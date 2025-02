ASRock X870 Steel Legend WiFi

Det er blevet tid til endnu et kig på et X870 bundkort fra ASRock, på AMD’s seneste high end chipset. ASRock X870 Steel Legend WiFi lander fint i mellemsegmentet af X870 udvalget, så lad os se på hvor godt det klarer sig.

Centrale Specifikationer

CPU: Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series

Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Chipset: X870

X870 Power design: 14+2+1 Power Phase

14+2+1 Power Phase Network: 2.5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module

2.5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module Connectivity: PCIe Gen5 (Graphics, M.2)

PCIe Gen5 (Graphics, M.2) USB: USB4 Type-C Ports

Som vi kan se kommer der et fornuftigt udvalg af features på kortet. Meget af det er naturligvis båret af X870 chipsettet.





Lidt om det nye chipset

Der er dog på mange måder ikke et specielt stort spring fra den tidligere X670 platform. Så hvis man allerede er på den og er tilfreds, så vil der ikke være meget at hente ved at skifte.

Der vil altid være variationer imellem hvad producenterne vælger at prioritere på deres bundkort, mens andet er bundet op på chipset specifikationerne.

Hvis vi ser på AMDs egen liste over AM5 chipsets, så kan vi se at den eneste reelle chipset forskel mellem X870E og X670E er, at USB 4.0 nu er blevet et krav på X870E, mens det var et tilvalg på X670E.

Den nye Ryzen 9000 serie vil også kunne bruges på de ældre AM5 kort, så der er ikke noget krav om at skifte til et 800 chipset, selv om det lanceres sideløbende med de nye Ryzen 9000 CPU’er.





En tur rundt om ASRock X870 Steel Legend WiFi

Stilen på ASRock X870 Steel Legend WiFi er naturligvis helt i tråd med Steel Legend serien fra ASRock, som kommer i et lyst sølv/metal look uden alt for meget spræl. Kortet er ikke fyldt op af dækplader og andet, der kan være med til at drive prisen op.

ASRock har dog sørget for heatsinks de steder, hvor det er relevant. Vi får en stor VRM køler, som dækker det solide 14+2+1 Power Phase, som ASRock har brugt på kortet. Til at levere strømmen har du ud over 24 pins stikket også brug for to otte pins CPU stik.

Der er også heatsinks på alle tre M.2 pladser på kortet. Den øverste af disse er PCIe Gen 5x4. Den har en toolless heatsink, der kan tages af med et skydeknap.

De to nederste har almindelige PCIe Gen 4x4 og har en stor fælles heatsink, der dækker begge to. Denne heatsink skal man have en skruetrækker frem for at få af.

Oven i M.2 pladserne er kortet også forsynet med fire SATA3 stik til SATA SSD’er eller harddiske.

Til udvidelseskort er der to PCIe slots på kortet. Det øverste er PCIe 5.0 x16, mens det nederste er PCIe 4.0 x16.

Ser vi på de øvrige interne tilslutninger, så får vi på USB fronten et enkelt USB 3.2 Gen2x2 til USB Type C, som suppleres med muligheden for to USB 3.2 Type A og i alt fire USB 2.0.

Til køling kommer kortet med i alt seks fire pins PWM stik, hvor to er markeret til CPU, en enkelt til AIO pumpe, og så de resterende tre til øvrige kabinet blæsere.

Der er en enkelt RGB Zone på ASRock X870 Steel Legend WiFi med fem RGB LED dioder, der sidder under den nederste M.2 heatsink. Hvis man vil supplere med mere RGB har kortet også et enkelt RGB stik og tre ARGB stik, så der er gode muligheder for at få lys op og køre.

Hvis vi springer til de eksterne tilslutninger, så har ASRock også sørget for at give os et fornuftigt udvalg.

Vi får to USB 4 Type C stik suppleret af to USB 3.2 Gen2, tre USB 3.2 Gen1 og fire USB 2.0 stik. Netværket er drevet af et 2.5G LAN stik og WiFi 7 og Bluetooth 5.4.

Vil man bruge Onboard grafik, kan det ske via et HDMI stik på bagsiden, mens lyden kan findes enten gennem 3,5 mm stik eller et digitalt SPDIF stik.

ASRock har også været så gode at give os en BIOS Flashback knap på bagsiden af kortet. Den kan bruges sammen med den ene USB A port (markeret med blå farve) til automatisk at opdatere BIOS via et USB Stick.

Samlet set føles kvaliteten på kortet rigtigt godt. Det er dog tydeligt, at ASRock har skåret ind til benet for at holde prisen nede. Så der er ikke meget unødigt flair og lir at finde.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASRock X870 Steel Legend WiFi med en online pris på lige over 2000 kroner. Det betyder, at det er det billigste X870 kort vi har set på indtil nu.





Konklusion

ASRock har med ASRock X870 Steel Legend WiFi lavet et rigtigt fint X870 bundkort med gode features, der burde tilfredsstille langt de fleste brugere, men uden at komme helt op i det dyre high-end segment.

Man får en god kombination af solid hardware og gode tilslutninger og alt sammen klaret til en god pris.

Stilen skiller sig naturligvis lidt ud fra horden af sorte bundkort, hvilket måske kan afskrække nogen. Er man på udkig efter et bundkort med et anderledes look, så kan ASRock X870 Steel Legend WiFi dog være et rigtigt fint bud.

Har man kig på andre dele i Steel Legend serien, så vil det hele naturligvis passe fint sammen. Fx kan I læse vores anmeldelse af ASRocks B580 Steel Legend Intel Arc grafikkort lige her.

ASRock X870 Steel Legend WiFi giver os mulighed for at udnytte nogen af de gode features ved X870 platformen, som fx USB4, men uden at skulle betale boksen.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt bundkort, som skiller sig godt ud på prisen, men ikke så meget andet.





Fordele:

Gode tilslutninger

God byggekvalitet

Fornuftig pris





Ulemper