ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

ASRock er naturligvis også med på den nye AMD AM5 X870 platform, og i dag tager vi et kig på deres ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi bundkort.

2 dec. 2024 kl. 10:00 Af Kenneth Johansen

Centrale features

20+2+1 Power Phase

USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)

Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC4082 Audio Codec)

5 Gigabit LAN

802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module

1x Blazing M.2 Socket PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode

3x Hyper M.2 Socket PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode

1x M.2 Socket SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes

Der er gode nye features at hente på den nye X870 platform hvor UBS4 nu fx er blevet standard.





Lidt om det nye chipset

Der er dog på mange måder ikke et specielt stort spring fra den tidligere X670 platform. Så hvis man allerede er på den og er tilfreds, så vil der ikke være meget at hente ved at skifte.

Der vil altid være variationer imellem hvad producenterne vælger at prioritere på deres bundkort, mens andet er bundet op på chipset specifikationerne.

Hvis vi ser på AMDs egen liste over AM5 chipsets, så kan vi se at den eneste reelle chipset forskel mellem X870E og X670E er, at USB 4.0 nu er blevet et krav på X870E, mens det var et tilvalg på X670E.

Den nye Ryzen 9000 serie vil også kunne bruges på de ældre AM5 kort, så der er ikke noget krav om at skifte til et 800 chipset, selv om det lanceres sideløbende med de nye Ryzen 9000 CPU’er.





En tur rundt om ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

På trods af at være lavet over det store X870E chipset, så holder ASRock tingene på den almindelige ATX formfaktor og ikke E-ATX, som mange andre bundkort i denne klasse.

Designet skiller sig en smule ud i forhold til mange andre, da ASRock i Nova serien har lavet et lilla farvetema. Det er fedt at se nye muligheder på den front, men det binder selvfølgelig også brugeren lidt mere fast i forhold til stil og farvesammensætninger. Det må altså være baseret på personlig smag, om man bryder sig om farverne.

Ud over farverne er der ikke overdrevet meget ekstra lir på kortet der, ud over de lilla nuancer og en smule sølv highlights, mest er holdt i sort.

Der er RGB belysning langs det nederste PCIe skjold på kortet og så i afdækningen over VRM køleren og I/O skjoldet.

Bagsiden af kortet er præget af en ret solid backplate, der sammen med resten af de mange heatsinks på kortet, er med til at give hele kortet en god vægt og solid fornemmelse.

X870E Nova WiFi kommer med et solidt 20+2+1 Power Phase design, som er forsynet med store og fornuftigt funktionelle VRM heatsinks.





Der er også heatsinks over alle de fem M.2 pladser på kortet. Den primære er separat for sig selv, og kommer med en toolless løsning, som man let kan komme til. Resten er gemt væk under dekorative heatsinks, der kræver at man finder skruetrækkeren frem.

Det primære PCIe 5.0 x16 slot er også forsynet med ASRocks EZ Release, så man lettere kan få sit grafikkort taget ud, uden at skulle rode rundt efter den normale PCIe lås.

Det er suppleret af yderligere et x16 slot, som dog kun er PCIe 3.0 og så et enkelt PCIe x1 slot, som også er PCIe 3.0

Ser vi på de øvrige interne tilsutninger, så har ASRock forsynet kortet med et fornuftigt udvalg. Vi får i alt fem interne USB stik fordelt på to USB 2.0, to USB 3,2 Gen 2 og en enkelt USB 3.2 Gen2x2 (Type C). Både USB 2.0 og 3.2 Gen 2 stikkene kan hver fordeles til to stik, så man kan trække i alt 9 USB stik.

Til køling er der i alt syv fire pins PWM stik fordelt på kortet, hvor en er til AIO pumper og en til en dedikeret open loop vandpumpe.

På den lidt mere lirede front er der i alt fire RGB stik fordelt på tre ARGB og et enkelt almindeligt RGB stik.

ASRock har også sørget for praktiske funktioner, i form af både on-board power og reset knap. Til fejlfinding får vi også meget praktisk ASRock Dr. Debug LED, hvor man via en talkode kan aflæse fejl, hvis der skulle opstå nogen på et tidspunkt.

Springer vi til de eksterne tilslutninger så er vi også dækket ret godt ind på USB her. Der er i alt 12 USB porte fordelt på to USB4 Type-C, fem USB 3.2 Gen2 Type-A, tre USB 3.2 Gen1 Type-A og to USB 2.0.

De suppleres af 5G LAN, WiFi 7 tilslutning, HDMI, Clear CMOS knap, BIOS Flashback knap og lyden, som er fordelt på en digital SPDIF out sammen med en 3,5mmm jack til lyd og en til et mikrofon input.





Gennemgangen af bundkortet er lavet med følgende supplerende hardware:

CPU: AMD Ryzen 9 9900X

RAM: Kingston Fury Renegade DDR5 @6000 MHz

Lager: Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 (2 TB)

PSU: Seasonic Vertex GX-1000





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi med en online pris på lige under 3300 kroner. Det placerer kortet i den nederste del af mellemsegmentet i X870E klassen af bundkort.





Konklusion

Hvis man gerne vil være med på den nye X870E platform, med de fordele det har med som fx USB4, så er ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi et rigtigt fornuftigt bud.

Det er ikke spækket til randen med ALLE features man kan få, men det betyder også, at ASRock kan levere kortet til en pris, der ikke er alt for uopnåelig.

Så kan man klare sig med fx kun en enkelt PCIe 5.0 M.2 lagerplads, hvilket de fleste burde kunne, så vil man ikke tabe meget ved at gå med ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi.

Der er stadig masser af moderne USB forbindelser og et robust power phase design, så man er rustet hvis man vil presse tingene med overclocking.

Alt i alt har ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi været et behageligt bekendtskab og vi lander med en karakter på 9, for et fornuftigt balanceret X870E bundkort i mellemsegmentet.





Fordele

Solidt power phase design

God VRM køling

Fornuftig sammensætning af tilslutninger

Fornuftig pris





Ulemper