Har du også hørt, at Samsung udkommer med en ny Samsung Galaxy S22-serie? Hvis du, ligesom mange andre, ønsker at blive klogere på, hvad serien kan, kan du blive meget klogere i denne artikel. Her skal vi nemlig se nærmere på de tre modeller i serien Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ og Samsung Galaxy S22 Ultra.

En ny opgradering

Samsung Galaxy S22-serien er en opgradering og udvidelse af hele Samsung Galaxy S-serien, der forrige år fik stor succes på det internationale marked. Denne gang har de toppet den med blandt andet bedre kamera, hurtigere hastighed og hurtigere opladning. Dog vil de nye smartphones på mange måder stadig ligne S21-serien.

Samsung Galaxy S22 er den model, der er en smule billigere end de andre modeller i serien. Dog er den stadig udstyret med fire bagkameraer på hhv. 50 MP, 12 MP og 10 MP, ligesom det er tilfældet med Samsung Galaxy S22+. Galaxy S22 understøttes desuden af en S-pen samt har et frontkamera på 10 MP. Plusmodellen har samme funktioner som S22, men adskiller sig ved at være større og dermed også have en større skærm på 6,5 tommer i modsætning til S22, der har en skærm på 6,1 tommer.

Den ultimative mode, Samsung Galaxy S22 Ultra, skiller sig ud på flere måder. Den kommer med et firdobbelt kamera på bagsiden, hvor der er blevet gjort brug af en helt ny kamerasensor. Her vil du desuden finde et 108 megapixels holdkamera, et 12 megapixels ultravidvinkelkamera og 10 megapixels telefotokamera med 10 x optisk zoom og et 10 megapixels telefotokamera på 3 x optisk zoom.

Smartphones i flotte design

Som nævnt vil du nok ikke blive overrasket over Samsung Galaxy S22 og S22+’ design, da de to minder meget om den forrige serie. Dog vil topmodellen Galaxy Ultra minde meget mere om Samsungs Note-serie, der har et mere kantet design. Derudover vil selve S Pen Stylus være integreret i modellen.

Herudover kommer de tre modeller i forskellige farver. Vælger du Galaxy S22 eller S22+, kan du vælge mellem farverne sort, hvid, rosaguld eller grøn. Vælger du Galaxy S22 Ultra, kan du vælge mellem farverne sort, hvid, grøn og mørkerød.

Når du skal vælge den helt rette model for dig i serien, er det vigtigt, du tænker over dine behov. Selvom Samsung Galaxy S22 Ultra kan være fristende med de mange features og funktioner, er den også den mest avancerede i serien. Med andre ord bliver det for eksempel den første model i en S-serie, der har indbygget Stylus. Derudover har den ekstra beskyttelse med Gorilla Glass Victus+, som også gør den mere resistent ved typiske fald.

Vil du gerne have fingrene i en af de nye smartphones, kan du heldigvis forudbestille og købe din kommende telefon allerede nu. Her er i hvert fald god sandsynlighed for, at du også vil finde de nye, spændende funktioner interessante. Har du allerede en model fra S21-serien, kan du med fordel begynde at overveje at opgradere, hvis du ikke vil gå glip af de smarte funktioner.