettet over det næsthøjeste VR-headset Valve Index, med en andel på kun 14%. Headsettets markedsandel er steget lidt over 6% fra december 2021, hvilket yderligere viser produktets popularitet i VR-samfundet.

Valves hardwareundersøgelser på Steam platformen er ikke 100% nøjagtige, når det gælder reflektering af markedsværdi. Tallene giver dog et generelt billede af populariteten, der ofte reflekterer tal som ligger tæt på de officielle salgstal.





Quest 2 VR-Headset fra Meta.

Meta Quest 2 (tidligere kendt som Oculus Quest 2) er et virtual reality-headset skabt af Facebook Technologies, som i dag udgør en afdeling af Meta koncernen. Headsettet er efterfølgeren til virksomhedens tidligere VR-headset, Oculus Quest.

Quest 2 VR-headsettet blev officielt afsløret den 16. september 2020 under Facebook's Connect 7 konference, og prisen for headsettet ligger på tidspunktet for denne artikel på ca. 2.000 kr.

For Meta koncernen er værdien og resultatet af Quest 2 VR-headsettet, et forsøg på udvidelse og innovation. Virksomheden ønsker at bevæge sig mod deres fremtidige vision for meta-universet, og på nuværende tidspunkt har de ingen forventninger til at produktet ender i hænderne på den gennemsnitlige PC gamer.





Årsag til den stigende popularitet.

Den stigende popularitet af Quest 2 skyldes formentlig også produktets tilgængelighed i corona-perioden, hvor mange andre forhandlere af VR-produkter har meldt om problemer med levering af deres produkter, grundet den globale mangel på halvledere og computerchips.

Meta og deres partnere har stået stærkt i forhold til deres konkurrenter, idet de deres forsyningskæde ikke har været så hårdt af corona-pandemien. Derudover anser en stor del af brugerne headsettet, som et billigere alternativ til produkter med lignende specifikationer.





Steam statistikker.

I dag ligger det samlede antal af Steam brugere som bruger VR-headsets kun på 2,14% men i øjeblikket ser platformen en stigning i forbruget på 0,21% per måned, som er den højeste stigning nogensinde.

Steam har dog et sted mellem 20-30 millioner daglige brugere, så selvom der er tiltag for interressen i VR-produkter, er der er lang vej igen, før et VR-headset kan betragtes som “mainstream” på platformen.