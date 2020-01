AUTHOR : Michael Hermansen

AORUS har sendt os et af deres helt store bundkort i Z390 kategorien, som kommer med custom vandblok, 10 Gbps LAN og mange andre fede funktioner. Vi skal nemlig se på AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet.

AORUS er et datterselskab af GIGABYTE, som er velkendt på det verdensomspændende hardwaremarked. AORUS henvender sig udelukkende til gaming-segmentet, og Waterforce er så deres vandkølede serie af produkter, som også spænder over et par NVIDIA grafikkort med både AIO og custom vandblok.

Supports 9th and 8th Gen Intel® Core™ Processors

Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs

Intel® Optane™ Memory Ready

16 Phase IR Digital VRM Solution with PowIRstage

Cutting-edge AORUS All-In-One Monoblock for both CPU and PCH area.

Onboard Intel CNVI 802.11ac 2x2 Wave 2 Wi-Fi with All new AORUS Antenna

127dB SNR AMP-UP Audio with High-End ESS SABRE 9018K2M DAC, LME 49720 and OPA1622 OP-AMP, WIMA audio capacitors

AQUANTIA® 10GbE BASE-T LAN and Intel® Gigabit LAN with cFosSpeed

Intel® Thunderbolt™ 3 onboard

Exclusive RGB FAN COMMANDER and OC Touch for professional casemodders and overclockers

USB TurboCharger for mobile device fast charge support

RGB FUSION 2.0 with Multi-Zone Addressable LED Light Show design, support Addressable LED & RGB LED strips

Smart Fan 5 features Multiple Temperature Sensors and Hybrid Fan Headers with FAN STOP

Front USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Header

Triple Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface with Triple Thermal Guards

AORUS Z390 XTREME Waterforce er et kæmpe bundkort i E-ATX formfaktoren, som med den massive vandblok kommer med en massiv kampvægt, når man står med bundkortet i hånden

Vandblokken er en fullcover blok, som dækker alle varme komponenter på AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet. Her er der tale om North- og South Bridge, VRM capacitors og Aquantia 10 Gbps NIC'en.

Blokken fastgøres både på bagsiden og på forsiden af AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet med en stribe af medfølgende skruer. Den kommer med formonterede heat pads til VRM, bridges og alle tre M.2 sokler på bundkortet. Det eneste, som man selv skal montere kølepasta på er ens CPU.

Alle Ultra M.2 sokler er med fuld PCIe Gen. 3 x4 hastighed. Den velkendte Ultra M.2 type, som giver en maksimal båndbredde på 32 Gbps og fuld understøttelse for selv de hurtigste NVMe SSD'er på markedet.

Vandblokken til AORUS Z390 XTREME Waterforce er udstyret med et detekteringssystem, der registrerer lækager i vandloopet. Vi kan se kredsløbet rundt omkring fittings og langs kanten af blokken.

Full cover blokken til AORUS Z390 XTREME Waterforce er med G1/4" fittings, der er meget gængse for vandkølingsmarkedet. Dermed har vi et stort marked fra blandt andet EKWB at bestille varer fra, når bundkortet skal bygges ind i et custom loop.

Der er ikke sparet på RGB lyset i AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet. Der er lys i hele blokken samt siden af backplaten på herligheden. Alt lyset kan selvfølgelig styres via AORUS' eget software, så man kan personliggøre sit system.

Det eneste reelle minus ved vandblokken er sådan set RGB ledningen her, som skal monteres på bundkortet lige ved CPU soklen. Den er urimeligt kort, og den kan derfor være noget svær at få skubbet på plads i sin header, når man samtidig skal holde den noget tunge blok. Men derudover har jeg ikke noget negativt at tilføje her.

På PCIe fronten er AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet klar med følgende setup:

Én PCIe Gen. 3 x16 sokkel

Én PCIe Gen. 3 x8 sokkel

Én PCIe Gen. 3 x4 sokkel

To PCIe Gen. 3 x1 sokkel

Endvidere oplyser de os om, at hvis sokkel 2 er i brug, kører sokkel 1 med x8 hastighed, hvilket vil sige, at vi ikke kan køre fuld hastighed i et dual GPU setup. Hvilket stemmer fint overens med det faktum, at Z390 chipsettet ikke har mere end 24 lanes at gøre med. Hvorfor man ikke har smidt en PLX chip på, så vi får flere lanes at gøre med, skal jeg ikke kunne sige. Det havde været en lækker detalje fra AORUS' side, når man tænker på, at kortet næsten koster 9.000,00 kroner.

Bundkortet kører i Dual Channel mode på DIMM soklerne. Det er muligt at installere op til 128 GB DDR4 RAM med en maksimal clock frekvens på 4400 MHz.

På lydsiden kommer AORUS Z390 XTREME Waterforce med et ESS Sabre Hi-Fi lydsystem, som består af Realteks ALC1220-VB codec. En detalje, som ikke kan overraske, da det er et system i Realteks absolutte highend lineup.

Endvidere er systemet parret op med en ESS ES9018K2M DAC samt en TI OPA1622 forstærker til headset. Systemet detekterer selv modstanden i et tilsluttet headset mellem 6- og 600 ohm. Frontpanelet understøtter DSD lyd, ligesom vi har mulighed for alt fra stereo setup til 7.1 surround og SPDIF (digital) udgang via lydleder.

Som en ektra lækker detalje, er AORUS Z390 XTREME Waterforce udstyret med forstærkede strøm connectors til både dual 8-pins EPS- og ATX12 volt 24-pins strøm. Det er en del af GIGABYTE's patenterede Ultra Durable system, og det er med til at give en kvalitetsfornemmelse udover det sædvanlige.

