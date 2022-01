Hvilken streamingtjeneste skal jeg vælge?

Der er efterhånden rigtig mange af dem. De har kæmpe indholdskataloger, og det kan være svært at finde ud af, hvilke man skal prioritere at abonnere på, da man måske hverken har tid eller råd til at have dem alle.

18 jan. 2022 kl. 14:15 Annoncørbetalt indhold Af Bazoom DEL:

Derfor kan det være en god ide at vælge de to Bedste streamingtjenester for dig, så du er sikker på at få det, du gerne vil.

Det kan dog være svært at vide, hvad de forskellige streamingtjenester har og står for. Derfor har vi lavet et lille overblik over nogle af de tjenester, som vi mener, der kan være mulige kandidater til dit streamingkatalog.

Hvis du er til det udenlandske

Vi vil særligt fremhæve to tjenester, hvis du er til udenlandsk indhold - HBO og Netflix.



HBO er kendt for at have kvalitetsindhold. Deres katalog er ikke særlig bredt, og du skal derfor ikke vælge den, hvis du skal have mange muligheder - det er kvalitet frem for kvantitet. Vi kan ikke komme udenom, at det er denne streamingtjeneste, der har Game of Thrones, som er en ‘must watch’, hvis du ikke har gjort det endnu.

Netflix derimod har et større og bredere indholdskatalog. Der er rigtigt mange titler at vælge imellem, og det er derfor en tjeneste, du skal vælge, hvis du gerne vil have mange muligheder. Dette kan dog også blive en hæmsko nogle gange. Vi har haft oplevelsen af, at der nogle gange er så mange muligheder, at det bliver svært at overskue. Hvilket kan ende ud i, at man slet ikke får taget en beslutning til stor frustration.

De danske muligheder

I forhold til det danske indhold er der naturligvis to store aktører - TV 2 Play og DRTV.

DRTV er en ‘gratis’ tjeneste, da du betaler den gennem licens (snart skat). Derfor er der altså ikke abonnementsbetaling, og du kan bruge den til fri afbenyttelser. Du skal bruge DRTV, hvis du er til dansk kultur og måske nogle af de lidt ‘finere’ programmer.

TV 2 Play er for dig, som er til det lidt bredere danske indhold. Ikke nok med det så har TV 2 oprustet tjenesten gennem udenlandske samarbejder, og derfor kan du også finde en del udenlandsk indhold derinde nu. Faktisk kan TV 2 Play tilbyde dig det bedste fra begge verdener.

Vi håber, at du kan bruge dette lille overblik. Vi er godt klar over, at det kan være forvirrende og uoverskueligt. Derfor skal du også altid huske på, at du altid har mulighed for at afmelde dit abonnement, hvis tjenesten ikke er noget for dig. Med andre ord så kan du altid prøve en tjeneste af i en måned eller to.