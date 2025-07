Secretlab Magnus Pro XL

Vi kan snart få “gaming” udgaver af de meste. Med møbler startede det med gamingstole, men nu er gamingborde også mere og mere udbredt. I dagens test tager vi et kig på et stort en af slagsen fra Secretlab, som med deres Magnus Pro XL har pakket mange features ind i et bord, som sigter efter det kræsne gaming segment.

14 jul. 2025 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Præcis Elektrisk Højdejustering

3 Brugerdefinerede Højdeforudindstillinger

Verdens første fuldt integrerede strømforsyningssøjle

Højdejustering: 650mm — 1250mm

Max Vægt: 150 kg

Bordlængde: 1770mm

Borddybde: 800mm

Kabelstyringsbakke i fuld længde

Eksklusivt Bordtilbehør Og Tilføjelser

Yderst Holdbar Stålramme

Brugervenligt Indbygget Kontrolpanel

Secretlab sælger også deres non Pro version af Magnus bordet, som er uden motoriseret højdejustering, men med mange af de samme features. Magnus Pro fås også i to størrelser og i enten sort eller hvid. Vi har haft besøg af Magnus Pro XL bordet i sort.





En tur rundt om Secretlab Magnus Pro XL

Når man bestiller Magnus Pro XL via Secretlabs EU hjemmeside, bliver man mødt af en konfigurator. Her kan man først vælge om man vil have den almindelige, eller den større XL version. Herefter vælger man farven, enten sort eller hvid.

Næste trin er valg af, hvilket underlag man vil have på sin bordplade. Selve bordet er lavet med en ståloverflade, og man kan vælge mellem et udvalg af underlag, som magnetisk holdes fast på bordet i fuld længde. Her er der fire forskellige Secretlab signatur muligheder, to Esport versioner og endeligt er der et udvalg af Special Editions, med ting som Warhammer 40.000, Batman eller Lamborgini.

Herfra har man mulighed for at vælge ekstra tilbehør som kabelstyring, monteringsbeslag til skærm(e) eller andet tilbehør som RGB belysning, PC holder og lign.

Samlet set er der et ret bredt udvalg af tilbehør, fx med mulighed for montering af op til fire skærme, laptop holdere og meget andet. Det er altså muligt at konfigurere bord og tilbehør, som man ønsker det. Alt sammen for en merpris naturligvis.

Jeg synes det er lækkert at se Secretlab har udviklet et helt økosystem med masser af muligheder. Det er også rart at se, at de ikke som standard har inkluderet ting som RGB lys, men det er noget man skal vælge til. Det betyder, at man selv bestemmer om man går all in på gaming udtrykket, eller om man vil have det mere afdæmpet.

I vores tilfælde var sættet til test et Magnus Pro XL bord med en Black Signature top, holder til en enkelt skærm og et Cable Management Kit XL.

Det betød, at der fra Secretlab landede i alt fire kasser til sættet. Det er en stor og ikke mindst tung forsendelse, så man skal helt klart være mere end en til at tage imod og flytte når det lander.

De to af kasserne er bord+ben mens de andre var tilbehøret. Alene kassen med bordpladen uden ben vejede 60 kg. Her kan man tydeligt mærke stålkonstruktionen gør sig gældende med det samme.

Når man har fået overstået dagens styrketræning ved at flytte tingene ind, skal der naturligvis samles lidt før man er klar til at bruge bordet.

Secretlab har dog gjort den proces let og ligetil, med en god guide og alt det tilbehør man har brug for. Selve processen er ikke specielt kompliceret, og der er ret få dele der skal samles. Det mest besværlige er, at både bordplade og ben er ret tunge.

Tilslutningen af strøm til de to kraftige motorer i benene sker via tydelig mærkede stik.

Det tog mig omkring 40 minutter at samle Magnus Pro XL bordet og var klar til at tilslutte strømmen. Her har Secretlab lavet en lille genistreg og placeret strømstikket i bunden af det venstre bordben. Det betyder, at man let kan tilslutte strømmen uden at skulle have en kabel hængende under bordet.

Endnu mere genialt er, at man via samme stik også får et stik placeret i kabelbakken under bordet. På den måde kan du tilslutte din forlængerledning til alt hvad du ellers har brug for direkte i kabelbakken, og kun have et enkelt kabel der skal trækkes til bordet.

Magnus Pro XL er, som navnet antyder, det største bord som Secretlab laver og måler 1770mm x 800mm. Pro delen af navnet angiver at bordet kommer med en motoriseret højdeindstilling. Magnus Pro XL kan justeres i højden fra 650mm til 1250mm.