Af andre finurligheder kan vi nævne både adressable- og standard RGB header, ligesom vi finder knapper til at tænde og slukke bundkortet, en OC knap til at køre præindstillet OC ind i BIOS samt Clear CMOS knap. Derudover har vi også et debugging LED, som i daglig brug viser CPU temperaturen, når systemet kører problemfrit.

En intern USB3.1 connector har vi også at finde på AORUS Z390 XTREME Waterforce, så sagt med andre ord er der ikke noget at komme efter i forhold til udvalget af forbindelser. Desuden er kortet også udstyret med et hav af fan-headers, der alle understøtter PMW-blæsere.

Udover en "standard" Intel Gigabit LAN chip, så bliver vi altså også præsenteret for en Aquantia 10 Gbps LAN chip, som tilfældigvis også er kølet af den medfølgende vandblok for at sikre maksimal udnyttelse af den lynhurtige chip. Selvom det i dag ikke er hvermandseje at køre 10 Gbit på hjemmenetværket, så var der også engang, hvor 1 Gbit ikke var for alle og enhver. Her er AORUS Z390 XTREME Waterforce bare velforberedt.

Endvidere har vi også et 2x2 Intel Wi-Fi modul indbygget på bundkortet, så vi også får trådløse muligheder. Selvfølgelig kan det godt ærgre mig, at det "kun" kører 2x2 hastighed, da det i første omgang begrænser sig til 866 Mbps på 802.11ac båndet. Men da modulet er låst op for at køre på 160 MHz frekvensen, så kan vi altså stadig opnå 1733 MHz, under forudsætningen af at vores router kan kommunikere på 160 MHz båndet.

I/O coveret på AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet er præmonteret på bundkortet og spækket med RGB lys, hvis man ikke på nuværende tidspunkt synes, at man har fået helt nok lys. Det letter monteringen i ens system, da man ikke skal døje med fjedre på I/O panelet, der bukker ind i en port, hvis man ikke er vågen.



Den røde LAN port er tilsluttet Aquantia 10 Gbps LAN chippen på bundkortet.

Pris

I skrivende stund, den 19. februar 2019, er AORUS Z390 XTREME Waterforce set med en pris på 8.433,00 kroner. Det kan også fåes uden Waterforce blokken til 4.215,00 kroner.

Konklusion

AORUS Z390 XTREME Waterforce har ikke været en nem herre at konkludere på. På den ene side sidder man med et fuldstændig vanvittigt lækkert produkt, der kombinerer alle highend komponenter med en fullcover vandkølingsblok. Sagt med andre ord en drøm for enhver casemodder med hang til vandkøling og gaming. På den anden side sidder vi med et bundkort forberedt til vandkøling, der koster 8.500,00 kroner. En pris, der ligger over, hvad mange vil betale for et helt system.

Men vi skal lige backtracke en gang. Enhver gamer eller casemodder, som ikke kan få nok af af highend onboard komponenter, vil elske at få fingrene i AORUS Z390 XTREME Waterforce bundkortet. Man får et knivskarpt ESS lydsystem med high profile DAC og Realteks ALC1220 audio codec med understøttelse for alle de fede lydformater. Derudover får man lynhurtigt 10 Gbps ethernet til fremtidens netværkskrav til streaming og downloading på kun stigende hastigheder. Man får også Intel trådløst netværk, som med hjælp fra 160 MHz båndet kan levere 1733 Mbps uden kabel på kun to antenner. Selvfølgelig får man jo også en vandblok med alskens RGB belysning og rigtig gode kølingsevner. Altså med andre ord et bundkort, som stort set har alt tænkeligt. Dog savner jeg virkelig en PLX chip, så vi kunne få nogle flere PCIe lanes at gøre med. Lige der forstår jeg ikke, at man har sparet.

Når alt det så er sagt, så bliver min begejstring godt nok også bremset af prisen. Ikke bare koster AORUS Z390 XTREME Waterforce hele 8.500,00 kroner, men det kan også fås i en non-Waterforce udgave til 4.200,00 kroner. Altså betaler man over 4.000,00 kroner for full cover blokken. Et prisskilt, som jeg har meget svært ved at forsvare. Skulle jeg give karakter udelukkende for prisen, så ville vi lande noget lavere. Men da prisen kun er en del af vurderingen, og jeg også skal vurdere på det samlede resultat, så må vurderingen i dag blive, at AORUS stikker af med en score på 8,5 og en Enthusiasts Only Award.

Godt:

Sublim køleevne

Full cover vandblok, som køler både Aquantia chippen, VRM's og M.2 drev udover chipset og CPU

Bundkortet i sig selv har et stilrent men fedt design

De mange muligheder med RGB belysningen gør det nemt at personliggøre sit system

Utra Durable connectors

Stor backplate, som hjælper til med at køle systemet

Plads til hele 128 GB DDR4 RAM

Grobund for rigtig god onboard lyd

Aquantia 10 Gbps NIC fremtidssikrer bundkortet

Knapt så godt:

Prisen er meget voldsom og vil skræmme de fleste

Bundkortet har ingen PLX chip eller lignende?

Ingen mulighed for PCIe Gen. 3 x16 hastighed ved to grafikkort

Den ene ledning til RGB lyset er meget kort (Irritationsmoment ved montering af bundkortets full cover vandblok

Score: 8.5 + Enthusiasts Only Award