Online slots: Risiko-vs-gevinst rate

Hvad er egentlig grunden til, at så mange mennesker tager chancen og spiller for deres surt tjente penge, og er der reelt set gevinster at hente? Det dykker vi ned i her i artiklen, hvor vi kigger på hvor stor en risiko der er i forhold til gevinster, når man spiller på online slot maskiner.

18 jan. 2022 kl. 14:20 Annoncørbetalt indhold Af Bazoom DEL:

En af de første ting vi bør kigge på, når vi vil finde ud af om forholdet mellem risiko og gevinst er gunstigt, er spillets volatilitet og spillets RTP. Der har været meget snak i krogene gennem tiden om RTP, som står for Return To Player, var ægte og om man kunne stole på det.





De casinoer, der er på den danske Spillemyndigheds liste over godkendte og licenserede casinoer, er underlagt regelmæssige tjek af spillene på deres sider, og der er spillenes RTP en af de ting der bliver undersøgt og holdt nøje opsyn med.

Hvad er RTP og volatilitet?

Men så skal vi måske også lige forklare hvad der menes med RTP og volatilitet. RTP er et tal, der indikerer hvor meget en spiller i teorien kan få tilbage på ethvert spin. For hver krone du spiller for, kan man eksempelvis regne med at få 0,95 kr tilbage - I teorien! Det er en statistik, der laves over en lang periode med test af spillet. Det vil sige jo højere RTP, jo bedre er spillemaskinen.





Når man taler om et spils volatilitet, et udtryk der også bruges om aktier, så er det volatiliteten der bestemmer hvordan gevinsterne fordeles. Der kan enten være mange små gevinster som optræder ofte, eller større gevinster som optræder mere sjældent. Dette er også kaldet udsving i gevinstudbetalingerne. Små gevinster der udløses ofte, betyder at spillet har en lav volatilitet. Store gevinster der udløses sjældnere, betyder at spillet har en høj volatilitet.

Et par eksempler

Fat Rabbit fra Push Gaming er et eksempel på et spil med en medium volatilitet, hvor der veksles mellem større og mindre gevinster med et jævnt mellemrum. I Fat Rabbit kan man spille med en forholdsvis lav minimumsindsats, en høj maksimal indsats eller hvad man har lyst til derimellem. Fat Rabbit har en RTP på 95,28% (en smule højere ved brug af Bonus Køb funktionen), hvilket er et ret almindeligt niveau for spillemaskiner.





Money Train 2 fra Relax Gaming er et andet eksempel på et spil, der har en middel volatilitet i basisspillet. Når man går i bonusrunden ændrer spillet sig dog til et høj-volatilitet slot med færre gevinster, der til gengæld er større. I basisspillet vil man ret regelmæssigt se gevinster på en middel størrelse, mens man i bonusspillet kan opleve store gevinster med mindre jævnlighed. RTP for Money Train 2 er 96,40% i basisspillet og 98% med Køb funktionen.





Der er forskellige strategier i spil, når man skal vælge mellem et lav-volatilitet spil eller et høj-volatilitet spil. Hvis du ønsker at spille så længe som muligt uden store tab af penge, så skal du vælge et spil med en lav volatilitet. Hvis du derimod går efter mere spænding og chancen for de store gevinster, så bør du vælge et med høj volatilitet. Bare bered dig på at vente længere på sejrene i dette tilfælde. Uanset hvad vil en højere RTP altid være at foretrække.