Kontrollen sker via et lille betjeningspanel på fronten af bordet i højre side. Her kan du manuelt indstille højden. Det er også muligt at gemme tre faste indstillinger, som man med et enkelt klik kan skifte imellem.

Secretlab angiver, at Magnus Pro XL kan klare op til 150 kg. Helt så meget vægt har jeg ikke testet det med, men efter at have fået skærm, laptop og tilbehør på plads på bordet, sprang jeg selv op og tilføjede mine 86 kg. Det klarede motorerne uden de mindste problemer at køre op og ned.

Selve bordpladen er lavet af stål, og det føles sammen med de super solide ben, som kvalitet hele vejen igennem, og er også medvirkende til den samlede vægt på bordet.

Når man bestiller bordet vælger man som sagt også et bordunderlag, som vil dække hele bordpladen. I vores tilfælde var et Secretlab Signatur versionen, som bare hedder “Black”. Det er et sort faux læder underlag med en magnetisk bagside, som bare skal rulles på borpladen.

Det giver et behageligt og smukt finish på bordet, og da man kan købe andre underlag vil man løbende kunne skifte stilen på bordet, hvis man vil.

Den integrerede kabelbakke løber i bordets fulde længde på bagsiden, med det integrerede stik i den venstre side. Bakken er stor og rummelig og giver god plads til både forlængerledninger og strømadaptere til ting som laptops, skærme osv, uden at det bliver alt for klemt.

Den bagerste del af bordet er lavet, så man kan vippe det op, og let få adgang til kablerne i kabelbakken nedenunder. Det betyder også, at kablerne føres op til bordet i et lille mellemrum, mellem den forreste og bagerste del af bordet.

Det er med til, at man ikke ender med at have kabler hængende ned bagved og ind under bordet. Hvis man har bordet stående et sted, hvor det ikke står op af en væg, som i mit tilfælde, er det med til at give en et meget ryddeligt look, selv på bagsiden af bordet.

Som jeg var inde på i starten, så fulgte der også en skærmholder samt et Cable Management Kit XL med til vores test bord.

Skærmholderen er lavet til en enkelt skærm, men Secretlab laver også til multi monitor setups, hvis man har behov for det.

Monteringen af skærmholderen var super let. Den består af et par dele, som kan samles uden behov for værktøj og derefter monteres på bordet med en skrueklemme. Den er lavet så den passer fint ind i mellemrummet, hvor kablerne også kan føres op til bordet.

Det følger et VESA 75/100 beslag med, sammen med alt hvad man skal bruge til monteringen. VESA beslaget er lavet så det kan skrues på bagsiden af din skærm, og herefter bare skal glides på plads i holderen.

Det er muligt via et par skruer at tilpasse, hvor stramt armene på holderen skal være, så det er tilpasset vægten på din skærm. Det betyder, at det er let at få det til at passe, så man let kan justere højden på skærmen.

For at opretholde den gode kabelstyring er der også mulighed for at skjule dine kabler til skærmen i armene på holderen, så den rene og ryddelige stil kan opretholdes.

Helt i samme tråd er Cable Management Kit XL, som giver endnu flere muligheder for at holde styr på dine kabler.

Sættet indeholder ni magnetiske kabelankre, to større kabelkapper og endeligt 20 velcrobånd. Da både ben, bordplade og beslag er lavet af stål, så kan alle de magnetiske dele bruges stort set alle steder, til at guide eller fastbinde et kabel.

Hvis man bruger tastatur og mus med kabel, kan det fx være en let måde at holde styr på kablerne. I mit tilfælde brugte jeg kabelankrene til at sørge for at jeg altid havde let adgang til et USB-C kabel til opladning af mine trådløse enheder, og til at guide USB-C kablet mellem min laptop og den USB Dock den er forbundet til, når jeg bruger den ved skrivebordet.

De større kabelkapper kan bruges på bordbenene, hvis man skulle have brug for at trække ekstra kabler til fx LAN op til bordet.





Test

Jeg har haft Secetlab Magnus Pro XL stående på kontoret i omkring en måned nu. Jeg har oplevet det som en solid opgradering til mit normale hæve/sænkebord. Byggekvaliteten og materialerne betyder, at det er et super robust bord.

Jeg bruger meget ofte bordet i en hævet indstilling, så jeg kan stå op i løbet af arbejdsdagen. I den indstilling oplevede jeg ofte, at mit normale bord kunne svinge eller ryste lidt, da det grundet lettere materialer ikke var så stabilt.

