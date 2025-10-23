MSI MAG X870 Tomahawk WiFi

AMDs AM5 platform er efterhånden godt moden og udvalget af bundkort er ret bredt. I dags gennemgang tager vi et kig på et X870 baseret bundkort fra MSI.

23 oct. 2025 kl. 13:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Chipset: AMD X870

AMD X870 CPU: Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors - Socket AM5

Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors - Socket AM5 Slot: 3x PCI-E x16 slot (1x PCIe 5.0)

3x PCI-E x16 slot (1x PCIe 5.0) Storage: 4x M.2 (2x PCIe 5.0x4, 1x PCIe 4.0x4, 1x PCIe 4.0x2)

4x M.2 (2x PCIe 5.0x4, 1x PCIe 4.0x4, 1x PCIe 4.0x2) LAN: Realtek® 8126-CG 5G LAN

Realtek® 8126-CG 5G LAN WIRELESS LAN & BLUETOOTH: Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4

Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 LED FEATURE: 4x EZ Debug LED + 1x EZ Digit Debug LED





En tur rundt om MSI MAG X870 Tomahawk WiFi

X870 Tomahawk WiFi bundkortet følger den tydelige fælles designstil, som MSI har lagt for deres Tomahawk bundkort. Det blev opdateret for ikek så længe siden og består nu af et stort set helt sort kort, med enkelte mindre mintgrønne elementer, som skift og loger. Derudover er der også lidt effekt skabt på kortet ved brug af sorte blanke elementer på det eller mat sorte kort.

Designet er samlet set ret afdæmpet, selv om den mintgrønne farve de har valgt måske ikke lige er den letteste at få til at matche, hvis den slags betyder meget for dig.

MSI har sørget for gode solide heatsinks de steder på kortet, hvor det er nødvendigt. Det er naturligvis over den store 14+2+1 Power Phase, som MSI har brugt på kortet.

Det er også omkring chipsettet og alle M.2 pladser, hvor specielt det primære PCIe 5.0 M.2 slot har fået en større dobbeltsidet heatsink. Begge de to PCIe 5.0 M.2 slots har heatsinks, der kan fjernes uden brug af værktøj. Det er blot at trykke på den lille bøjle, og så er de lige til at tage af.





De to resterende pladser kræver, at man finder en skruetrækker frem.

Når vi er ved værktøjsfri løsninger, kan vi også nævne at PCIe 5.0 x16 slottet kommer med MSIs Quick Release løsning, hvor du let kan få fx dit grafikkort ud ved at bruge en knap, der er mere praktisk placeret end en typisk PCIe slot clip.

Vi får i alt tre PCIe slots på kortet men man skal, som i mange andre tilfælde, være opmærksom på at ydelsen på dem kan afhænge af, både hvilken CPU du bruger, men også hvad du ellers har i brug på kortet. Fx vil PCI_E3 kun køre ved x2 hastigheder, hvis du har en M..2 enhed i M2_3 pladsen. Så læs op via manualen når du planlægger dit system, for at få det optimale ud af den hardware du ønsker at bruge.

De fire M.2 lagermuligheder er også suppleret med fire SATA stik på siden af kortet.

Ser vi på de øvrige interne tilslutninger så får vi på USB fronten et enkelt USB 20Gbps Type C sammen med fire USB 5Gbps Type A, fordelt på to stik og endeligt fire USB 2.0, også her fordelt på to stik.

Til køling får vi samlet set otte fire pins PWN stik til blæsere, hvor et er dedikeret til CPU og et er en combo stik til en pumpe, hvis man vil bruge vandkøling. De otte stik er fordelt fornuftigt langs toppen, højre side og bunden af kortet.

Der er ingen RGB belysning på X870 Tomahawk WiFi bundkortet, men der er tre ARGB og et enkelt RGB stik, så man kan tilslutte en masse RGB tilbehør hvis man vil.

Af andre gode features skal vi også nævne MSIs Debug LED løsning, hvor man via talkoder kan få en status på sit bundkort. Det er specielt nyttigt, hvis man oplever problemer. I de tilfælde vil man kunne spore sig ind på fejlen, ved at aflæse koden på kortet.

Hvis vi springer om til bagsiden af kortet får vi også her et ret bredt udvalg af tilslutninger.

Vi får fire USB 2.0 stik, tre USB 5G stik, tre USB 10G stik fordelt på to Type A og et enkelt Type C. De suppleres af to USB 4 40G stik som også giver mulighed for DisplayPort out.

Ønsker man ikke at bruge dem til onboard grafik er der også et HDMI 2.1 stik.

Netværket er dækket ind af et Realtek 8126-CG 5G LAN stik sammen med de to stik til det indbyggede WiFi 7.

Lyden klares af et Realtek ALC4080 Codec med Surround 7.1 understøttelse. På bagsiden får vi to 3,5mm stik til lyden sammen med et S/PDIF out.

Bagsiden sluttes af med de praktiske muligheder via Clear CMOS og Flash BIOS knapper, der er med til at gøre opdatering og nulstilling meget lettere.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde MSI MAG X870 Tomahawk WiFi med en online pris på lige under 2300 kroner. Det placerer kortet i den billige ende af X870 segmentet.





Konklusion

MSI har med MSI MAG X870 Tomahawk WiFi lavet et fornuftigt bundkort på X870 chipsettet, som kommer med et ret bredt og fleksibelt feature set, som vil være et godt fundament i de fleste systemer.

Her får man alt hvad den gennemsnitlige gamer skal bruge til et stærkt PC system. Har man behov for meget PCIe 5 lager, så er man lidt begrænset her, men det er nok de færreste der vil opleve det som en reel begrænsning.

MSI MAG X870 Tomahawk WiFi skiller sig ikke synderligt ud, på hverken godt eller skidt sammenlignet med andre X870 kort i samme prisklasse, så MSI har spillet det sikre kort.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for et solidt kort, der dog ikke skiller sig synderligt ud.





Fordele

Gode support features som Debug LED og BIOS knapper

Gode tilslutninger

Fornuftig pris





Ulemper