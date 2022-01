Print i den bedste kvalitet med printerpatroner til HP printere

Uanset om din virksomhed anvender print til sine produkter, eller blot anvender print til daglige gøremål og møder, så er ordentlig kvalitetsprint vigtigt for en virksomhed. Uden en ordentlig printer bliver print hurtigt uprofessionelle at se på, samt give et dårligt indtryk til potentielle samarbejdspartnere. Selvom det kan virke som en mindre ting at overveje, så bør du sikre din virksomheds printer evner med de rette printere. HP printere er printere af højeste kvalitet, som kan sikre din virksomhed gode print i mange år. Men hemmeligheden bag disse flotte print er valget af de rette printerpatroner. Når du køber originale HP printerpatroner sikrer du print i den bedste kvalitet, så din virksomhed er garanteret flotte print konstant.

19 jan. 2022

Originalitet kan ses og mærkes

Når du benytter originale HP printerpatroner, så anvender du højteknologisk forbrugsstoffer. Disse indeholder præcis den blæk og toner, som gør din HP printer til den bedste printer på markedet. Derfor er det vigtigt at købe originale hp printerpatroner. Du vil kunne forskel på de dybe farver og den flotte sorte i høj kvalitet, som kun originale patroner kan give. Derudover sikrer du også driftssikkerheden for dine printere, så hverken dig eller dine medarbejdere pludselig står uden blæk eller toner.





HP printerpatroner er også en god investering for din virksomhed. Du får nemlig meget for pengene, da disse printerpatroner har mange prints i sig. Dermed er du og dine medarbejdere garanteret mange print, uden at i skal bekymre jer om at skifte printerpatron hele tiden. Din virksomhed investerer også i den bedste kvalitet, så alle print i virksomheden ser professionelle ud med flotte farver og toner. Investeringen garanterer jer også driftssikkerhed, så jeres printere i virksomheden konstant fungerer optimalt.





En investering i HP printerpatroner er også en investering i en miljøvenlig løsning til din virksomhed. Alle originale HP blæk- og tonerpatroner kan returneres og bliver herefter kombineret med genbrugsmaterialer fra indsamlede plastikflasker, til at fremstille nye HP patroner. Dette kan måske virke som en lille detalje, men dette initiativ har bevirket, at 5000 traktor anhænger læs plastik ikke er gået til spilde i havet eller på lossepladser. Dermed vil din virksomhed blive en del af dette initiativ, og din virksomhed har dermed taget ét skridt mod en grønnere profil. Det er både nemt og gratis at returnere HP printerpatroner.

Automatisk aftale og god service

Du kan hos Atea indgå i en automatisk tonerbestillings aftale, hvor din virksomhed automatisk får bestilt og fremsendt nye printerpatroner ved behov. Ved at installere en software på virksomheden computer vil nye patroner automatisk blive bestilt efter behov, så hverken dig eller dine medarbejdere skal gå og huske på at få bestilt nye patroner. Dermed sikres din virksomhed altid fungerende printere, som kan printe i højeste kvalitet.





Inde på hjemmesiden kan du tage kontakt til Atea til en uforpligtende snak om din virksomheds mulighed for en automatisk aftale. Her kan du høre mere om dine muligheder, og sammen kan i finde en løsning, som passer til din virksomheds behov.