Det har jeg ikke oplevet med Magnus Pro XL, der står fast og solidt plantet på gulvet i både høj og lav indstilling.

Jeg har gemt to indstillinger, så jeg let kan skifte mellem siddende og stående. De to kraftige motorer klarer støjsvagt og hurtigt skiftet.

Som en der går ret meget op i kabelstyring og et ryddeligt skrivebord, har det været en fornøjelse at have besøg af Magnus Pro XL. Bordet gør det super let at holde styr på kablerne, uden at skulle bruge en masse tid med strips eller lign.

Den store kabelbakke har uden problemer haft god plads til alle de kabler, jeg har brug for til mit setup. Adgangen til dem er samtidig let og ligetil via vippefunktionen bagerst på bordet.

Design og finish på bordet er i top og underlaget der dækker hele bordpladen skaber et lækkert sammenhængende look på bordet.

Jeg oplevede dog desværre, at overfladen på Signature Black underlaget gav lidt problemer med tracking på den ASUS ROG mus, som jeg normalt bruger. Det betød, at jeg blev nødt til at skifte til en anden mus, mens jeg brugte Magnus Pro XL bordet. Et musemåtte oven på underlaget ville have ødelagt det gennemførte look, og ville ikke være optimalt i min bog.

Bortset fra den udfordring har jeg dog ikke haft andet end gode oplevelser med Magnus Pro XL bordet, som har været en fornøjelse at bruge under testen.





Pris:

Magnus Pro XL er et stort bord som er fyldt med features og dyre materialer og det afspejler sig naturligvis også i prisen. Magnus Pro XL i den konfiguration som vi har haft på besøg til test sammen med tilbehøret, lander med en samlet pris på 9260 kroner direkte fra Secretlabs EU hjemmeside med forsendelse fra Polen.

Bordet uden tilbehør lander med en pris på lige over 7500 kroner.

Uanset hvordan man vender og drejer det er det mange penge for et bord og en god tand over de fleste andre “normale” hæve/sænkeborde jeg har kunne finde priser på.

Tager man højde for de solide materialer og den ekstra funktionalitet til kabelstyring osv så lander prisen måske lidt mere fornuftigt omend stadig til den dyre side.

Andre lign borde med stålkonstruktion der kan klare stor vægt fra fx Liftor ligger med priser omkring 8500 kroner med en skærmholder.





Konklusion:

Secretlab har med Magnus Pro XL lavet et gennemført og solidt bord med features og byggekvalitet som jeg ikke har oplevet på noget andet bord jeg har set. De har samtidigt bygget et økosystem op omkring bordet med tilbehør, som gør det til et endnu mere tiltalende og fleksibelt bud på et kvalitetesskrivebord.

De eneste klagepunkter jeg har efter min tid med Magnus Pro XL er prisen og så problemerne med tracking på min oprindelige mus på overfladen til “Black” underlaget som var med til bordet.

Omkring 7500 kroner for et skrivebord ER mange penge og en god del mere end selv andre hæve/sænkeborde af god kvalitet.

Om man finder værdi nok i et bord som Magnus Pro XL er i sidste ende en personlig sag. Jeg vil dog sige at jeg endnu ikke har oplevet et så gennemført og lækkert et bord med mulighed for kabelstyring som få andre.

Prisen er dog lidt svær for mig at sluge på trods af alle de gode ting.

Lukker jeg øjnene en smule for prisen så er Secretlab Magnus Pro XL bordet helt klart det bedst udførte og mest stabile hæve/sænkebord jeg har prøvet til dato og Secretlab har en imponerende samling af tilbehør og tilvalg som betyder at man kan få et bord lige efter sin egen smag.

Alt sammen så længe man har budgettet til det for det er ikke en billig fornøjelse.

Prisen er høj men jeg har ikke kunne finde alternativer med den samme featureliste som Secretlab tilbyder med Magnus Pro XL. Jeg har set elementer af det andre steder men Secretlab har taget det og skruet op på max.

Resultatet er et lækkert og gennemført bord som man kan tilpasse på mange måder og som med stil gør kabelstyring til en leg. Det er dog dyrt og derfor et produkt til de helt kræsne brugere med overskud i budgettet.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Enthusiast Only Award for et vildt gennemført bord.





Fordele:

Gennemført byggekvalitet

Kvalitetsmaterialer

Stærk motor

Mulighed for masser af ekstra tilbehør





Ulemper: